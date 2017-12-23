Стадион: Van Donge and De Roo Stadion
0:0
Второй тайм: 56'
26' Желтая карточкаКуэва Кристиан
54' Желтая карточкаКолвейк Райан
Второй тайм
55'
Холла Данни пробил со штрафного прямо в стенку
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
54'
Колвейк Райан получил желтую карточку от судьи
54'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор играет слишком грубо. Ассаиди Уссама оказался на газоне.
53'
Tom Boere из команды Твенте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
51'
51'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
51'
51'
51'
50'
ШАНС! Ассаиди Уссама нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
50'
Судья сигнализирует, что Лам Томас из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Фортеш Джеффри
49'
Тео Звартед взял и забрал мяч на выходе
49'
48'
Tom Boere из команды Твенте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
48'
Матей Юрген наказан за толчок Ассаиди Уссама
48'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
45'
Колвейк Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Ассаиди Уссама из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
44'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
41'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Аноур Хадоуир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Холла Данни из команды Твенте подал угловой слева.
40'
Йенсен Фредрик из команды Твенте делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
40'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
40'
Лам Томас нанес удар издали, а Тео Звартед отбил его обратно в игру!
38'
Дроммел Йоэл взял и забрал мяч на выходе
38'
35'
Куэва Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
35'
Тео Звартед взял и забрал мяч на выходе
35'
Тер Авест Хидде из команды Твенте делает неудачный навес.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
33'
Вермёлен Кевин не смог попасть в створ ударом издали
33'
Холла Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Аноур Хадоуир из команды Эксельсиор подал угловой слева.
33'
Тер Авест Хидде предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
32'
32'
Де Вейс Йорди пробует нанести удар издали, но Дроммел Йоэл держит все под контролем
32'
Де Вейс Йорди из команды Эксельсиор идет с мячом вперед на обострение...
31'
Судья сигнализирует, что Alexander Laukart из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Файк Хишам
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
29'
29'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Де Вейс Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
28'
Ассаиди Уссама из команды Твенте навешивает в штрафную с рикошетом.
27'
Файк Хишам из команды Эксельсиор в офсайде
27'
27'
Файк Хишам имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
26'
Куэва Кристиан получил желтую карточку от судьи
26'
Судья сигнализирует, что Куэва Кристиан из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Элберс Стэнли
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
24'
24'
Аноур Хадоуир навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
24'
Судья сигнализирует, что Бийен Пит из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Аноур Хадоуир
23'
Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля
23'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
23'
Вермёлен Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
22'
Alexander Laukart из команды Твенте делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
22'
Ассаиди Уссама из команды Твенте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
21'
Удар от ворот произведет Твенте
21'
Де Вейс Йорди решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
20'
Судья сигнализирует, что Alexander Laukart из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Колвейк Райан
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
19'
19'
Тескер Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Файк Хишам из команды Эксельсиор подал угловой справа.
19'
Куэва Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Аноур Хадоуир из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
18'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Йенсен Фредрик из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
18'
Alexander Laukart из команды Твенте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
17'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Судья сигнализирует, что Колвейк Райан из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Холла Данни
16'
16'
16'
Alexander Laukart из команды Твенте играет слишком грубо. Вермёлен Кевин оказался на газоне.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
15'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Йенсен Фредрик из команды Твенте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
14'
13'
Судья сигнализирует, что Tom Boere из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Файк Хишам
13'
Ассаиди Уссама из команды Твенте делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
13'
Tom Boere из команды Твенте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
13'
Alexander Laukart из команды Твенте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
13'
Йенсен Фредрик не смог попасть в створ ударом издали
12'
Ван Дёйнен Майк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Холла Данни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
12'
Судья сигнализирует, что Фас Ваут из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Tom Boere
11'
Судья сигнализирует, что Куэва Кристиан из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Аноур Хадоуир
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
10'
10'
ШАНС! Тескер Штефан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
10'
10'
Матей Юрген предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
9'
Tom Boere из команды Твенте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
7'
7'
5'
Удар от ворот произведет Твенте
5'
Файк Хишам не смог попасть в створ ударом издали
5'
Судья сигнализирует, что Лам Томас из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Элберс Стэнли
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
4'
Ассаиди Уссама наказан за толчок Элберс Стэнли
4'
Де Вейс Йорди нарушает правила. Tom Boere пострадал
4'
4'
Фас Ваут из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
3'
3'
Судья сигнализирует, что Лам Томас из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Вермёлен Кевин
2'
Судья сигнализирует, что Матей Юрген из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Ассаиди Уссама
2'
2'
Отличный пас сделал Alexander Laukart из команды Твенте. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Твенте". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Van Donge and De Roo Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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