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Стадион:
Эксельсиор
0:0
Второй тайм: 56'
Твенте
0'
26' Желтая карточка
Куэва Кристиан
54' Желтая карточка
Колвейк Райан
56'
Второй тайм
55'
Холла Данни пробил со штрафного прямо в стенку
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Желтая карточка
54'
Колвейк Райан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
54'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор играет слишком грубо. Ассаиди Уссама оказался на газоне.
53'
Tom Boere из команды Твенте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
51'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
51'
Бийен Пит выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Де Вейс Йорди из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
51'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
50'
ШАНС! Ассаиди Уссама нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Лам Томас из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Фортеш Джеффри
49'
Тео Звартед взял и забрал мяч на выходе
49'
Тер Авест Хидде из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
48'
Tom Boere из команды Твенте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
48'
Матей Юрген наказан за толчок Ассаиди Уссама
48'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
45'
Колвейк Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Ассаиди Уссама из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
44'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Аноур Хадоуир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
40'
Холла Данни из команды Твенте подал угловой слева.
40'
Йенсен Фредрик из команды Твенте делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
40'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
40'
Лам Томас нанес удар издали, а Тео Звартед отбил его обратно в игру!
38'
Дроммел Йоэл взял и забрал мяч на выходе
38'
Де Вейс Йорди из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
35'
Куэва Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
35'
Тео Звартед взял и забрал мяч на выходе
35'
Тер Авест Хидде из команды Твенте делает неудачный навес.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
33'
Вермёлен Кевин не смог попасть в створ ударом издали
33'
Холла Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
33'
Аноур Хадоуир из команды Эксельсиор подал угловой слева.
33'
Тер Авест Хидде предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
32'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Де Вейс Йорди пробует нанести удар издали, но Дроммел Йоэл держит все под контролем
32'
Де Вейс Йорди из команды Эксельсиор идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Alexander Laukart из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Файк Хишам
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
29'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Де Вейс Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
28'
Холла Данни из команды Твенте подал угловой справа.
28'
Ассаиди Уссама из команды Твенте навешивает в штрафную с рикошетом.
Офсайд
27'
Файк Хишам из команды Эксельсиор в офсайде
27'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Файк Хишам имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
Желтая карточка
26'
Куэва Кристиан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Куэва Кристиан из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Элберс Стэнли
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
24'
Бийен Пит выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Аноур Хадоуир навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Бийен Пит из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Аноур Хадоуир
23'
Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля
23'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
23'
Вермёлен Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Тер Авест Хидде из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
22'
Alexander Laukart из команды Твенте делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
22'
Ассаиди Уссама из команды Твенте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
21'
Удар от ворот произведет Твенте
21'
Де Вейс Йорди решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Alexander Laukart из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Колвейк Райан
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
19'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Тескер Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Файк Хишам из команды Эксельсиор подал угловой справа.
19'
Куэва Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Аноур Хадоуир из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
18'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Йенсен Фредрик из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
18'
Alexander Laukart из команды Твенте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
17'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Колвейк Райан из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Холла Данни
16'
Бийен Пит выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Де Вейс Йорди из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
16'
Alexander Laukart из команды Твенте играет слишком грубо. Вермёлен Кевин оказался на газоне.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
15'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Йенсен Фредрик из команды Твенте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
14'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Tom Boere из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Файк Хишам
13'
Ассаиди Уссама из команды Твенте делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
13'
Tom Boere из команды Твенте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
13'
Alexander Laukart из команды Твенте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
13'
Йенсен Фредрик не смог попасть в створ ударом издали
12'
Ван Дёйнен Майк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Холла Данни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Фас Ваут из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Tom Boere
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Куэва Кристиан из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Аноур Хадоуир
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
10'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
10'
ШАНС! Тескер Штефан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Угловой
10'
Холла Данни из команды Твенте подал угловой справа.
10'
Матей Юрген предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
9'
Холла Данни из команды Твенте подал угловой справа.
9'
Tom Boere из команды Твенте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Тер Авест Хидде из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
7'
Бийен Пит выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Де Вейс Йорди из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
5'
Удар от ворот произведет Твенте
5'
Файк Хишам не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Лам Томас из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Элберс Стэнли
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
4'
Ассаиди Уссама наказан за толчок Элберс Стэнли
Фол, нарушение
4'
Де Вейс Йорди нарушает правила. Tom Boere пострадал
4'
Бийен Пит выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Фас Ваут из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
3'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Лам Томас из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Вермёлен Кевин
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Матей Юрген из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Ассаиди Уссама
2'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
2'
Отличный пас сделал Alexander Laukart из команды Твенте. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
1'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Твенте". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Van Donge and De Roo Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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