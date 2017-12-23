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Стадион: Зрители: 18769
НАК Бреда
3:1
Конец матча
Утрехт
0'
1:0
26' Гол
Мари Пабло
51' Желтая карточка
Штридер Рико
65' Желтая карточка
Bart Meijers
2:0
72' Гол
Эмброуз Тьерри
2:1
75' Гол
Дессерс Сириль
78' Желтая карточка
Дессерс Сириль
79' Желтая карточка
Биригитти Марк
90' Вторая желтая карточка
Штридер Рико
3:1
90' Гол
Тасенде Хосе
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Описание гола
95'
Г О О О О Л Тасенде Хосе закручивает штрафной в сетку! Великолепно
94'
Штридер Рико получает вторую желтую карточку. Удаление.
94'
Тактическая замена. Эмброуз Тьерри уходит с поля и его заменяет Хорсфилд Джеймс
Фол, нарушение
93'
Судья сигнализирует, что Штридер Рико из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Корте Джованни

93'
Игроки ФК "НАК Бреда" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
93'
Биригитти Марк взял и забрал мяч на выходе
92'
Янссен Виллем делает скидку назад вдоль ворот
Фол, нарушение
92'
Трупе Джованни наказан за толчок Гарсия Мануэль II
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
90'
Биригитти Марк взял и забрал мяч на выходе
90'
Лабьяд Закария из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
88'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
88'
Эмброуз Тьерри на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
88'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
87'
Fabian Sporkslede нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
Игроки ФК "НАК Бреда" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
87'
Bart Meijers выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Керк Гирано из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
86'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Керк Гирано из команды Утрехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
86'
Bart Meijers выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Трупе Джованни из команды Утрехт навешивает в штрафную с рикошетом.
85'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
85'
Биригитти Марк взял и забрал мяч на выходе
85'
Керк Гирано мяч отрикошетил от ворот
Офсайд
84'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда в офсайде
83'
Леувин Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
83'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Тактическая замена. Влут Рай уходит с поля и его заменяет Эневолдсен Томас
82'
Nick Venema пробует нанести удар издали, но Биригитти Марк держит все под контролем
82'
Тактическая замена. Клейбер Шон уходит с поля и его заменяет Nick Venema
81'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда нанес удар, который пришелся чуть выше перекладины. Опасно!
81'
Эмброуз Тьерри из команды НАК Бреда делает пас партнеру.
81'
Мари Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Лабьяд Закария из команды Утрехт находит одноклубника четким пасом пяткой.
81'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
81'
Игроки ФК "Утрехт" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
80'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Желтая карточка
79'
Судье надоело, что Биригитти Марк тянет время и он наказал его горчичником
Желтая карточка
78'
Дессерс Сириль получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
78'
Дессерс Сириль из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Корте Джованни пострадал.
78'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
76'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
76'
ШАНС! Эмануэльсон Урби нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
75'
Керк Гирано сделал результативную передачу.
Описание гола
75'
Г О О О О Л - Дессерс Сириль изменил счет на табло!
75'
Керк Гирано из команды Утрехт делает пас партнеру.
75'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
75'
Тасенде Хосе нанес удар, мяч был парирован, но Йенсен Давид не удержал его в руках.
75'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Трупе Джованни из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Эмброуз Тьерри
74'
Мари Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Трупе Джованни из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
73'
Корте Джованни наказан за толчок Дессерс Сириль
73'
Bart Meijers выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
72'
Влут Рай сделал результативную передачу.
Описание гола
72'
Г О О О О Л - Эмброуз Тьерри из команды НАК Бреда забил гол! Легко это для такого игрока, как Эмброуз Тьерри
72'
О, нет. Из многообещающей позиции Влут Рай из команды НАК Бреда наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
71'
Корте Джованни из команды НАК Бреда делает пас партнеру.
71'
Керк Гирано из команды Утрехт пасует в штрафную, но Биригитти Марк выходит и ловит мяч.
71'
Лабьяд Закария из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
Офсайд
70'
Корте Джованни из команды НАК Бреда в офсайде
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
70'
Хорошую попытку сделал Дессерс Сириль. Удар в створ, но вратарь начеку
70'
Лабьяд Закария из команды Утрехт находит одноклубника четким пасом пяткой.
69'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Мари Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Керк Гирано из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
69'
Леувин Рамон наказан за толчок Эмброуз Тьерри
67'
Мари Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Лабьяд Закария навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Влут Рай из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Клейбер Шон
66'
Влут Рай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Плохо сыграл Мари Пабло - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
66'
Лабьяд Закария из команды Утрехт подал угловой справа.
66'
Тасенде Хосе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
65'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Керк Гирано из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
65'
Глупую желтую получил Bart Meijers за то, что отбил ногой мяч после свистка
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
64'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Bart Meijers выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Трупе Джованни из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
63'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
62'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
62'
Лабьяд Закария из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
61'
Удар от ворот произведет Утрехт
61'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Трупе Джованни ошибается в защите.
60'
Удар от ворот произведет Утрехт
60'
Шанс! Эмброуз Тьерри из команды НАК Бреда пробил головой, но мимо
60'
Корте Джованни из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
59'
Тактическая замена. Ван дер Марел Марк уходит с поля и его заменяет Трупе Джованни
Офсайд
57'
Керк Гирано из команды Утрехт в офсайде
57'
Хороший удар издали нанес Клейбер Шон, но отличный сейв сделал Биригитти Марк. Угловой.
56'
Мари Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Керк Гирано из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
Угловой
56'
Лабьяд Закария из команды Утрехт подал угловой справа.
56'
Тасенде Хосе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
Ван дер Марел Марк из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
55'
Дессерс Сириль из команды Утрехт направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
54'
Гарсия Мануэль II нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Эмануэльсон Урби выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
52'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда подал угловой справа.
52'
Хорошую попытку сделал Эль-Алуши Мунир. Удар в створ, но вратарь начеку
52'
Влут Рай из команды НАК Бреда делает пас партнеру.
Желтая карточка
51'
Штридер Рико тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
Фол, нарушение
51'
Штридер Рико из команды Утрехт играет слишком грубо. Влут Рай оказался на газоне.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
50'
Дессерс Сириль из команды Утрехт плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
50'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт забрасывает мяч в штрафную.
49'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
49'
Керк Гирано возвращается на поле, всё в порядке.
49'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
48'
Ох, нехорошо это выглядит. Керк Гирано получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
48'
Керк Гирано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
47'
Дессерс Сириль коснулся мяча рукой.
47'
Дессерс Сириль из команды Утрехт отдал передачу, которая была заблокирована.
47'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Корте Джованни из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
47'
Янссен Виллем из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Корте Джованни пострадал.
46'
Сегодняшная посещаемость составляет 18769 болельщиков
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
46'
Лабьяд Закария не смог попасть в створ ударом издали
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Йенсен Давид взял и забрал мяч на выходе
45'
Гарсия Мануэль II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Фол, нарушение
45'
Керк Гирано коснулся мяча рукой.
44'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Тасенде Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Эмануэльсон Урби наказан за толчок Корте Джованни
44'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Янссен Виллем из команды Утрехт сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
43'
Игрок из команды Утрехт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
43'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Нийхолт Джанлука из команды НАК Бреда.
42'
Отличные скиллы показывает Керк Гирано, обводя своих соперников
42'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
42'
Лабьяд Закария из команды Утрехт плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
42'
Ван дер Марел Марк из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
41'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Тасенде Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
40'
Аюб Яссин получил травму и заменен. Дессерс Сириль выходит на поле.
Травма, повреждение
40'
Ох, нехорошо это выглядит. Аюб Яссин получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
40'
Аюб Яссин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Гарсия Мануэль II
39'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Хорошую попытку сделал Лабьяд Закария. Удар в створ, но вратарь начеку
39'
Аюб Яссин из команды Утрехт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
38'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Корте Джованни из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
37'
Ван дер Марел Марк из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Эль-Алуши Мунир пострадал.
Угловой
37'
Лабьяд Закария из команды Утрехт подал угловой слева.
37'
Нийхолт Джанлука предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
37'
Лабьяд Закария из команды Утрехт подал угловой слева.
36'
Мари Пабло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Керк Гирано из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Фол, нарушение
35'
Керк Гирано из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Тасенде Хосе пострадал.
34'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Керк Гирано из команды Утрехт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
32'
Лабьяд Закария из команды Утрехт сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Аюб Яссин мяча так и не получил
32'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает пас партнеру.
32'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Мари Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
31'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
31'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
31'
Леувин Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда подал угловой справа.
30'
Корте Джованни из команды НАК Бреда делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
Корте Джованни из команды НАК Бреда идет с мячом вперед на обострение...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
29'
Bart Meijers выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
28'
Мари Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Ван дер Марел Марк из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
28'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Мари Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Керк Гирано из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
26'
Тасенде Хосе сделал результативную передачу.
Описание гола
26'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мари Пабло из клуба "НАК Бреда" отправил мяч головой в ворота.
26'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда делает отличный кросс...
26'
Леувин Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда подал угловой справа.
26'
Янссен Виллем предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
26'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда подал угловой справа.
26'
Корте Джованни из команды НАК Бреда отдал передачу, которая была заблокирована.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
25'
Удар от ворот произведет Утрехт
25'
Эль-Алуши Мунир нанес удар, но промахнулся очень сильно.
25'
Мари Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Керк Гирано из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
24'
Аюб Яссин из команды Утрехт делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
24'
Лабьяд Закария из команды Утрехт делает пас партнеру.
24'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Хорошую попытку сделал Керк Гирано. Удар в створ, но вратарь начеку
23'
Лабьяд Закария из команды Утрехт делает пас партнеру.
23'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
22'
Шанс! Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт пробил головой, но мимо
22'
Керк Гирано из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
22'
Биригитти Марк ошибается в защите.
22'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
22'
Аюб Яссин из команды Утрехт плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
21'
НАК Бреда совершает вбрасывание на своей половине поля
21'
Аюб Яссин нанес удар, но промахнулся очень сильно.
21'
Керк Гирано из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
20'
Йенсен Давид взял и забрал мяч на выходе
20'
Влут Рай из команды НАК Бреда плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
20'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда забрасывает мяч в штрафную.
20'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
17'
Йенсен Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
16'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Эмброуз Тьерри из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
15'
Нийхолт Джанлука из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
15'
Назначен штрафной. Пострадал Тасенде Хосе, его свалил Ван дер Марел Марк.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
14'
Удар от ворот произведет Утрехт
13'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
12'
Влут Рай завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
12'
Эмброуз Тьерри из команды НАК Бреда делает передачу одноклубнику.
12'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
11'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
9'
Эль-Алуши Мунир нанес удар, но промахнулся очень сильно.
9'
Удар от ворот произведет Утрехт
9'
Корте Джованни из команды НАК Бреда делает пас партнеру.
9'
Плохо сыграл Эмануэльсон Урби - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
9'
Эмброуз Тьерри из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
8'
Хорошую попытку сделал Керк Гирано. Удар в створ, но вратарь начеку
8'
Отличные скиллы показывает Керк Гирано, обводя своих соперников
Фол, нарушение
7'
Керк Гирано наказан за толчок Тасенде Хосе
7'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Ван дер Марел Марк из команды Утрехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
Ван дер Марел Марк из команды Утрехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
4'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
4'
Эмануэльсон Урби нанес удар, но промахнулся очень сильно.
4'
Мари Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Игрок из команды Утрехт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
3'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Аюб Яссин нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Керк Гирано из команды Утрехт делает пас партнеру.
1'
Корте Джованни из команды НАК Бреда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Утрехт". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rat Verlegh Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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