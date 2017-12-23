Стадион: Рат Верлег Зрители: 18769
1:0
26' ГолМари Пабло
51' Желтая карточкаШтридер Рико
65' Желтая карточкаBart Meijers
2:0
72' ГолЭмброуз Тьерри
2:1
75' ГолДессерс Сириль
78' Желтая карточкаДессерс Сириль
79' Желтая карточкаБиригитти Марк
90' Вторая желтая карточкаШтридер Рико
3:1
90' ГолТасенде Хосе
Второй тайм
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
95'
Г О О О О Л Тасенде Хосе закручивает штрафной в сетку! Великолепно
94'
Штридер Рико получает вторую желтую карточку. Удаление.
94'
Тактическая замена. Эмброуз Тьерри уходит с поля и его заменяет Хорсфилд Джеймс
93'
Судья сигнализирует, что Штридер Рико из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Корте Джованни
93'
Игроки ФК "НАК Бреда" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
93'
92'
Янссен Виллем делает скидку назад вдоль ворот
92'
Трупе Джованни наказан за толчок Гарсия Мануэль II
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
90'
90'
88'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
88'
Эмброуз Тьерри на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
88'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
87'
Fabian Sporkslede нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
Игроки ФК "НАК Бреда" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
87'
87'
86'
86'
Керк Гирано из команды Утрехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
86'
86'
Трупе Джованни из команды Утрехт навешивает в штрафную с рикошетом.
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
85'
85'
Керк Гирано мяч отрикошетил от ворот
84'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда в офсайде
83'
83'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
83'
83'
Тактическая замена. Влут Рай уходит с поля и его заменяет Эневолдсен Томас
82'
Nick Venema пробует нанести удар издали, но Биригитти Марк держит все под контролем
82'
Тактическая замена. Клейбер Шон уходит с поля и его заменяет Nick Venema
81'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда нанес удар, который пришелся чуть выше перекладины. Опасно!
81'
Эмброуз Тьерри из команды НАК Бреда делает пас партнеру.
81'
81'
Лабьяд Закария из команды Утрехт находит одноклубника четким пасом пяткой.
81'
81'
Игроки ФК "Утрехт" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
79'
Судье надоело, что Биригитти Марк тянет время и он наказал его горчичником
78'
Дессерс Сириль получил желтую карточку от судьи
78'
Дессерс Сириль из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Корте Джованни пострадал.
78'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
76'
76'
ШАНС! Эмануэльсон Урби нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
75'
Керк Гирано сделал результативную передачу.
75'
Г О О О О Л - Дессерс Сириль изменил счет на табло!
75'
Керк Гирано из команды Утрехт делает пас партнеру.
75'
75'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
75'
Тасенде Хосе нанес удар, мяч был парирован, но Йенсен Давид не удержал его в руках.
75'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
75'
Судья сигнализирует, что Трупе Джованни из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Эмброуз Тьерри
74'
73'
Трупе Джованни из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
73'
Корте Джованни наказан за толчок Дессерс Сириль
73'
73'
72'
Влут Рай сделал результативную передачу.
72'
Г О О О О Л - Эмброуз Тьерри из команды НАК Бреда забил гол! Легко это для такого игрока, как Эмброуз Тьерри
72'
71'
Корте Джованни из команды НАК Бреда делает пас партнеру.
71'
Керк Гирано из команды Утрехт пасует в штрафную, но Биригитти Марк выходит и ловит мяч.
71'
70'
Корте Джованни из команды НАК Бреда в офсайде
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
70'
Хорошую попытку сделал Дессерс Сириль. Удар в створ, но вратарь начеку
70'
Лабьяд Закария из команды Утрехт находит одноклубника четким пасом пяткой.
69'
69'
69'
69'
Леувин Рамон наказан за толчок Эмброуз Тьерри
67'
67'
Лабьяд Закария навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
67'
Судья сигнализирует, что Влут Рай из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Клейбер Шон
66'
Влут Рай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Плохо сыграл Мари Пабло - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
66'
Лабьяд Закария из команды Утрехт подал угловой справа.
66'
Тасенде Хосе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
65'
65'
65'
Глупую желтую получил Bart Meijers за то, что отбил ногой мяч после свистка
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
64'
64'
63'
Трупе Джованни из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
63'
62'
62'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
62'
61'
61'
61'
Трупе Джованни ошибается в защите.
60'
60'
Шанс! Эмброуз Тьерри из команды НАК Бреда пробил головой, но мимо
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
59'
Тактическая замена. Ван дер Марел Марк уходит с поля и его заменяет Трупе Джованни
57'
Керк Гирано из команды Утрехт в офсайде
57'
Хороший удар издали нанес Клейбер Шон, но отличный сейв сделал Биригитти Марк. Угловой.
56'
56'
56'
Лабьяд Закария из команды Утрехт подал угловой справа.
56'
Тасенде Хосе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
55'
Дессерс Сириль из команды Утрехт направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
54'
Гарсия Мануэль II нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
53'
53'
Эмануэльсон Урби выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
52'
Хорошую попытку сделал Эль-Алуши Мунир. Удар в створ, но вратарь начеку
51'
Штридер Рико тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
51'
Штридер Рико из команды Утрехт играет слишком грубо. Влут Рай оказался на газоне.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
50'
Дессерс Сириль из команды Утрехт плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
50'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт забрасывает мяч в штрафную.
49'
49'
Керк Гирано возвращается на поле, всё в порядке.
49'
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
48'
Ох, нехорошо это выглядит. Керк Гирано получил травму и медбригада забирает его с поля.
48'
Керк Гирано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Дессерс Сириль коснулся мяча рукой.
47'
Дессерс Сириль из команды Утрехт отдал передачу, которая была заблокирована.
47'
47'
47'
Янссен Виллем из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Корте Джованни пострадал.
46'
Сегодняшная посещаемость составляет 18769 болельщиков
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
46'
Лабьяд Закария не смог попасть в створ ударом издали
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Йенсен Давид взял и забрал мяч на выходе
45'
Гарсия Мануэль II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
45'
Керк Гирано коснулся мяча рукой.
44'
44'
Тасенде Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Эмануэльсон Урби наказан за толчок Корте Джованни
44'
44'
43'
Янссен Виллем из команды Утрехт сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
43'
Игрок из команды Утрехт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
43'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Нийхолт Джанлука из команды НАК Бреда.
42'
Отличные скиллы показывает Керк Гирано, обводя своих соперников
42'
42'
Лабьяд Закария из команды Утрехт плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
42'
41'
41'
41'
Тасенде Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
40'
Аюб Яссин получил травму и заменен. Дессерс Сириль выходит на поле.
40'
Ох, нехорошо это выглядит. Аюб Яссин получил травму и медбригада забирает его с поля.
40'
Аюб Яссин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
Судья сигнализирует, что Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Гарсия Мануэль II
39'
39'
Хорошую попытку сделал Лабьяд Закария. Удар в створ, но вратарь начеку
38'
38'
38'
37'
Ван дер Марел Марк из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Эль-Алуши Мунир пострадал.
37'
Лабьяд Закария из команды Утрехт подал угловой слева.
37'
Нийхолт Джанлука предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
Лабьяд Закария из команды Утрехт подал угловой слева.
36'
Мари Пабло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
35'
Керк Гирано из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Тасенде Хосе пострадал.
34'
34'
Керк Гирано из команды Утрехт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
32'
Лабьяд Закария из команды Утрехт сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Аюб Яссин мяча так и не получил
32'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает пас партнеру.
32'
32'
32'
31'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
31'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
31'
31'
30'
Корте Джованни из команды НАК Бреда делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
Корте Джованни из команды НАК Бреда идет с мячом вперед на обострение...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
29'
29'
28'
28'
28'
28'
28'
26'
Тасенде Хосе сделал результативную передачу.
26'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мари Пабло из клуба "НАК Бреда" отправил мяч головой в ворота.
26'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда делает отличный кросс...
26'
26'
26'
Янссен Виллем предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
26'
Корте Джованни из команды НАК Бреда отдал передачу, которая была заблокирована.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
25'
25'
Эль-Алуши Мунир нанес удар, но промахнулся очень сильно.
25'
24'
24'
Лабьяд Закария из команды Утрехт делает пас партнеру.
24'
23'
Хорошую попытку сделал Керк Гирано. Удар в створ, но вратарь начеку
23'
Лабьяд Закария из команды Утрехт делает пас партнеру.
23'
22'
Шанс! Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт пробил головой, но мимо
22'
22'
Биригитти Марк ошибается в защите.
22'
21'
НАК Бреда совершает вбрасывание на своей половине поля
21'
Аюб Яссин нанес удар, но промахнулся очень сильно.
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
20'
Йенсен Давид взял и забрал мяч на выходе
20'
20'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда забрасывает мяч в штрафную.
20'
19'
19'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
17'
Йенсен Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
16'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Эмброуз Тьерри из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
15'
Нийхолт Джанлука из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
15'
Назначен штрафной. Пострадал Тасенде Хосе, его свалил Ван дер Марел Марк.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
14'
13'
12'
Влут Рай завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
12'
Эмброуз Тьерри из команды НАК Бреда делает передачу одноклубнику.
12'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
11'
11'
Ван дер Марел Марк наказан за толчок Эль-Алуши Мунир
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
9'
Эль-Алуши Мунир нанес удар, но промахнулся очень сильно.
9'
9'
Корте Джованни из команды НАК Бреда делает пас партнеру.
9'
Плохо сыграл Эмануэльсон Урби - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
9'
Эмброуз Тьерри из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
8'
Хорошую попытку сделал Керк Гирано. Удар в створ, но вратарь начеку
8'
Отличные скиллы показывает Керк Гирано, обводя своих соперников
7'
Керк Гирано наказан за толчок Тасенде Хосе
7'
6'
Ван дер Марел Марк из команды Утрехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
Ван дер Марел Марк из команды Утрехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
4'
4'
Эмануэльсон Урби нанес удар, но промахнулся очень сильно.
4'
4'
Игрок из команды Утрехт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
3'
2'
Аюб Яссин нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Керк Гирано из команды Утрехт делает пас партнеру.
1'
Корте Джованни из команды НАК Бреда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Утрехт". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rat Verlegh Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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