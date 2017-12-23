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Стадион:
Хаддерсфилд Таун
 
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Сток Сити
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Текстовая онлайн трансляция матча Хаддерсфилд Таун -Сток Сити

До начала игры осталось 2 дня 6 часов 40 минут, которая состоится 26.12.2017.
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Прогнозы на матч Хаддерсфилд Таун - Сток Сити
Хаддерсфилд Таун
44.6% (37)
Ничья:
32.5% (27)
Сток Сити
22.9% (19)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
26.5% (22)
Хаддерсфилд Таун:
21.7% (18)
Хаддерсфилд Таун:
15.7% (13)
Сток Сити:
12% (10)
Хаддерсфилд Таун:
4.8% (4)
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