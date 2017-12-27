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Стадион: Зрители: 52311
Ньюкасл
0:1
Конец матча
Манчестер Сити
0'
0:1
31' Гол
Стерлинг Рахим
75' Желтая карточка
Гейл Дуайт
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
-
Звучит финальный свисток! "Манчестер Сити" снова побеждает! Кто остановит этих парней? Никто не знает! Но сегодня Гвардиола и его парни снова одерживают викторию и идут дальше! 

Для вас текстовую трансляцию провел Козырев Вячеслав. С наступающим Новым годом Вас, друзья! И до встречи в эфирах LiveResult.Ru!
90'
Очень близки футболисты "Сити" к 18-й победе кряду. Очень близки. И пусть "Ньюкасл" завелся, но этого мало. Нужно забивать, но сил не осталось.
Опасный момент
90'
ШЕЛВИ! Нанес он сейчас, в общем-то, неплохой удар, да только немного не рассчитал местоположение ворот, так как снаряд направил на пару метров левее цели.
Дополнительное время
90'
Три минуты добавлено во втором тайме.
89'
Сане, конечно, быстр, но не настолько, чтобы банальные  забросы Стерлинга цеплять чуть ли не у лицевой линии. Извиняется Рахим перед оппонентом и обещает впредь отдавать более аккуратные пасы.

Фол, нарушение
87'
Жезус фолит, да. В центре поля он сносит с ног Шелви, и уже даже не спорит с рефери. Нет смысла от всего этого.
86'
Диаме выбил мяч из-под ног Стерлинга за боковую линию. Сам же Рахим пожимает плечами, дескать, других вариантов тут у него не было.
Замена
85'
Настала твоя пора, Лерой! Вместо Бернарду Силва выходит на поле Сане. Тут ротация в пользу атаки. Пытается за счет движения впереди скоординировать действия своей команды Гвардиола.
84'
Да, насколько круто провел первый тайм "Манчестер Сити", настолько невыразителен манчестерский клуб во второй половине игры. Давненько я не видел такого, что "горожане" нервничали в игре с командой из второй части турнирной таблицы.
83'
Мангаля пришелся кстати. Именно он сыграл в подкате против Гейла, который уже готовился нанести удар по воротам "Манчестер Сити". Но тут в бой пошла тяжелая артиллерия.
82'
Представляю, сколько критики могут обрушить фанаты "Ньюкасла" в адрес Марринера, однако лично я бы сказал, что Андре судит сегодня чуть ли не идеально, и такой сложный матч обслуживает практически идеально.
Замена
81'
В маске вышел играть на поле Мангаля. Ну, а у нас замена в составе "Ньюкасла" происходит. Вместо Мбемба на газоне Мерино появляется. Ротация в пользу атаки.
Замена
80'
Замена в составе "Манчестер Сити". С поля уходит раздосадованный Агуэро, которому сегодня удалось все штанги проверить на прочность и даже мяч в сетку отправить, но из офсайда. Ротация здесь в пользу обороны, потому как Мангаля на газоне появляется.
79'
Так.. Скажу, что Марринер прав и возьму свои слова обратно. Не было здесь пенальти. Похоже, что действительно не нарушал правила Данило, тогда как сам Гейл совершал явный нырок.
Желтая карточка
78'
А тут что, а? Товарище Марринер? Не пенальти ли? Нет, не ставит на "точку" Андре, хотя эпизод более чем спорный. В штрафной "Сити" он столкнулся с Данило. Судья на радость фанатам дает свисток, но это торжество длится недолго, ведь через секунду все понимают, что это свисток, означающий симуляцию. Еще и желтая карточка следует вышедшему на замену игроку "сорок". Интересно...
77'
Стали уже от скуки считать передачи болельщики "Ньюкасла". Порядка 10-12 пасов сделали между собой футболисты "сорок". Торжественно это встречают фанаты команды хозяев.
Анонс
75'
Кстати говоря, друзья, завтра 20-й тур матчем "Кристал Пэлас" - "Арсенал" завершится. Встреча начнется в 23:00 по московскому времени, и наш спортивный портал проведет текстовую трансляцию той игры.
Угловой
74'
Новый угловой у ворот "Ньюкасла". Стерлинг выполнял подачу с правого фланга. Гейл был первый на мяче. Именно ему и удалось выбить снаряд подальше от собственной рамки.
73'
Не хватает футболистам "Манчестер Сити" второго забитого гола. Пока мяч не в сетке, интрига сохраняется. Такова реальность.
72'
Еще раз показывают нам удар из-за пределов штрафной от де Брёйне. Идеальный и расчетливый выстрел получился у Кевина. Вот только штанга на этот раз за "сорок" заступилась. В третий раз в матче.
Замена
71'
Замена в составе "Ньюкасла". Ааронс с поля сейчас уходит. Вместо него появляется ранее анонсируемый мною Кристиан Атсу.
Угловой
70'
Нет, подача седьмого корнера не принесла "горожанам" ничего интересного. В ответном наступлении и сам "Ньюкасл" действовал невыразительно. Мерфи не сумел вырезать подачу на вышедшего на замену Гейла.
Опасный момент
69'
ОПАСНО! Вот это да! Агуэро сейчас здорово простреливал мяч в чужую штрафную. В Ласселса сфера угодила и полетела в сторону ворот, но, на счастье футболистов "сорок", не угодила в створ! Угловой, а ведь мог и автогол состояться!
Фол, нарушение
68'
Стерлинг, как ошпаренный, перед своей штрафной фолит и дает право "сорокам" заработать опасный стандарт. Отсюда можно даже что-то придумать при желании.
Офсайд
67'
ВОТ ЭТО ДА! Де Брёйне нанес сумасшедший по силе и точности удар. Мяч попал в правую штангу и вылетел в поле. Агуэро переправлял снаряд в ворота, но из офсайда. Дела...
65'
Да, Кристиан Атсу вот-вот может появиться на поле. Именно его нам представляют режиссеры. Как раз этот запасной футболист получает от Бенитеса наставления.
64'
Подгоняет "Сент Джеймс Парк" свою команду, которая пока никак не может создать у чужих ворот хотя бы полумомент. Нам же показывают Бенитеса, который готовит в составе своей команды новую ротацию.
63'
Эдерсон на своей половине поля сыграл сейчас и выбил мяч ближе к рамке оппонента. Эллиот вышел из створа и мяч забрал в перчатки. Все предсказуемо.
Замена
62'
Гейл вместо Хоселу на поле появляется. Первая замена происходит в стане "сорок" сейчас.
61'
Де Брёйне выполнял пас в штрафную соперника, и Стерлинг едва не вырвался с Эллиотом на свидание, если бы не своевременный подкат защитника "сорок", который был выполнен весьма чисто.
Фол, нарушение
60'
Диаме явно фолил против Гюндогана, пытаясь убежать от Илкая. Было тут нарушение правил, и "Сити" не торопится свой стандарт тут разыгрывать.
59'
Рикошет от ноги Агуэро едва не застал врасплох Эллиота, который сперва даже замер на месте, и сдвинулся лишь убедившись, что мяч от коленки Серхио летит правее створа.
58'
Молча со скамейки наблюдает за игрой своей команды Гвардиола, тогда как его команда потихоньку своими ходами и перемещениями постепенно обволакивает штрафную площадку "сорок", подбираясь к ней все ближе и ближе.
57'
19 ударов у "Манчестер Сити" к этой минуте, и в створ прилетело только 6 выстрелов. У "Ньюкасла" с этим делом обстоит все хуже. 2 удара в цель.
Опасный момент
56'
ОПАСНО! ЖЕЗУС отдал пас на де Брёйне, который вышел на свидание с вратарем соперника, но промахнулся из выгодной позиции, пробив на два метра левее цели.
54'
Уокер выполнил навес в штрафную "сорок". Мбемба там первым добрался до снаряда и сумел отбить сферу подальше от опасной зоны.
53'
Да, уравнялась игра у нас относительно. Есть как атаки "Манчестер Сити", так и наступления "Ньюкасла". Тут уже могут и качели возникнуть.
52'
В прессинг пошел "Ньюкасл", заставил Уокера ошибиться. Защитник "Сити" вынес сферу за боковую в попытке просто оградить команду от неприятностей.
51'
Очень спокоен Гвардиола. Невыносимо спокоен. Такое ощущение, что все идет по плану наставник "Сити". Все по накатанному пути. Но ведь это действительно так.
Опасный момент
50'
ОПАСНО! И как Агуэро не замкнул? Прекрасная передача от Рахима с левого края штрафной. Серхио пытается дотянуться до такой сильно подачи, но лишь цепляет сферу носком. Мяч же в итоге улетает за лицевую.
49'
Смотрю я, и замен не вижу в перерыве. Да и акцент как-то режиссеры на это делать не стали, хотя запасные футболисты в перерыве разминались.
48'
Спокойно владеет мячом "Манчестер Сити". Будут пытаться подойти к воротам соперника "горожане", но стремление гостей будет уже не столь явным, как в первом тайме.
47'
Кстати говоря, дамы и господа, "Манчестер Сити" больше чем в четыре раза превзошел "Ньюкасл" по владению мячом по итогам первого тайма встречи. Это вам не просто так! Попробуй так в Премьер-Лиге поиграть в гостях против довольно непростого соперника.
Второй тайм начался
46'
Итак, друзья, прозвучал свисток, и второй тайм в Ньюкасле стартовал. С центра поля мяч разыграли футболисты "Манчестер Сити". Удачи командам, поехали!
Второй тайм
Первый тайм
Перерыв
-
Прозвучал свисток на перерыв. После первого тайма счет на табло - 0:1. Единственный пока мяч на счету Стерлинга.
Дополнительное время
45'
Минуту Марринер у нас добавил, так как имела место быть замена Венсана Компани.
44'
Последние минуты первого тайма идут. "Манчестер Сити" на чужой половине расположился с мячом. Такое ощущение, что "горожане" уже мысленно готовы к тому, чтобы уйти на перерыв.
43'
Де Брёйне здорово простреливал справа в штрафную, но угодил в защитника, который каким-то образом переправил мяч в коленку Кевина. От него мяч уже улетел за лицевую. От ворот.
Опасный момент
42'
ОПАСНО! СТЕРЛИНГ! Именно он сейчас наносил удар в дальний угол ворот соперника. Эллиот ногами парировал сферу в сторону. Агуэро пытался добить, но не попал по мячу толком, да еще и в офсайд угодил параллельным курсом.
Опасный момент
40'
ФАНТАСТИКА! Невероятная атака "Сити". Силва выдал пас на Агуэро, который из удобной позиции пробивал в ближний угол и мог делать счет на табло 0:2, однако угодил в защитника, который умудрился каким-то образом парировать мяч на угловой.
Угловой
39'
Ааронс заставил Эдерсона коснуться игрового снаряда. Пошла подача на ближнюю штангу, Жезус первым был на мяче. И снова угловой тут назначает рефери. Повторный навес уже сумел нейтрализовать Эдерсона.
38'
Фернандиньо рисковал получить желтую карточку от главного рефери матча. Марринер поговорил с футболистом по душам, и отпустил восвояси.
36'
Чувствуют болельщики, что способна их любимая команда добавить в нужный момент. Ничего еще не решено в этой дуэли. Нас ожидает невероятный ход матча.
Опасный момент
35'
МОМЕЕЕЕЕНТ! Вот это шанс! ААРОНС! ФАНТАСТИКА! Ошиблись сейчас в обороне "горожане". Поехала нога у Уокер. В результате Ааронс имел шанс забить. Мягко перебросил он Эдерсона. Сфера уже приземлялась в ворота, но каким-то чудом головой с "ленточки" его за лицевую переправил Отаменди, который еще и подвергся нападению игрока оппонента, однако свою команду сумел даже в таких условиях спасти!
34'
Фернандиньо подвергся давлению со стороны соперника и был вынужден выбивать мяч в центре поля, где не смог до снаряда добраться Стерлинг.
33'
Бенитес сидит на скамейке запасных с недовольным видом. Ну, а что хочет наставник "Ньюкасла" с такой игрой своей команды в атаке? Ловить "Ньюкаслу" во встрече с "Сити" нечего. Нужно как-то играть по-другому, двигаться по-иному. Ибо ничего хорошего это не принесет.
Описание гола
31'
ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! СТЕРЛИНГ! 0:1!
Ну, а третья штанга уже не спасает "Ньюкасл", который все-таки пропускает гол от стойки. Классную передачу на левую штангу сделал де Брёйне на Стерлинга, который в падении ногой переправил мяч в ближний угол. От стойки сфера оказалась в сетке.
Опасный момент
30'
ОПАСНО! АГУЭРО! Убрал он сейчас мяч от защитников, заложил финт и нанес хлесткий выстрел в дальний от себя правый угол. Снаряд ударился о правую штангу и вылетела за лицевую.
29'
Жезус на правом фланге пытался отобрать мяч за счет своей цепкости и настойчивости, но в итоге лишь сфолил против соперника и завалил его на газон.
28'
Практически полчаса команды откатали на поле. Немного успокоились футболисты "Манчестер Сити", но это должно лишь насторожить "сорок", которым нужно быть начеку. 
27'
Де Брёйне снова разогнался с мячом, после чего нанес удар по воротам со средней дистанции. Снаряд на неплохой скорости полетел в сторону ворот, но в конечном итоге ушел выше цели.
26'
Агуэро со Стерлингом обыгрался накоротке, после чего попытался с разгона ворваться в чужую штрафную и за счет дриблинга уйти от оппонентов, но не получилось у аргентинца ничего. Тактика Месси тут не сработала.
Угловой
25'
Новый угловой. Подача от де Брёйне. Отаменди головой пробивал с двенадцати метров по рамке соперника, но прямо в руки Эллиоту сфера прилетела. Не опасно получилось как-то.
24'
Дважды де Брёйне пытался сейчас отдать мяч в чужую штрафную на Агуэро, но всякий раз на пути мяча становились игроки "сорок", которые выбивали мяч подальше от опасной зоны.
23'
Половина первого тайма позади. Футболисты "Манчестер Сити" продолжают владеть игровым снарядом и совсем не намереваются его отдавать своему оппоненту.
22'
Уокер поперек поля сыграл на Отаменди. Тот выполнил передачу на Данило. Выстрел последнего полетел намного выше цели. Попытка - не пытка.
21'
Да, невероятное, конечно, давление оказывают игроки "Манчестер Сити" на ворота своего соперника. Честно говоря, я даюсь диву, как же до сих пор "сороки" не пропустили хотя бы один мяч?
Угловой
20'
Разыграли свой четвертый корнер футболисты "Манчестер Сити". На Гюндогана выполнял тут навес де Брёйне. Мяч от головы Илкая ушел намного выше цели.
19'
Хо-хо! Вы такое вообще видели когда-нибудь? 10% против 90%! Это процент владения мячом на данную минуту, который, конечно же, в пользу "горожан". Подумать только!
Опасный момент
18'
ОПАСНО! Вот так момент у "Сити"! Хорошая подача пошла со стандарта от де Брёйне. Агуэро головой отправлял мяч в дальнюю "шестерку", но Эллиот сумел среагировать и сферу переправил за лицевую. Очередной угловой!
Фол, нарушение
17'
Шелви гнался за Агуэро, но срубил в итоге Гюндогана. Это не укрылось от глаза судьи, который тут же назначил штрафной удар в пользу "Манчестер Сити".
Угловой
16'
Многоходовка "Манчестер Сити", подача на Агуэро, и гости снова зарабатывают угловой удар. Третий он для "Сити" в первом тайме. Подача от бровки, и мяч в руках Эллиота.
15'
И второй навес от Кевина де Брёйне получился крайне неудачным, но довольно быстро мяч игроки "Ньюкасла" потеряли. Ни одной нормальной атаки "сорокам" не удалось провести со стартового свистка. Вот вам и тотальное доминирование "горожан".
Угловой
14'
Подача от де Брёйне не закончилась ничем. Однако вторая волна атаки "Манчестер Сити" привела к назначению углового удара. После него и второго.
Фол, нарушение
13'
Штрафной удар заработал "Манчестер Сити" на правом фланге. А нам, между делом, напоминают, что Компани получил 40-ю травму в составе "Манчестер Сити".
Замена
12'
Да, замена в составе "Манчестер Сити". Жезус на поле появился. Компани пределы газона меняет. Уже не в первый раз травму в нынешнем сезоне получает Венсан. Стеклянный игрок, что и говорить. Здоровья ему и только.
11'
Агуэро на левом фланге получил мяч. Далее последовала подача от Серхио в штрафную соперника, но там должен быть сам аргентинец, но никак не де Брейне, которому нанести удар не удалось.
9'
Такое ощущение со стороны складывается, что "Манчестер Сити" ведет стоячую игру. Но так только кажется, ведь "горожане" умело передают сферу по полю от игрока к игру за секунду.
8'
Вроде как расходился Компани. Не хромает футболист, что примечательно. Жезус отправился разминаться у кромки поля. Не знаю я, кого он заменит. Может, Гвардиоле принципиально игра команды в атаке не нравится. Так нет же. Все вроде в порядке. Странно как-то.
7'
 9 голов в пяти последних матчах забил Агуэро по встречах с "Ньюкаслом". Думается, что и сегодня "сорокам" персонально от этого игрока достанется по полной программе.
Штанга
6'
Много трудится Гюндоган в центре поля. Именно он сейчас выполнял подачу на Агуэро. Серхио на дальней штанге пробивал по воротам, но попал точно в ближнюю стойку.
Травма, повреждение
5'
Что-то уже успело случиться с Компани, который заметно захромал на своей половине поля. Все в ожидании того, что решит наставник "Сити" Гвардиола.
4'
В центре поля мячом "горожан". Снова передача идет вперед от Отаменди, который вынужденно теряет сферу по прессингом соперника.
3'
Очень активно начали встречу футболисты "Манчестер Сити", которые перешли сразу же в наступление. Отаменди нанес удар со средней дистанции по воротам "сорок", но в цель не попал.
2'
Хозяева матча будут действовать сегодня на поле в своих традиционных черно-бело полосатых цветах, тогда как футболисты гостевого клуба предстали перед нами в бело-голубом обмундировании. Ворота "Манчестер Сити" в первом тайме будут слева по телевизионной картинке, а рамка "Ньюкасла" - справа.
Первый тайм начался
1'
Итак, дамы и господа, встреча между "Ньюкаслом" и "Манчестер Сити" стартовала. Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
Первый тайм
Анонс
-

В предыдущих 19 играх АПЛ против «Манчестер Сити» «сороки» смогли набрать всего три очка. Но не думаю, что нынешний «Ньюкасл» способен немного изменить сию удручающую статистику. Жду тут очередную легкую победу коллектива Гвардиолы, причем, как минимум в два гола.

Прогноз от комментатора: Фора «Манчестер Сити» (-1,5)

Коэффициент: 1,65

-

Следующий соперник «Сити» - «Ньюкасл», переживает крайне непростой период. После относительно успешного старта, команда выдала девятиматчевую серию без побед, из-за чего опустился в зону вылета. В предыдущем туре «сорокам» удалось прервать череду неудач и выиграть у «Вест Хэма» со счетом 2:3, что, безусловно, подняло настроение команде, которая в редких случаях набирает турнирные баллы у себя дома, а тут и вовсе случился выездной успех.

-

Рождество «горожане» встретили на первой встрече в турнирной таблице, что с ними случилось уже в пятый раз. Но лишь в одном случае «Манчестер Сити» в итоге пришел к финишу первым.  Дело было в сезоне 2011/2012. Впрочем, в нынешнем чемпионате переживать по этому поводу фанатам клуба не стоит. Отрыв «горожан» от ближайших преследователей составляет 13 очков, и может увеличиться до 15 баллов, ведь «Манчестер Юнайтед» в очередной раз оступился в АПЛ.

-

С удивительной легкостью «Манчестер Сити» далась первая половина сезона. После важнейшего поединка в дерби с «Манчестер Юнайтед» и победы в нем, коллектив Гвардиолы разобрался с «Суонси», «Тоттенхэмом» и «Борнмутом», отправив в ворота каждого из коллективов по четыре мяча.

-
Доброго времени суток, уважаемые любители спорта №1! Футбольный портал LiveResult.Ru приветствует всех тех, кто неравнодушен к английскому футболу на очередном поединке 20-тура АПЛ. В рамках очной встречи друг с другом встретятся футболисты «Ньюкасла» и «Манчестер Сити». Встреча состоится в Ньюкасле, на стадионе «Сент Джеймс Парк». Обслужит эту встречу бригада арбитров во главе с Андре Марринером – рефери из Бирмингема. Текстовую трансляцию матча для вас проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
Новости матча
Новости после матча

Второй тайм
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 26% времени, а гости – 74%.
94'
Игрок клуба "Манчестер Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Фол, нарушение
93'
Йедлин Деандре наказан за толчок Сане Лерой
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Манкильо Хави из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Стерлинг Рахим
91'
Удар от ворот произведет Манчестер Сити

91'
Шелви Джонджо не смог попасть в створ ударом издали
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Игрок клуба "Ньюкасл" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 25% времени, а гости – 75%.
90'
Мерино Микель из команды Ньюкасл направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
89'
Какой промах! Гейл Дуайт имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
89'
Атсу Кристиан из команды Ньюкасл делает навес прямо в штрафную.
89'
Игрок клуба "Ньюкасл" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
88'
Жезус Габриэль из команды Манчестер Сити в офсайде
87'
Игрок клуба "Ньюкасл" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Жезус Габриэль из команды Манчестер Сити поставил подножку. Пострадал Мерино Микель
86'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
86'
Гюндоган Илкай нанес удар, но промахнулся очень сильно.
85'
Игрок клуба "Манчестер Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 24% времени, а гости – 76%.
83'
Тактическая замена. Силва Бернарду уходит с поля и его заменяет Сане Лерой
Офсайд
82'
Атсу Кристиан из команды Ньюкасл в офсайде
82'
Мёрфи Джейкоб из команды Ньюкасл делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
82'
Игрок клуба "Ньюкасл" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Гейл Дуайт нанес удар, но тот был заблокирован.
Офсайд
81'
Йедлин Деандре из команды Ньюкасл в офсайде
81'
Мерино Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Де Брёйне Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
80'
Судья сигнализирует, что Диаме Мохамед из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Гюндоган Илкай
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 27% времени, а гости – 73%.
80'
Игрок клуба "Ньюкасл" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
Гюндоган Илкай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Атсу Кристиан из команды Ньюкасл делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Офсайд
79'
Жезус Габриэль из команды Манчестер Сити в офсайде
79'
Отличные скиллы показывает Стерлинг Рахим, обводя своих соперников
77'
Тактическая замена. М'Бемба Шансель уходит с поля и его заменяет Мерино Микель
77'
Тактическая замена. Агуэро Серхио уходит с поля и его заменяет Мангала Эльяким
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Йедлин Деандре из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Данило Луис
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 26% времени, а гости – 74%.
Желтая карточка
75'
Гейл Дуайт получил жёлтую карточку за "нырок".
Фол, нарушение
75'
НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Гейл Дуайт нырнул в штрафной. Спорно!
75'
Уокер Кайл ошибается в защите.
Фол, нарушение
74'
Уокер Кайл из команды Манчестер Сити сфолил, но рефери указал продолжить игру.
73'
Йедлин Деандре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
73'
Стерлинг Рахим из команды Манчестер Сити подал угловой слева.
72'
Йедлин Деандре предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
71'
Игрок клуба "Ньюкасл" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Тактическая замена. Роландо Ааронс уходит с поля и его заменяет Атсу Кристиан
70'
Фернандиньо Фернандо из команды Манчестер Сити направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 24% времени, а гости – 76%.
Фол, нарушение
69'
Роландо Ааронс из команды Ньюкасл играет слишком грубо. Данило Луис оказался на газоне.
68'
Ласcеллс Джамал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
68'
Де Брёйне Кевин из команды Манчестер Сити подал угловой слева.
68'
Ласcеллс Джамал предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
Агуэро Серхио из команды Манчестер Сити делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
68'
Игроки ФК "Манчестер Сити" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
68'
Диаме Мохамед из команды Ньюкасл сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
68'
Плохо сыграл Де Брёйне Кевин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
68'
Шелви Джонджо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Стерлинг Рахим из команды Манчестер Сити поставил подножку. Пострадал Мёрфи Джейкоб
Офсайд
66'
Агуэро Серхио из команды Манчестер Сити в офсайде
66'
Близко! Де Брёйне Кевин нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 20% времени, а гости – 80%.
Офсайд
64'
Жезус Габриэль из команды Манчестер Сити в офсайде
62'
Игрок клуба "Манчестер Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Тактическая замена. Хоселу Санмартин уходит с поля и его заменяет Гейл Дуайт
61'
Де Брёйне Кевин из команды Манчестер Сити делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 18% времени, а гости – 82%.
60'
Сегодняшная посещаемость составляет 52311 болельщиков
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Диаме Мохамед из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Гюндоган Илкай
58'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
58'
Эллиотт Роберт взял и забрал мяч на выходе
58'
Де Брёйне Кевин из команды Манчестер Сити отправил кросс в штрафную...
57'
Игрок клуба "Ньюкасл" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
56'
ШАНС! Де Брёйне Кевин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
56'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Де Брёйне Кевин и Жезус Габриэль из команды Манчестер Сити.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 21% времени, а гости – 79%.
54'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
54'
Эллиотт Роберт из команды Ньюкасл сделал отличный сейв!
54'
Эллиотт Роберт не дал случится голу! Гюндоган Илкай должен был забивать, но Эллиотт Роберт сделал отличный сейв
54'
Агуэро Серхио из команды Манчестер Сити делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
53'
Игрок клуба "Ньюкасл" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
52'
Данило Луис коснулся мяча рукой.
51'
М'Бемба Шансель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Де Брёйне Кевин из команды Манчестер Сити отправил кросс в штрафную...
50'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
50'
ШАНС! Стерлинг Рахим нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
50'
Отличные скиллы показывает Стерлинг Рахим, обводя своих соперников
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 19% времени, а гости – 81%.
49'
Де Брёйне Кевин из команды Манчестер Сити делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Агуэро Серхио из команды Манчестер Сити плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
47'
Гюндоган Илкай из команды Манчестер Сити делает пас партнеру.
Офсайд
46'
Роландо Ааронс из команды Ньюкасл в офсайде
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 20% времени, а гости – 80%.
46'
Игрок клуба "Манчестер Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 22% времени, а гости – 78%.
44'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
44'
Де Брёйне Кевин из команды Манчестер Сити делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
43'
Уокер Кайл из команды Манчестер Сити делает пас партнеру.
Офсайд
43'
Агуэро Серхио из команды Манчестер Сити в офсайде
43'
Эллиотт Роберт из команды Ньюкасл сделал отличный сейв!
42'
Эллиотт Роберт не дал случится голу! Стерлинг Рахим должен был забивать, но Эллиотт Роберт сделал отличный сейв
42'
Жезус Габриэль из команды Манчестер Сити делает пас партнеру.
42'
Отличные скиллы показывает Жезус Габриэль, обводя своих соперников
42'
Де Брёйне Кевин из команды Манчестер Сити сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
41'
Удар от ворот произведет Манчестер Сити
41'
Эллиотт Роберт взял и забрал мяч на выходе
41'
Отаменди Николас из команды Манчестер Сити плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
Угловой
41'
Де Брёйне Кевин из команды Манчестер Сити подал угловой справа.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 25% времени, а гости – 75%.
40'
Агуэро Серхио мяч отрикошетил от ворот
40'
Де Брёйне Кевин из команды Манчестер Сити делает навес прямо в штрафную.
40'
Стерлинг Рахим из команды Манчестер Сити сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
40'
Силва Бернарду из команды Манчестер Сити делает пас партнеру.
40'
Эдерсон Мораес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
40'
Шелви Джонджо из команды Ньюкасл подал угловой слева.
39'
Жезус Габриэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
39'
Шелви Джонджо из команды Ньюкасл подал угловой слева.
39'
Эдерсон Мораес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Фернандиньо Фернандо из команды Манчестер Сити поставил подножку. Пострадал Роландо Ааронс
37'
Игрок клуба "Манчестер Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Эллиотт Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Данило Луис из команды Манчестер Сити отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Шелви Джонджо из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Силва Бернарду
36'
Роландо Ааронс из команды Ньюкасл делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
Манчестер Сити совершает вбрасывание на своей половине поля
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 22% времени, а гости – 78%.
35'
Хоселу Санмартин из команды Ньюкасл наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
35'
Шелви Джонджо из команды Ньюкасл подал угловой справа.
35'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Отаменди Николас из команды Манчестер Сити.
35'
Отаменди Николас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Близко! Бьет Роландо Ааронс из команды Ньюкасл, но мяч успели вынести с линии ворот!
35'
Уокер Кайл ошибается в защите.
35'
Йедлин Деандре из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
34'
Эллиотт Роберт взял и забрал мяч на выходе
34'
Стерлинг Рахим из команды Манчестер Сити отправил кросс в штрафную...
33'
Эллиотт Роберт взял и забрал мяч на выходе
33'
Фернандиньо Фернандо из команды Манчестер Сити отправил кросс в штрафную...
31'
Де Брёйне Кевин сделал результативную передачу.
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Стерлинг Рахим изменил счет на табло!
31'
Де Брёйне Кевин разрезает оборону соперника отличным пасом
30'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
30'
Близко! Агуэро Серхио нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 16% времени, а гости – 84%.
29'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
29'
Агуэро Серхио из команды Манчестер Сити сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
29'
Отличные скиллы показывает Агуэро Серхио, обводя своих соперников
28'
М'Бемба Шансель из команды Ньюкасл хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
28'
Де Брёйне Кевин выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
27'
Агуэро Серхио наказан за толчок Йедлин Деандре
27'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Агуэро Серхио и Жезус Габриэль из команды Манчестер Сити.
27'
Манчестер Сити нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
27'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
27'
Де Брёйне Кевин не смог попасть в створ ударом издали
Офсайд
25'
Манкильо Хави из команды Ньюкасл в офсайде
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 14% времени, а гости – 86%.
25'
Отаменди Николас нанес удар головой, но Эллиотт Роберт спокойно отбил мяч.
Угловой
25'
Силва Бернарду из команды Манчестер Сити подал угловой справа.
24'
Эллиотт Роберт отбил мяч на угловой после удара Жезус Габриэль из штрафной площади.
24'
Агуэро Серхио из команды Манчестер Сити сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
24'
Де Брёйне Кевин нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Дамметт Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Де Брёйне Кевин из команды Манчестер Сити отправил кросс в штрафную...
23'
Игрок клуба "Манчестер Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
22'
Данило Луис не смог попасть в створ ударом издали
21'
Гюндоган Илкай из команды Манчестер Сити сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
20'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 12% времени, а гости – 88%.
19'
Ласcеллс Джамал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Данило Луис из команды Манчестер Сити отправил кросс в штрафную...
18'
Эллиотт Роберт взял и забрал мяч на выходе
18'
Отаменди Николас из команды Манчестер Сити отправил кросс в штрафную...
18'
М'Бемба Шансель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Де Брёйне Кевин из команды Манчестер Сити подал угловой слева.
18'
Соперник делает почти голевой пас, но Эллиотт Роберт из команды Ньюкасл начеку и спасает ситуацию.
18'
Агуэро Серхио оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Эллиотт Роберт перевел мяч на угловой.
17'
Де Брёйне Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Мёрфи Джейкоб из команды Ньюкасл опасно и грубо сыграл. Гюндоган Илкай пострадал.
Угловой
16'
Де Брёйне Кевин из команды Манчестер Сити подал угловой слева.
16'
Дамметт Пол предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Отаменди Николас из команды Манчестер Сити отправил кросс в штрафную...
15'
Игрок клуба "Манчестер Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 15% времени, а гости – 85%.
14'
Ласcеллс Джамал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Де Брёйне Кевин из команды Манчестер Сити подал угловой справа.
14'
Диаме Мохамед предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
14'
Де Брёйне Кевин из команды Манчестер Сити подал угловой справа.
14'
М'Бемба Шансель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Жезус Габриэль мяч отрикошетил от ворот
14'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Жезус Габриэль и Стерлинг Рахим из команды Манчестер Сити.
13'
Хоселу Санмартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Де Брёйне Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Мёрфи Джейкоб из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Уокер Кайл
11'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
11'
Компани Венсан получил травму и заменен. Жезус Габриэль выходит на поле.
11'
ШАНС! Де Брёйне Кевин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
11'
Ласcеллс Джамал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Агуэро Серхио из команды Манчестер Сити забрасывает мяч в штрафную.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 17% времени, а гости – 83%.
10'
Агуэро Серхио из команды Манчестер Сити делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Уокер Кайл нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Де Брёйне Кевин из команды Манчестер Сити делает пас партнеру.
7'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
7'
Агуэро Серхио видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
7'
Фернандиньо Фернандо из команды Манчестер Сити отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 24% времени, а гости – 76%.
4'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
4'
Отаменди Николас не смог попасть в створ ударом издали
3'
Эллиотт Роберт взял и забрал мяч на выходе
3'
Де Брёйне Кевин из команды Манчестер Сити отправил кросс в штрафную...
2'
Эллиотт Роберт взял и забрал мяч на выходе
2'
Силва Бернарду из команды Манчестер Сити отправил кросс в штрафную...
2'
Дамметт Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Де Брёйне Кевин из команды Манчестер Сити отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Шелви Джонджо пробует нанести удар издали, но Эдерсон Мораес держит все под контролем
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ньюкасл". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St James' Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Ньюкасл 0:1 Манчестер Сити
Ньюкасл
7.4% (18)
Ничья:
6.1% (15)
Манчестер Сити
86.5% (211)

Вы думали, что... выиграет Манчестер Сити

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Манчестер Сити:
25% (61)
Манчестер Сити:
20.1% (49)
Манчестер Сити:
18.9% (46)
Манчестер Сити:
5.3% (13)
Манчестер Сити:
2.9% (7)
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