Для вас текстовую трансляцию провел Козырев Вячеслав. С наступающим Новым годом Вас, друзья! И до встречи в эфирах LiveResult.Ru!
Ну, а третья штанга уже не спасает "Ньюкасл", который все-таки пропускает гол от стойки. Классную передачу на левую штангу сделал де Брёйне на Стерлинга, который в падении ногой переправил мяч в ближний угол. От стойки сфера оказалась в сетке.
В предыдущих 19 играх АПЛ против «Манчестер Сити» «сороки» смогли набрать всего три очка. Но не думаю, что нынешний «Ньюкасл» способен немного изменить сию удручающую статистику. Жду тут очередную легкую победу коллектива Гвардиолы, причем, как минимум в два гола.
Прогноз от комментатора: Фора «Манчестер Сити» (-1,5)
Коэффициент: 1,65
Следующий соперник «Сити» - «Ньюкасл», переживает крайне непростой период. После относительно успешного старта, команда выдала девятиматчевую серию без побед, из-за чего опустился в зону вылета. В предыдущем туре «сорокам» удалось прервать череду неудач и выиграть у «Вест Хэма» со счетом 2:3, что, безусловно, подняло настроение команде, которая в редких случаях набирает турнирные баллы у себя дома, а тут и вовсе случился выездной успех.
Рождество «горожане» встретили на первой встрече в турнирной таблице, что с ними случилось уже в пятый раз. Но лишь в одном случае «Манчестер Сити» в итоге пришел к финишу первым. Дело было в сезоне 2011/2012. Впрочем, в нынешнем чемпионате переживать по этому поводу фанатам клуба не стоит. Отрыв «горожан» от ближайших преследователей составляет 13 очков, и может увеличиться до 15 баллов, ведь «Манчестер Юнайтед» в очередной раз оступился в АПЛ.
С удивительной легкостью «Манчестер Сити» далась первая половина сезона. После важнейшего поединка в дерби с «Манчестер Юнайтед» и победы в нем, коллектив Гвардиолы разобрался с «Суонси», «Тоттенхэмом» и «Борнмутом», отправив в ворота каждого из коллективов по четыре мяча.
Вы думали, что... выиграет Манчестер Сити
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