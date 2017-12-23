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Стадион:
Вест Бромвич
 
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Эвертон
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Текстовая онлайн трансляция матча Вест Бромвич -Эвертон

До начала игры осталось 2 дня 6 часов 41 минуту, которая состоится 26.12.2017.
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:
Прогнозы на матч Вест Бромвич - Эвертон
Вест Бромвич
22.2% (24)
Ничья:
38% (41)
Эвертон
39.8% (43)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
33.3% (36)
Эвертон:
20.4% (22)
Вест Бромвич:
8.3% (9)
Вест Бромвич:
7.4% (8)
Эвертон:
6.5% (7)
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