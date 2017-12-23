Текстовая онлайн трансляция матча Вест Бромвич -Эвертон

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Вест Бромвич (последние 20 матчей: +2 =8 -10)
- 23.12.2017 Сток Сити 3:1 Вест Бромвич ПЛ
- 17.12.2017 Вест Бромвич 1:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 13.12.2017 Ливерпуль 0:0 Вест Бромвич ПЛ
- 09.12.2017 Суонси 1:0 Вест Бромвич ПЛ
- 02.12.2017 Вест Бромвич 0:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 28.11.2017 Вест Бромвич 2:2 Ньюкасл ПЛ
- 25.11.2017 Тоттенхэм 1:1 Вест Бромвич ПЛ
- 18.11.2017 Вест Бромвич 0:4 Челси ПЛ
- 04.11.2017 Хаддерсфилд Таун 1:0 Вест Бромвич ПЛ
- 28.10.2017 Вест Бромвич 2:3 Манчестер Сити ПЛ
- 21.10.2017 Саутгемптон 1:0 Вест Бромвич ПЛ
- 16.10.2017 Лестер 1:1 Вест Бромвич ПЛ
- 30.09.2017 Вест Бромвич 2:2 Уотфорд ПЛ
- 25.09.2017 Арсенал 2:0 Вест Бромвич ПЛ
- 20.09.2017 Вест Бромвич 1:2 Манчестер Сити КЛ
- 16.09.2017 Вест Бромвич 0:0 Вест Хэм ПЛ
- 09.09.2017 Брайтон 3:1 Вест Бромвич ПЛ
- 27.08.2017 Вест Бромвич 1:1 Сток Сити ПЛ
- 22.08.2017 Аккрингтон 1:3 Вест Бромвич КЛ
- 19.08.2017 Бёрнли 0:1 Вест Бромвич ПЛ
Эвертон (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 23.12.2017 Эвертон 0:0 Челси ПЛ
- 18.12.2017 Эвертон 3:1 Суонси ПЛ
- 13.12.2017 Ньюкасл 0:1 Эвертон ПЛ
- 10.12.2017 Ливерпуль 1:1 Эвертон ПЛ
- 07.12.2017 Аполлон 0:3 Эвертон ЛЕ
- 02.12.2017 Эвертон 2:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 29.11.2017 Эвертон 4:0 Вест Хэм ПЛ
- 26.11.2017 Саутгемптон 4:1 Эвертон ПЛ
- 23.11.2017 Эвертон 1:5 Аталанта ЛЕ
- 18.11.2017 Кристал Пэлас 2:2 Эвертон ПЛ
- 05.11.2017 Эвертон 3:2 Уотфорд ПЛ
- 02.11.2017 Лион 3:0 Эвертон ЛЕ
- 29.10.2017 Лестер 2:0 Эвертон ПЛ
- 25.10.2017 Челси 2:1 Эвертон КЛ
- 22.10.2017 Эвертон 2:5 Арсенал ПЛ
- 19.10.2017 Эвертон 1:2 Лион ЛЕ
- 15.10.2017 Брайтон 1:1 Эвертон ПЛ
- 01.10.2017 Эвертон 0:1 Бёрнли ПЛ
- 28.09.2017 Эвертон 2:2 Аполлон ЛЕ
- 23.09.2017 Эвертон 2:1 Борнмут ПЛ
Последние игры между собой
Вест Бромвич: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 10
Эвертон: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 4
- 11.03.2017 Эвертон 3:0 Вест Бромвич Премьер-лига
- 20.08.2016 Вест Бромвич 1:2 Эвертон Премьер-лига
- 13.02.2016 Эвертон 0:1 Вест Бромвич Премьер-лига
- 28.09.2015 Вест Бромвич 2:3 Эвертон Премьер-лига
- 19.01.2015 Эвертон 0:0 Вест Бромвич Премьер-лига
- 13.09.2014 Вест Бромвич 0:2 Эвертон Премьер-лига
- 21.01.2014 Вест Бромвич 1:1 Эвертон Премьер-лига
- 24.08.2013 Эвертон 0:0 Вест Бромвич Премьер-лига
- 30.01.2013 Эвертон 2:1 Вест Бромвич Премьер-лига
- 01.09.2012 Вест Бромвич 2:0 Эвертон Премьер-лига
- 31.03.2012 Эвертон 2:0 Вест Бромвич Премьер-лига
- 01.01.2012 Вест Бромвич 0:1 Эвертон Премьер-лига
- 21.09.2011 Эвертон 2:1 Вест Бромвич Кубок Carling
- 14.05.2011 Вест Бромвич 1:0 Эвертон Премьер-лига
- 27.11.2010 Эвертон 1:4 Вест Бромвич Премьер-лига
- 28.02.2009 Эвертон 2:0 Вест Бромвич Премьер-лига
- 23.08.2008 Вест Бромвич 1:2 Эвертон Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|19
|18
|1
|0
|60 - 12
|55
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|41 - 14
|42
|3.
|Челси
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|32 - 14
|39
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|19
|9
|8
|2
|41 - 23
|35
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|34 - 18
|34
|6.
|Арсенал
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|34 - 23
|34
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|16 - 15
|32
|8.
|Лестер
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|29 - 28
|27
|9.
|Эвертон
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|24 - 30
|26
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|27 - 34
|22
|11.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|17 - 31
|22
|12.
|Брайтон
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|15 - 23
|21
|13.
|Сток Сити
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|22 - 40
|19
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|18 - 25
|19
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|19 - 29
|18
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|16 - 29
|18
|17.
|Вест Хэм
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|19 - 35
|17
|18.
|Борнмут
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|15 - 28
|16
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|14 - 27
|14
|20.
|Суонси
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|11 - 26
|13
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Текстовая онлайн трансляция матча Вест Бромвич -ЭвертонДо начала игры осталось 2 дня 6 часов 41 минуту, которая состоится 26.12.2017.
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Прогнозы на матч Вест Бромвич - Эвертон
Вест Бромвич
22.2% (24)
Ничья:
38% (41)
Эвертон
39.8% (43)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
33.3% (36)
1:2 Эвертон:
20.4% (22)
2:1 Вест Бромвич:
8.3% (9)
1:0 Вест Бромвич:
7.4% (8)
0:1 Эвертон:
6.5% (7)
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