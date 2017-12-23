Текстовая онлайн трансляция матча Кристал Пэлас -Арсенал

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Стадион: Селхерст Парк
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Кристал Пэлас (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 23.12.2017 Суонси 1:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 16.12.2017 Лестер 0:3 Кристал Пэлас ПЛ
- 12.12.2017 Кристал Пэлас 2:1 Уотфорд ПЛ
- 09.12.2017 Кристал Пэлас 2:2 Борнмут ПЛ
- 02.12.2017 Вест Бромвич 0:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 28.11.2017 Брайтон 0:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 25.11.2017 Кристал Пэлас 2:1 Сток Сити ПЛ
- 18.11.2017 Кристал Пэлас 2:2 Эвертон ПЛ
- 05.11.2017 Тоттенхэм 1:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 28.10.2017 Кристал Пэлас 2:2 Вест Хэм ПЛ
- 24.10.2017 Бристоль Сити 4:1 Кристал Пэлас КЛ
- 21.10.2017 Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 14.10.2017 Кристал Пэлас 2:1 Челси ПЛ
- 30.09.2017 Манчестер Юнайтед 4:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 23.09.2017 Манчестер Сити 5:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 19.09.2017 Кристал Пэлас 1:0 Хаддерсфилд Таун КЛ
- 16.09.2017 Кристал Пэлас 0:1 Саутгемптон ПЛ
- 10.09.2017 Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 26.08.2017 Кристал Пэлас 0:2 Суонси ПЛ
- 22.08.2017 Кристал Пэлас 2:1 Ипсвич КЛ
Арсенал (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 22.12.2017 Арсенал 3:3 Ливерпуль ПЛ
- 19.12.2017 Арсенал 1:0 Вест Хэм КЛ
- 16.12.2017 Арсенал 1:0 Ньюкасл ПЛ
- 13.12.2017 Вест Хэм 0:0 Арсенал ПЛ
- 10.12.2017 Саутгемптон 1:1 Арсенал ПЛ
- 07.12.2017 Арсенал 6:0 БАТЭ ЛЕ
- 02.12.2017 Арсенал 1:3 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 29.11.2017 Арсенал 5:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 26.11.2017 Бёрнли 0:1 Арсенал ПЛ
- 23.11.2017 Кёльн 1:0 Арсенал ЛЕ
- 18.11.2017 Арсенал 2:0 Тоттенхэм ПЛ
- 05.11.2017 Манчестер Сити 3:1 Арсенал ПЛ
- 02.11.2017 Арсенал 0:0 Црвена Звезда ЛЕ
- 28.10.2017 Арсенал 2:1 Суонси ПЛ
- 24.10.2017 Арсенал 2:1 Норвич КЛ
- 22.10.2017 Эвертон 2:5 Арсенал ПЛ
- 19.10.2017 Црвена Звезда 0:1 Арсенал ЛЕ
- 14.10.2017 Уотфорд 2:1 Арсенал ПЛ
- 01.10.2017 Арсенал 2:0 Брайтон ПЛ
- 28.09.2017 БАТЭ 2:4 Арсенал ЛЕ
Последние игры между собой
Кристал Пэлас: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 6
Арсенал: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 1
- 10.04.2017 Кристал Пэлас 3:0 Арсенал Премьер-лига
- 01.01.2017 Арсенал 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига
- 17.04.2016 Арсенал 1:1 Кристал Пэлас Премьер-лига
- 16.08.2015 Кристал Пэлас 1:2 Арсенал Премьер-лига
- 21.02.2015 Кристал Пэлас 1:2 Арсенал Премьер-лига
- 16.08.2014 Арсенал 2:1 Кристал Пэлас Премьер-лига
- 02.02.2014 Арсенал 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига
- 26.10.2013 Кристал Пэлас 0:2 Арсенал Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|19
|18
|1
|0
|60 - 12
|55
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|41 - 14
|42
|3.
|Челси
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|32 - 14
|39
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|19
|9
|8
|2
|41 - 23
|35
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|34 - 18
|34
|6.
|Арсенал
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|34 - 23
|34
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|16 - 15
|32
|8.
|Лестер
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|29 - 28
|27
|9.
|Эвертон
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|24 - 30
|26
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|27 - 34
|22
|11.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|17 - 31
|22
|12.
|Брайтон
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|15 - 23
|21
|13.
|Сток Сити
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|22 - 40
|19
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|18 - 25
|19
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|19 - 29
|18
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|16 - 29
|18
|17.
|Вест Хэм
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|19 - 35
|17
|18.
|Борнмут
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|15 - 28
|16
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|14 - 27
|14
|20.
|Суонси
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|11 - 26
|13
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Текстовая онлайн трансляция матча Кристал Пэлас -АрсеналДо начала игры осталось 2 дня 18 часов 30 минут, которая состоится 28.12.2017.
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Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Арсенал
Кристал Пэлас
5.6% (8)
Ничья:
11.2% (16)
Арсенал
83.2% (119)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Арсенал:
39.9% (57)
0:2 Арсенал:
15.4% (22)
0:1 Арсенал:
11.2% (16)
1:1 Ничья:
8.4% (12)
1:3 Арсенал:
7% (10)
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