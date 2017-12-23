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Кристал Пэлас
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Кристал Пэлас -Арсенал

До начала игры осталось 2 дня 18 часов 30 минут, которая состоится 28.12.2017.
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Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Арсенал
Кристал Пэлас
5.6% (8)
Ничья:
11.2% (16)
Арсенал
83.2% (119)

Вы не участвовали в прогнозе

Арсенал:
39.9% (57)
Арсенал:
15.4% (22)
Арсенал:
11.2% (16)
Ничья:
8.4% (12)
Арсенал:
7% (10)
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