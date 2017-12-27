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Кристал Пэлас
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Кристал Пэлас - Арсенал

До начала игры осталось 20 часов 12 минут, которая состоится 28.12.2017.
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Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Арсенал
Кристал Пэлас
5.9% (11)
Ничья:
10.2% (19)
Арсенал
84% (157)

Вы не участвовали в прогнозе

Арсенал:
40.6% (76)
Арсенал:
13.9% (26)
Арсенал:
13.4% (25)
Ничья:
8% (15)
Арсенал:
6.4% (12)
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