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Стадион:
Манчестер Юнайтед
 
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Бёрнли
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Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед -Бёрнли

До начала игры осталось 2 дня 6 часов 40 минут, которая состоится 26.12.2017.
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Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Бёрнли
Манчестер Юнайтед
95.4% (103)
Ничья:
0.9% (1)
Бёрнли
3.7% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Манчестер Юнайтед:
38% (41)
Манчестер Юнайтед:
13% (14)
Манчестер Юнайтед:
13% (14)
Манчестер Юнайтед:
9.3% (10)
Манчестер Юнайтед:
8.3% (9)
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