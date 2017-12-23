Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед -Бёрнли

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Стадион: Олд Траффорд
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Манчестер Юнайтед (последние 20 матчей: +13 =2 -5)
- 23.12.2017 Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 20.12.2017 Бристоль Сити 2:1 Манчестер Юнайтед КЛ
- 17.12.2017 Вест Бромвич 1:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 13.12.2017 Манчестер Юнайтед 1:0 Борнмут ПЛ
- 10.12.2017 Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Сити ПЛ
- 05.12.2017 Манчестер Юнайтед 2:1 ЦСКА Москва ЛЧ
- 02.12.2017 Арсенал 1:3 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 28.11.2017 Уотфорд 2:4 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 25.11.2017 Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон ПЛ
- 22.11.2017 Базель 1:0 Манчестер Юнайтед ЛЧ
- 18.11.2017 Манчестер Юнайтед 4:1 Ньюкасл ПЛ
- 05.11.2017 Челси 1:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 31.10.2017 Манчестер Юнайтед 2:0 Бенфика ЛЧ
- 28.10.2017 Манчестер Юнайтед 1:0 Тоттенхэм ПЛ
- 24.10.2017 Суонси 0:2 Манчестер Юнайтед КЛ
- 21.10.2017 Хаддерсфилд Таун 2:1 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 18.10.2017 Бенфика 0:1 Манчестер Юнайтед ЛЧ
- 14.10.2017 Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 30.09.2017 Манчестер Юнайтед 4:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 27.09.2017 ЦСКА Москва 1:4 Манчестер Юнайтед ЛЧ
Бёрнли (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 23.12.2017 Бёрнли 0:3 Тоттенхэм ПЛ
- 16.12.2017 Брайтон 0:0 Бёрнли ПЛ
- 12.12.2017 Бёрнли 1:0 Сток Сити ПЛ
- 09.12.2017 Бёрнли 1:0 Уотфорд ПЛ
- 02.12.2017 Лестер 1:0 Бёрнли ПЛ
- 29.11.2017 Борнмут 1:2 Бёрнли ПЛ
- 26.11.2017 Бёрнли 0:1 Арсенал ПЛ
- 18.11.2017 Бёрнли 2:0 Суонси ПЛ
- 04.11.2017 Саутгемптон 0:1 Бёрнли ПЛ
- 30.10.2017 Бёрнли 1:0 Ньюкасл ПЛ
- 21.10.2017 Манчестер Сити 3:0 Бёрнли ПЛ
- 14.10.2017 Бёрнли 1:1 Вест Хэм ПЛ
- 01.10.2017 Эвертон 0:1 Бёрнли ПЛ
- 23.09.2017 Бёрнли 0:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 19.09.2017 Бёрнли 2:2 Лидс КЛ
- 16.09.2017 Ливерпуль 1:1 Бёрнли ПЛ
- 10.09.2017 Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 27.08.2017 Тоттенхэм 1:1 Бёрнли ПЛ
- 23.08.2017 Блэкберн 0:2 Бёрнли КЛ
- 19.08.2017 Бёрнли 0:1 Вест Бромвич ПЛ
Последние игры между собой
Манчестер Юнайтед: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Бёрнли: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
- 23.04.2017 Бёрнли 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 29.10.2016 Манчестер Юнайтед 0:0 Бёрнли Премьер-лига
- 11.02.2015 Манчестер Юнайтед 3:1 Бёрнли Премьер-лига
- 30.08.2014 Бёрнли 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 16.01.2010 Манчестер Юнайтед 3:0 Бёрнли Премьер-лига
- 19.08.2009 Бёрнли 1:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|19
|18
|1
|0
|60 - 12
|55
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|41 - 14
|42
|3.
|Челси
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|32 - 14
|39
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|19
|9
|8
|2
|41 - 23
|35
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|34 - 18
|34
|6.
|Арсенал
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|34 - 23
|34
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|16 - 15
|32
|8.
|Лестер
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|29 - 28
|27
|9.
|Эвертон
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|24 - 30
|26
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|27 - 34
|22
|11.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|17 - 31
|22
|12.
|Брайтон
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|15 - 23
|21
|13.
|Сток Сити
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|22 - 40
|19
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|18 - 25
|19
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|19 - 29
|18
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|16 - 29
|18
|17.
|Вест Хэм
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|19 - 35
|17
|18.
|Борнмут
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|15 - 28
|16
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|14 - 27
|14
|20.
|Суонси
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|11 - 26
|13
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Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед -БёрнлиДо начала игры осталось 2 дня 6 часов 40 минут, которая состоится 26.12.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Бёрнли
Манчестер Юнайтед
95.4% (103)
Ничья:
0.9% (1)
Бёрнли
3.7% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Манчестер Юнайтед:
38% (41)
2:1 Манчестер Юнайтед:
13% (14)
1:0 Манчестер Юнайтед:
13% (14)
3:0 Манчестер Юнайтед:
9.3% (10)
3:1 Манчестер Юнайтед:
8.3% (9)
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