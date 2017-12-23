Текстовая онлайн трансляция матча Уотфорд -Лестер

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Стадион: Викарадж Роад
Предыдущие игры
Уотфорд (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 23.12.2017 Брайтон 1:0 Уотфорд ПЛ
- 16.12.2017 Уотфорд 1:4 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 12.12.2017 Кристал Пэлас 2:1 Уотфорд ПЛ
- 09.12.2017 Бёрнли 1:0 Уотфорд ПЛ
- 02.12.2017 Уотфорд 1:1 Тоттенхэм ПЛ
- 28.11.2017 Уотфорд 2:4 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 25.11.2017 Ньюкасл 0:3 Уотфорд ПЛ
- 19.11.2017 Уотфорд 2:0 Вест Хэм ПЛ
- 05.11.2017 Эвертон 3:2 Уотфорд ПЛ
- 28.10.2017 Уотфорд 0:1 Сток Сити ПЛ
- 21.10.2017 Челси 4:2 Уотфорд ПЛ
- 14.10.2017 Уотфорд 2:1 Арсенал ПЛ
- 30.09.2017 Вест Бромвич 2:2 Уотфорд ПЛ
- 23.09.2017 Суонси 1:2 Уотфорд ПЛ
- 16.09.2017 Уотфорд 0:6 Манчестер Сити ПЛ
- 09.09.2017 Саутгемптон 0:2 Уотфорд ПЛ
- 26.08.2017 Уотфорд 0:0 Брайтон ПЛ
- 22.08.2017 Уотфорд 2:3 Бристоль Сити КЛ
- 19.08.2017 Борнмут 0:2 Уотфорд ПЛ
- 12.08.2017 Уотфорд 3:3 Ливерпуль ПЛ
Лестер (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 23.12.2017 Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 19.12.2017 Лестер 1:1 Манчестер Сити КЛ
- 16.12.2017 Лестер 0:3 Кристал Пэлас ПЛ
- 13.12.2017 Саутгемптон 1:4 Лестер ПЛ
- 09.12.2017 Ньюкасл 2:3 Лестер ПЛ
- 02.12.2017 Лестер 1:0 Бёрнли ПЛ
- 28.11.2017 Лестер 2:1 Тоттенхэм ПЛ
- 24.11.2017 Вест Хэм 1:1 Лестер ПЛ
- 18.11.2017 Лестер 0:2 Манчестер Сити ПЛ
- 04.11.2017 Сток Сити 2:2 Лестер ПЛ
- 29.10.2017 Лестер 2:0 Эвертон ПЛ
- 24.10.2017 Лестер 3:1 Лидс КЛ
- 21.10.2017 Суонси 1:2 Лестер ПЛ
- 16.10.2017 Лестер 1:1 Вест Бромвич ПЛ
- 30.09.2017 Борнмут 0:0 Лестер ПЛ
- 23.09.2017 Лестер 2:3 Ливерпуль ПЛ
- 19.09.2017 Лестер 2:0 Ливерпуль КЛ
- 16.09.2017 Хаддерсфилд Таун 1:1 Лестер ПЛ
- 09.09.2017 Лестер 1:2 Челси ПЛ
- 26.08.2017 Манчестер Юнайтед 2:0 Лестер ПЛ
Последние игры между собой
Уотфорд: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 8
Лестер: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 7
- 06.05.2017 Лестер 3:0 Уотфорд Премьер-лига
- 19.11.2016 Уотфорд 2:1 Лестер Премьер-лига
- 05.03.2016 Уотфорд 0:1 Лестер Премьер-лига
- 07.11.2015 Лестер 2:1 Уотфорд Премьер-лига
- 08.02.2014 Лестер 2:2 Уотфорд .Чемпионшип
- 02.11.2013 Уотфорд 0:3 Лестер .Чемпионшип
- 12.05.2013 Уотфорд 3:1 Лестер .Чемпионшип
- 09.05.2013 Лестер 1:0 Уотфорд .Чемпионшип
- 26.04.2013 Лестер 1:2 Уотфорд .Чемпионшип
- 03.11.2012 Уотфорд 2:1 Лестер .Чемпионшип
- 14.02.2012 Уотфорд 3:2 Лестер .Чемпионшип
- 19.10.2011 Лестер 2:0 Уотфорд .Чемпионшип
- 25.04.2011 Лестер 4:2 Уотфорд .Чемпионшип
- 04.12.2010 Уотфорд 3:2 Лестер .Чемпионшип
- 17.04.2010 Лестер 4:1 Уотфорд .Чемпионшип
- 19.09.2009 Уотфорд 3:3 Лестер .Чемпионшип
- 12.02.2008 Уотфорд 1:0 Лестер .Чемпионшип
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|19
|18
|1
|0
|60 - 12
|55
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|41 - 14
|42
|3.
|Челси
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|32 - 14
|39
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|19
|9
|8
|2
|41 - 23
|35
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|34 - 18
|34
|6.
|Арсенал
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|34 - 23
|34
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|16 - 15
|32
|8.
|Лестер
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|29 - 28
|27
|9.
|Эвертон
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|24 - 30
|26
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|27 - 34
|22
|11.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|17 - 31
|22
|12.
|Брайтон
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|15 - 23
|21
|13.
|Сток Сити
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|22 - 40
|19
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|18 - 25
|19
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|19 - 29
|18
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|16 - 29
|18
|17.
|Вест Хэм
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|19 - 35
|17
|18.
|Борнмут
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|15 - 28
|16
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|14 - 27
|14
|20.
|Суонси
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|11 - 26
|13
-
Текстовая онлайн трансляция матча Уотфорд -ЛестерДо начала игры осталось 2 дня 6 часов 40 минут, которая состоится 26.12.2017.
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Прогнозы на матч Уотфорд - Лестер
Уотфорд
15.6% (17)
Ничья:
31.2% (34)
Лестер
53.2% (58)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Лестер:
30.3% (33)
1:1 Ничья:
25.7% (28)
0:1 Лестер:
9.2% (10)
2:1 Уотфорд:
7.3% (8)
1:0 Уотфорд:
5.5% (6)
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