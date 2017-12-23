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Челси
 
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Брайтон
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Текстовая онлайн трансляция матча Челси -Брайтон

До начала игры осталось 2 дня 6 часов 40 минут, которая состоится 26.12.2017.
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Прогнозы на матч Челси - Брайтон
Челси
96.3% (104)
Ничья:
2.8% (3)
Брайтон
0.9% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Челси:
48.1% (52)
Челси:
12% (13)
Челси:
10.2% (11)
Челси:
8.3% (9)
Челси:
5.6% (6)
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