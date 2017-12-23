Текстовая онлайн трансляция матча Челси -Брайтон

- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Стэмфорд Бридж
Предыдущие игры
Челси (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 23.12.2017 Эвертон 0:0 Челси ПЛ
- 20.12.2017 Челси 2:1 Борнмут КЛ
- 16.12.2017 Челси 1:0 Саутгемптон ПЛ
- 12.12.2017 Хаддерсфилд Таун 1:3 Челси ПЛ
- 09.12.2017 Вест Хэм 1:0 Челси ПЛ
- 05.12.2017 Челси 1:1 Атлетико М ЛЧ
- 02.12.2017 Челси 3:1 Ньюкасл ПЛ
- 29.11.2017 Челси 1:0 Суонси ПЛ
- 25.11.2017 Ливерпуль 1:1 Челси ПЛ
- 22.11.2017 Карабах 0:4 Челси ЛЧ
- 18.11.2017 Вест Бромвич 0:4 Челси ПЛ
- 05.11.2017 Челси 1:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 31.10.2017 Рома 3:0 Челси ЛЧ
- 28.10.2017 Борнмут 0:1 Челси ПЛ
- 25.10.2017 Челси 2:1 Эвертон КЛ
- 21.10.2017 Челси 4:2 Уотфорд ПЛ
- 18.10.2017 Челси 3:3 Рома ЛЧ
- 14.10.2017 Кристал Пэлас 2:1 Челси ПЛ
- 30.09.2017 Челси 0:1 Манчестер Сити ПЛ
- 27.09.2017 Атлетико М 1:2 Челси ЛЧ
Брайтон (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 23.12.2017 Брайтон 1:0 Уотфорд ПЛ
- 16.12.2017 Брайтон 0:0 Бёрнли ПЛ
- 13.12.2017 Тоттенхэм 2:0 Брайтон ПЛ
- 09.12.2017 Хаддерсфилд Таун 2:0 Брайтон ПЛ
- 02.12.2017 Брайтон 1:5 Ливерпуль ПЛ
- 28.11.2017 Брайтон 0:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 25.11.2017 Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон ПЛ
- 20.11.2017 Брайтон 2:2 Сток Сити ПЛ
- 04.11.2017 Суонси 0:1 Брайтон ПЛ
- 29.10.2017 Брайтон 1:1 Саутгемптон ПЛ
- 20.10.2017 Вест Хэм 0:3 Брайтон ПЛ
- 15.10.2017 Брайтон 1:1 Эвертон ПЛ
- 01.10.2017 Арсенал 2:0 Брайтон ПЛ
- 24.09.2017 Брайтон 1:0 Ньюкасл ПЛ
- 19.09.2017 Борнмут 1:0 Брайтон КЛ
- 15.09.2017 Борнмут 2:1 Брайтон ПЛ
- 09.09.2017 Брайтон 3:1 Вест Бромвич ПЛ
- 26.08.2017 Уотфорд 0:0 Брайтон ПЛ
- 22.08.2017 Брайтон 1:0 Барнет КЛ
- 19.08.2017 Лестер 2:0 Брайтон ПЛ
Последние игры между собой
Челси: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Брайтон: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 04.08.2012 Брайтон 3:1 Челси Международные матчи (клубы)
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|19
|18
|1
|0
|60 - 12
|55
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|41 - 14
|42
|3.
|Челси
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|32 - 14
|39
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|19
|9
|8
|2
|41 - 23
|35
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|34 - 18
|34
|6.
|Арсенал
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|34 - 23
|34
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|16 - 15
|32
|8.
|Лестер
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|29 - 28
|27
|9.
|Эвертон
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|24 - 30
|26
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|27 - 34
|22
|11.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|17 - 31
|22
|12.
|Брайтон
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|15 - 23
|21
|13.
|Сток Сити
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|22 - 40
|19
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|18 - 25
|19
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|19 - 29
|18
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|16 - 29
|18
|17.
|Вест Хэм
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|19 - 35
|17
|18.
|Борнмут
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|15 - 28
|16
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|14 - 27
|14
|20.
|Суонси
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|11 - 26
|13
-
Текстовая онлайн трансляция матча Челси -БрайтонДо начала игры осталось 2 дня 6 часов 40 минут, которая состоится 26.12.2017.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Челси - Брайтон
Челси
96.3% (104)
Ничья:
2.8% (3)
Брайтон
0.9% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Челси:
48.1% (52)
1:0 Челси:
12% (13)
3:0 Челси:
10.2% (11)
2:1 Челси:
8.3% (9)
3:1 Челси:
5.6% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация