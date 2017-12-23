Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль -Суонси

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Стадион: Энфилд
Предыдущие игры
Ливерпуль (последние 20 матчей: +10 =8 -2)
- 22.12.2017 Арсенал 3:3 Ливерпуль ПЛ
- 17.12.2017 Борнмут 0:4 Ливерпуль ПЛ
- 13.12.2017 Ливерпуль 0:0 Вест Бромвич ПЛ
- 10.12.2017 Ливерпуль 1:1 Эвертон ПЛ
- 06.12.2017 Ливерпуль 7:0 Спартак Москва ЛЧ
- 02.12.2017 Брайтон 1:5 Ливерпуль ПЛ
- 29.11.2017 Сток Сити 0:3 Ливерпуль ПЛ
- 25.11.2017 Ливерпуль 1:1 Челси ПЛ
- 21.11.2017 Севилья 3:3 Ливерпуль ЛЧ
- 18.11.2017 Ливерпуль 3:0 Саутгемптон ПЛ
- 04.11.2017 Вест Хэм 1:4 Ливерпуль ПЛ
- 01.11.2017 Ливерпуль 3:0 Марибор ЛЧ
- 28.10.2017 Ливерпуль 3:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 22.10.2017 Тоттенхэм 4:1 Ливерпуль ПЛ
- 17.10.2017 Марибор 0:7 Ливерпуль ЛЧ
- 14.10.2017 Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 01.10.2017 Ньюкасл 1:1 Ливерпуль ПЛ
- 26.09.2017 Спартак Москва 1:1 Ливерпуль ЛЧ
- 23.09.2017 Лестер 2:3 Ливерпуль ПЛ
- 19.09.2017 Лестер 2:0 Ливерпуль КЛ
Суонси (последние 20 матчей: +5 =3 -12)
- 23.12.2017 Суонси 1:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 18.12.2017 Эвертон 3:1 Суонси ПЛ
- 13.12.2017 Суонси 0:4 Манчестер Сити ПЛ
- 09.12.2017 Суонси 1:0 Вест Бромвич ПЛ
- 02.12.2017 Сток Сити 2:1 Суонси ПЛ
- 29.11.2017 Челси 1:0 Суонси ПЛ
- 25.11.2017 Суонси 0:0 Борнмут ПЛ
- 18.11.2017 Бёрнли 2:0 Суонси ПЛ
- 04.11.2017 Суонси 0:1 Брайтон ПЛ
- 28.10.2017 Арсенал 2:1 Суонси ПЛ
- 24.10.2017 Суонси 0:2 Манчестер Юнайтед КЛ
- 21.10.2017 Суонси 1:2 Лестер ПЛ
- 14.10.2017 Суонси 2:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 30.09.2017 Вест Хэм 1:0 Суонси ПЛ
- 23.09.2017 Суонси 1:2 Уотфорд ПЛ
- 19.09.2017 Рединг 0:2 Суонси КЛ
- 16.09.2017 Тоттенхэм 0:0 Суонси ПЛ
- 10.09.2017 Суонси 0:1 Ньюкасл ПЛ
- 26.08.2017 Кристал Пэлас 0:2 Суонси ПЛ
- 22.08.2017 Милтон Кинс Донс 1:4 Суонси КЛ
Последние игры между собой
Ливерпуль: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 4
Суонси: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 7
- 21.01.2017 Ливерпуль 2:3 Суонси Премьер-лига
- 01.10.2016 Суонси 1:2 Ливерпуль Премьер-лига
- 01.05.2016 Суонси 3:1 Ливерпуль Премьер-лига
- 29.11.2015 Ливерпуль 1:0 Суонси Премьер-лига
- 16.03.2015 Суонси 0:1 Ливерпуль Премьер-лига
- 29.12.2014 Ливерпуль 4:1 Суонси Премьер-лига
- 28.10.2014 Ливерпуль 2:1 Суонси Кубок лиги
- 23.02.2014 Ливерпуль 4:3 Суонси Премьер-лига
- 16.09.2013 Суонси 2:2 Ливерпуль Премьер-лига
- 17.02.2013 Ливерпуль 5:0 Суонси Премьер-лига
- 25.11.2012 Суонси 0:0 Ливерпуль Премьер-лига
- 01.11.2012 Ливерпуль 1:3 Суонси Кубок лиги
- 13.05.2012 Суонси 1:0 Ливерпуль Премьер-лига
- 05.11.2011 Ливерпуль 0:0 Суонси Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|19
|18
|1
|0
|60 - 12
|55
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|41 - 14
|42
|3.
|Челси
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|32 - 14
|39
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|19
|9
|8
|2
|41 - 23
|35
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|34 - 18
|34
|6.
|Арсенал
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|34 - 23
|34
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|16 - 15
|32
|8.
|Лестер
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|29 - 28
|27
|9.
|Эвертон
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|24 - 30
|26
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|27 - 34
|22
|11.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|17 - 31
|22
|12.
|Брайтон
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|15 - 23
|21
|13.
|Сток Сити
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|22 - 40
|19
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|18 - 25
|19
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|19 - 29
|18
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|16 - 29
|18
|17.
|Вест Хэм
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|19 - 35
|17
|18.
|Борнмут
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|15 - 28
|16
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|14 - 27
|14
|20.
|Суонси
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|11 - 26
|13
-
Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль -СуонсиДо начала игры осталось 2 дня 9 часов 10 минут, которая состоится 26.12.2017.
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Прогнозы на матч Ливерпуль - Суонси
Ливерпуль
94.4% (102)
Ничья:
3.7% (4)
Суонси
1.9% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Ливерпуль:
31.5% (34)
3:1 Ливерпуль:
13% (14)
3:0 Ливерпуль:
11.1% (12)
2:1 Ливерпуль:
9.3% (10)
1:0 Ливерпуль:
9.3% (10)
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