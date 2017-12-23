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Суонси
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Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль -Суонси

До начала игры осталось 2 дня 9 часов 10 минут, которая состоится 26.12.2017.
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Прогнозы на матч Ливерпуль - Суонси
Ливерпуль
94.4% (102)
Ничья:
3.7% (4)
Суонси
1.9% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Ливерпуль:
31.5% (34)
Ливерпуль:
13% (14)
Ливерпуль:
11.1% (12)
Ливерпуль:
9.3% (10)
Ливерпуль:
9.3% (10)
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