Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм -Саутгемптон

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Тоттенхэм (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 23.12.2017 Бёрнли 0:3 Тоттенхэм ПЛ
- 16.12.2017 Манчестер Сити 4:1 Тоттенхэм ПЛ
- 13.12.2017 Тоттенхэм 2:0 Брайтон ПЛ
- 09.12.2017 Тоттенхэм 5:1 Сток Сити ПЛ
- 06.12.2017 Тоттенхэм 3:0 АПОЭЛ ЛЧ
- 02.12.2017 Уотфорд 1:1 Тоттенхэм ПЛ
- 28.11.2017 Лестер 2:1 Тоттенхэм ПЛ
- 25.11.2017 Тоттенхэм 1:1 Вест Бромвич ПЛ
- 21.11.2017 Боруссия Д 1:2 Тоттенхэм ЛЧ
- 18.11.2017 Арсенал 2:0 Тоттенхэм ПЛ
- 05.11.2017 Тоттенхэм 1:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 01.11.2017 Тоттенхэм 3:1 Реал Мадрид ЛЧ
- 28.10.2017 Манчестер Юнайтед 1:0 Тоттенхэм ПЛ
- 25.10.2017 Тоттенхэм 2:3 Вест Хэм КЛ
- 22.10.2017 Тоттенхэм 4:1 Ливерпуль ПЛ
- 17.10.2017 Реал Мадрид 1:1 Тоттенхэм ЛЧ
- 14.10.2017 Тоттенхэм 1:0 Борнмут ПЛ
- 30.09.2017 Хаддерсфилд Таун 0:4 Тоттенхэм ПЛ
- 26.09.2017 АПОЭЛ 0:3 Тоттенхэм ЛЧ
- 23.09.2017 Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм ПЛ
Саутгемптон (последние 20 матчей: +4 =7 -9)
- 23.12.2017 Саутгемптон 1:1 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 16.12.2017 Челси 1:0 Саутгемптон ПЛ
- 13.12.2017 Саутгемптон 1:4 Лестер ПЛ
- 10.12.2017 Саутгемптон 1:1 Арсенал ПЛ
- 03.12.2017 Борнмут 1:1 Саутгемптон ПЛ
- 29.11.2017 Манчестер Сити 2:1 Саутгемптон ПЛ
- 26.11.2017 Саутгемптон 4:1 Эвертон ПЛ
- 18.11.2017 Ливерпуль 3:0 Саутгемптон ПЛ
- 04.11.2017 Саутгемптон 0:1 Бёрнли ПЛ
- 29.10.2017 Брайтон 1:1 Саутгемптон ПЛ
- 21.10.2017 Саутгемптон 1:0 Вест Бромвич ПЛ
- 15.10.2017 Саутгемптон 2:2 Ньюкасл ПЛ
- 30.09.2017 Сток Сити 2:1 Саутгемптон ПЛ
- 23.09.2017 Саутгемптон 0:1 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 16.09.2017 Кристал Пэлас 0:1 Саутгемптон ПЛ
- 09.09.2017 Саутгемптон 0:2 Уотфорд ПЛ
- 26.08.2017 Хаддерсфилд Таун 0:0 Саутгемптон ПЛ
- 23.08.2017 Саутгемптон 0:2 Вулверхэмптон КЛ
- 19.08.2017 Саутгемптон 3:2 Вест Хэм ПЛ
- 12.08.2017 Саутгемптон 0:0 Суонси ПЛ
Последние игры между собой
Тоттенхэм: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 1
Саутгемптон: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 8
- 19.03.2017 Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Премьер-лига
- 28.12.2016 Саутгемптон 1:4 Тоттенхэм Премьер-лига
- 08.05.2016 Тоттенхэм 1:2 Саутгемптон Премьер-лига
- 19.12.2015 Саутгемптон 0:2 Тоттенхэм Премьер-лига
- 25.04.2015 Саутгемптон 2:2 Тоттенхэм Премьер-лига
- 05.10.2014 Тоттенхэм 1:0 Саутгемптон Премьер-лига
- 23.03.2014 Тоттенхэм 3:2 Саутгемптон Премьер-лига
- 22.12.2013 Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм Премьер-лига
- 04.05.2013 Тоттенхэм 1:0 Саутгемптон Премьер-лига
- 28.10.2012 Саутгемптон 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|19
|18
|1
|0
|60 - 12
|55
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|41 - 14
|42
|3.
|Челси
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|32 - 14
|39
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|19
|9
|8
|2
|41 - 23
|35
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|34 - 18
|34
|6.
|Арсенал
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|34 - 23
|34
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|16 - 15
|32
|8.
|Лестер
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|29 - 28
|27
|9.
|Эвертон
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|24 - 30
|26
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|27 - 34
|22
|11.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|17 - 31
|22
|12.
|Брайтон
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|15 - 23
|21
|13.
|Сток Сити
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|22 - 40
|19
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|18 - 25
|19
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|19 - 29
|18
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|16 - 29
|18
|17.
|Вест Хэм
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|19 - 35
|17
|18.
|Борнмут
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|15 - 28
|16
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|14 - 27
|14
|20.
|Суонси
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|11 - 26
|13
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Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм -СаутгемптонДо начала игры осталось 2 дня 4 часа 11 минут, которая состоится 26.12.2017.
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Прогнозы на матч Тоттенхэм - Саутгемптон
Тоттенхэм
85.6% (113)
Ничья:
6.1% (8)
Саутгемптон
8.3% (11)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Тоттенхэм:
28.8% (38)
2:1 Тоттенхэм:
20.5% (27)
3:1 Тоттенхэм:
12.1% (16)
1:0 Тоттенхэм:
9.1% (12)
3:0 Тоттенхэм:
2.3% (3)
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