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Стадион:
Тоттенхэм
 
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Саутгемптон
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Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм -Саутгемптон

До начала игры осталось 2 дня 4 часа 11 минут, которая состоится 26.12.2017.
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Прогнозы на матч Тоттенхэм - Саутгемптон
Тоттенхэм
85.6% (113)
Ничья:
6.1% (8)
Саутгемптон
8.3% (11)

Вы не участвовали в прогнозе

Тоттенхэм:
28.8% (38)
Тоттенхэм:
20.5% (27)
Тоттенхэм:
12.1% (16)
Тоттенхэм:
9.1% (12)
Тоттенхэм:
2.3% (3)
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