- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
2017-2018
Стадион: Констант Ванден Сток
7' Желтая карточкаСаймон Мозес
34' Желтая карточкаКалу Сэмьюэл
40' Желтая карточкаСпайич Урош
45' Желтая карточкаКумс Свен
54' Желтая карточкаДешахт Оливье
1:0
77' ГолАнни Софьян
90' Вторая желтая карточкаКалу Сэмьюэл
|
7'
34'
40'
45'
54'
77'
1:0
90'
Состав команд
12
Аппиа
Деннис
20
Кумс
Свен
94
Анни
Софьян
22
Бронн
Дилан
18
Калу
Сэмьюэл
31
Кубо
Юя
27
Саймон
Мозес
Андерлехт 3-5-2
- Основной состав
- 1 Селс Матц Вратарь
- 12 Аппиа Деннис Защитник
- 5 Спайич Урош Защитник
- 3 Дешахт Оливье Защитник
- 8 Геркенс Питер Полузащитник
- 20 Кумс Свен Полузащитник
- 32 Дендонкер Леандер Полузащитник
- 25 Требель Адриен Полузащитник
- 94 Анни Софьян Полузащитник
- 40 Francis Amuzu Нападающий
- 91 Теодорчик Лукаш Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Букс Франк Вратарь
- 37 Обрадович Иван Защитник
- 17 Бруно Массимо Полузащитник
- 36 Берич Роберт Нападающий
- 99 Харбауи Хамди Нападающий
- 47 Abdoul Karim Dante
- 39 Edo Kayembe
- 43 Kobe Cools
- 48 Albert Sambi Lokonga
- Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
Гент 4-5-1
- Основной состав
- 91 Калинич Ловре Вратарь
- 22 Бронн Дилан Защитник
- 2 Жиго Самуэль Защитник
- 13 Митрович Стефан Защитник
- 11 Мачадо Дейвер Защитник
- 18 Калу Сэмьюэл Полузащитник
- 19 Деягере Брехт Полузащитник
- 31 Кубо Юя Полузащитник
- 44 Эсити Андерсон Полузащитник
- 27 Саймон Мозес Полузащитник
- 9 Силла Мамаду II Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Тулен Янник Вратарь
- 38 Хореман Сибе Защитник
- 5 Дюссенн Ноэ Защитник
- 29 Де Смет Тибо Защитник
- 32 Фокет Томас Защитник
- 6 Верстрате Биргер Полузащитник
- 15 Сайеф Кеннет Полузащитник
- 17 Яремчук Роман Нападающий
- 77 Миличевич Даниел Нападающий
- Главный тренер: Вандерхаге Ив
Предыдущие игры
Андерлехт (последние 20 матчей: +11 =1 -8)
- 22.12.2017 Андерлехт 1:0 Эйпен ПДА
- 17.12.2017 Брюгге 5:0 Андерлехт ПДА
- 10.12.2017 Андерлехт 1:3 Шарлеруа ПДА
- 05.12.2017 Селтик 0:1 Андерлехт ЛЧ
- 02.12.2017 Локерен 1:2 Андерлехт ПДА
- 29.11.2017 Андерлехт 0:1 Стандард К
- 26.11.2017 Андерлехт 4:0 Кортрейк ПДА
- 22.11.2017 Андерлехт 1:2 Бавария ЛЧ
- 18.11.2017 Мускрон-Перювельз 1:2 Андерлехт ПДА
- 05.11.2017 Андерлехт 0:0 Брюгге ПДА
- 31.10.2017 ПСЖ 5:0 Андерлехт ЛЧ
- 28.10.2017 Эйпен 2:3 Андерлехт ПДА
- 25.10.2017 Андерлехт 2:0 Зульте-Варегем ПДА
- 22.10.2017 Андерлехт 0:1 Генк ПДА
- 18.10.2017 Андерлехт 0:4 ПСЖ ЛЧ
- 13.10.2017 Мехелен 3:4 Андерлехт ПДА
- 01.10.2017 Андерлехт 1:0 Стандард ПДА
- 27.09.2017 Андерлехт 0:3 Селтик ЛЧ
- 23.09.2017 Васланд-Беверен 1:2 Андерлехт ПДА
- 20.09.2017 Вестерло 0:1 Андерлехт К
Гент (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 21.12.2017 Гент 1:0 Шарлеруа ПДА
- 16.12.2017 Стандард 0:0 Гент ПДА
- 12.12.2017 Кортрейк 4:1 Гент К
- 09.12.2017 Гент 2:1 Кортрейк ПДА
- 03.12.2017 Зульте-Варегем 0:1 Гент ПДА
- 29.11.2017 Гент 2:1 Локерен К
- 24.11.2017 Гент 3:1 Мускрон-Перювельз ПДА
- 19.11.2017 Локерен 0:3 Гент ПДА
- 03.11.2017 Гент 1:0 Стандард ПДА
- 27.10.2017 Шарлеруа 2:1 Гент ПДА
- 24.10.2017 Гент 3:0 Эйпен ПДА
- 21.10.2017 Кортрейк 1:1 Гент ПДА
- 14.10.2017 Гент 2:0 Васланд-Беверен ПДА
- 01.10.2017 Брюгге 2:1 Гент ПДА
- 24.09.2017 Гент 0:1 Зульте-Варегем ПДА
- 20.09.2017 Гел 2:3 Гент К
- 17.09.2017 Остенде 0:2 Гент ПДА
- 10.09.2017 Гент 1:1 Генк ПДА
- 27.08.2017 Гент 0:0 Андерлехт ПДА
- 20.08.2017 Мускрон-Перювельз 3:2 Гент ПДА
Последние игры между собой
Андерлехт: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Гент: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
- 27.08.2017 Гент 0:0 Андерлехт Первый дивизион А
- 30.04.2017 Гент 0:0 Андерлехт Лига Про. Плей-офф. Чемпионская группа
- 09.04.2017 Андерлехт 0:0 Гент Лига Про. Плей-офф. Чемпионская группа
- 22.12.2016 Гент 2:3 Андерлехт Лига Про
- 28.08.2016 Андерлехт 2:2 Гент Лига Про
- 01.05.2016 Андерлехт 2:0 Гент Лига Про
- 21.04.2016 Гент 1:1 Андерлехт Лига Про
- 17.01.2016 Гент 2:0 Андерлехт Лига Про
- 09.08.2015 Андерлехт 1:1 Гент Лига Про
- 24.05.2015 Андерлехт 2:1 Гент Лига Жюпиле
- 30.04.2015 Гент 2:1 Андерлехт Лига Жюпиле
- 15.03.2015 Андерлехт 1:2 Гент Лига Жюпиле
- 12.02.2015 Андерлехт 3:0 Гент Кубок Бельгии
- 04.02.2015 Гент 0:2 Андерлехт Кубок Бельгии
- 09.11.2014 Гент 0:2 Андерлехт Лига Жюпиле
- 15.12.2013 Гент 1:2 Андерлехт Лига Жюпиле
- 11.08.2013 Андерлехт 4:1 Гент Лига Жюпиле
- 16.03.2013 Гент 1:1 Андерлехт Лига Жюпиле
- 16.01.2013 Андерлехт 1:0 Гент Кубок Бельгии
- 11.12.2012 Гент 1:1 Андерлехт Кубок Бельгии
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|21
|17
|2
|2
|53 - 19
|53
|2.
|Шарлеруа
|21
|12
|6
|3
|37 - 20
|42
|3.
|Андерлехт
|21
|12
|4
|5
|31 - 26
|40
|4.
|Гент
|21
|9
|5
|7
|27 - 18
|32
|5.
|Антверпен
|20
|8
|7
|5
|27 - 24
|31
|6.
|Сент-Трюйден
|20
|7
|8
|5
|24 - 26
|29
|7.
|Стандард
|20
|6
|8
|6
|20 - 23
|26
|8.
|Мускрон-Перювельз
|21
|7
|5
|9
|29 - 36
|26
|9.
|Васланд-Беверен
|21
|7
|4
|10
|37 - 37
|25
|10.
|Генк
|20
|5
|9
|6
|27 - 27
|24
|11.
|Локерен
|21
|6
|6
|9
|24 - 31
|24
|12.
|Кортрейк
|20
|6
|5
|9
|26 - 33
|23
|13.
|Остенде
|20
|6
|4
|10
|25 - 26
|22
|14.
|Зульте-Варегем
|21
|6
|2
|13
|31 - 40
|20
|15.
|Мехелен
|21
|4
|6
|11
|21 - 35
|18
|16.
|Эйпен
|21
|3
|7
|11
|27 - 45
|16
Второй тайм
90'
Андерлехт делает замену. Francis Amuzu уходит с поля, а Бруно Массимо выходит на его замену.
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Калу Сэмьюэл получает вторую желтую карточку. Удаление.
79'
Гент делает замену. Кубо Юя уходит с поля, а Миличевич Даниел выходит на его замену.
77'
Г О О О О Л - Анни Софьян бьет в цель!
76'
Гент делает замену. Деягере Брехт уходит с поля, а Верстрате Биргер выходит на его замену.
64'
Гент делает замену. Силла Мамаду II уходит с поля, а Яремчук Роман выходит на его замену.
62'
Андерлехт делает замену. Теодорчик Лукаш уходит с поля, а Берич Роберт выходит на его замену.
54'
Дешахт Оливье получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Кумс Свен получил желтую карточку от судьи
40'
Спайич Урош получил желтую карточку от судьи
34'
Калу Сэмьюэл получил желтую карточку от судьи
7'
Саймон Мозес получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Constant Vanden Stock. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация