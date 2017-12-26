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  5. Первый дивизион А
2017-2018
Стадион:
Андерлехт
1:0
Конец матча
Гент
0'
7' Желтая карточка
Саймон Мозес
34' Желтая карточка
Калу Сэмьюэл
40' Желтая карточка
Спайич Урош
45' Желтая карточка
Кумс Свен
54' Желтая карточка
Дешахт Оливье
1:0
77' Гол
Анни Софьян
90' Вторая желтая карточка
Калу Сэмьюэл
90'+5
Второй тайм
90'
Андерлехт делает замену. Francis Amuzu уходит с поля, а Бруно Массимо выходит на его замену.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Калу Сэмьюэл получает вторую желтую карточку. Удаление.
79'
Гент делает замену. Кубо Юя уходит с поля, а Миличевич Даниел выходит на его замену.
Описание гола
77'
Г О О О О Л - Анни Софьян бьет в цель!
76'
Гент делает замену. Деягере Брехт уходит с поля, а Верстрате Биргер выходит на его замену.

64'
Гент делает замену. Силла Мамаду II уходит с поля, а Яремчук Роман выходит на его замену.
62'
Андерлехт делает замену. Теодорчик Лукаш уходит с поля, а Берич Роберт выходит на его замену.
Желтая карточка
54'
Дешахт Оливье получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Кумс Свен получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
40'
Спайич Урош получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
34'
Калу Сэмьюэл получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
7'
Саймон Мозес получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Constant Vanden Stock. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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