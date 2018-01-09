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2017-2018
Стадион:
Остенде
 
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Генк
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Текстовая онлайн трансляция матча Остенде - Генк

До начала игры осталось 2 дня 18 часов 14 минут, которая состоится 16.01.2018.
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Versluys Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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