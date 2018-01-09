Текстовая онлайн трансляция матча Остенде - Генк

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2017-2018
Стадион: Верслус Арена
Состав команд
15
Жали
Андиле
93
Zinho
Gano
Остенде 4-4-2
- Основной состав
- 28 Дютуа Виллиам Вратарь
- 16 Бьелика Александер Защитник
- 33 Томашевич Зарко Защитник
- 6 Ломбертс Николас Защитник
- 44 Милич Антонио Защитник
- 7 Сиани Себастьен Полузащитник
- 15 Жали Андиле Полузащитник
- 11 Мусона Ноуледж Полузащитник
- 12 Банда Эммануэль Полузащитник
- 9 Живкович Рицхайро Нападающий
- 93 Zinho Gano Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Mike Van Hamel Вратарь
- 66 Конте Ибраима Защитник
- 20 Йонкхеере Михил Полузащитник
- 24 Резаян Рамин Полузащитник
- 26 Вандандриш Кевин Полузащитник
- 55 Фернандо Матос Полузащитник
- 17 Акпала Джозеф Нападающий
- Главный тренер: Adnan Custovic
Генк 4-3-3
- Основной состав
- 1 Вукович Дэнни Вратарь
- 31 Joakim Maehle Защитник
- 2 Брабец Якуб Защитник
- 15 Коллей Омар Защитник
- 3 Настич Боян Защитник
- 24 Посуэло Алехандро Полузащитник
- 4 Ваутерс Дрис Полузащитник
- 18 Малиновский Руслан Полузащитник
- 19 Буффель Томас Нападающий
- 9 Ингвартсен Маркус Нападающий
- 8 Edon Zhegrova Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Яккерс Нордин Вратарь
- 21 Уронен Йере Защитник
- 20 Сабак Паоло Полузащитник
- 29 Manuel Benson Полузащитник
- 7 Карелис Никос Нападающий
- 5 Amine Khammas
- 33 Pierre Desire Zebli
- 11 Shawn Adewoye
- Главный тренер: Philippe Clement
Предыдущие игры
Остенде (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 10.01.2018 Эрцгебирге Ауэ 0:2 Остенде ТМК
- 08.01.2018 Остенде 2:5 Штуттгарт ТМК
- 22.12.2017 Васланд-Беверен 1:3 Остенде ПДА
- 15.12.2017 Мускрон-Перювельз 1:0 Остенде ПДА
- 12.12.2017 Остенде 2:3 Стандард К
- 09.12.2017 Остенде 0:1 Мехелен ПДА
- 01.12.2017 Шарлеруа 1:1 Остенде ПДА
- 28.11.2017 Остенде 2:0 Сент-Трюйден К
- 25.11.2017 Остенде 1:0 Эйпен ПДА
- 18.11.2017 Стандард 0:0 Остенде ПДА
- 05.11.2017 Остенде 4:2 Зульте-Варегем ПДА
- 28.10.2017 Локерен 0:3 Остенде ПДА
- 24.10.2017 Остенде 3:0 Шарлеруа ПДА
- 21.10.2017 Сент-Трюйден 1:0 Остенде ПДА
- 15.10.2017 Остенде 2:3 Брюгге ПДА
- 30.09.2017 Кортрейк 1:2 Остенде ПДА
- 23.09.2017 Генк 1:1 Остенде ПДА
- 20.09.2017 Остенде 3:1 Юнион Сент-Жилуаз К
- 17.09.2017 Остенде 0:2 Гент ПДА
- 10.09.2017 Мехелен 1:1 Остенде ПДА
Генк (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 11.01.2018 Генк 0:2 Арминия ТМК
- 07.01.2018 Шальке 04 2:1 Генк ТМК
- 23.12.2017 Генк 2:3 Кортрейк ПДА
- 17.12.2017 Шарлеруа 1:1 Генк ПДА
- 13.12.2017 Генк 3:3 Васланд-Беверен К
- 09.12.2017 Генк 1:1 Эйпен ПДА
- 02.12.2017 Мехелен 3:2 Генк ПДА
- 29.11.2017 Мехелен 1:1 Генк К
- 26.11.2017 Генк 0:2 Стандард ПДА
- 19.11.2017 Зульте-Варегем 0:1 Генк ПДА
- 04.11.2017 Генк 0:0 Локерен ПДА
- 28.10.2017 Кортрейк 0:0 Генк ПДА
- 25.10.2017 Генк 2:0 Брюгге ПДА
- 22.10.2017 Андерлехт 0:1 Генк ПДА
- 14.10.2017 Генк 1:1 Мускрон-Перювельз ПДА
- 30.09.2017 Эйпен 3:3 Генк ПДА
- 23.09.2017 Генк 1:1 Остенде ПДА
- 20.09.2017 Серкль Брюгге 0:1 Генк К
- 16.09.2017 Сент-Трюйден 2:1 Генк ПДА
- 10.09.2017 Гент 1:1 Генк ПДА
Последние игры между собой
Остенде: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 4
Генк: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 7
- 23.09.2017 Генк 1:1 Остенде Первый дивизион А
- 31.05.2017 Остенде 3:1 Генк Лига Про. Плей-офф за попадание в Лигу Европы
- 31.01.2017 Генк 0:1 Остенде Кубок
- 17.01.2017 Остенде 1:1 Генк Кубок
- 27.11.2016 Остенде 6:0 Генк Лига Про
- 31.07.2016 Генк 2:1 Остенде Лига Про
- 14.05.2016 Остенде 2:1 Генк Лига Про
- 08.04.2016 Генк 4:0 Остенде Лига Про
- 13.03.2016 Генк 4:1 Остенде Лига Про
- 27.10.2015 Остенде 3:2 Генк Лига Про
- 03.02.2015 Генк 1:1 Остенде Лига Жюпиле
- 27.12.2014 Генк 0:0 Остенде Лига Жюпиле
- 30.08.2014 Остенде 1:1 Генк Лига Жюпиле
- 15.01.2014 Остенде 1:0 Генк Кубок Бельгии
- 18.12.2013 Генк 0:0 Остенде Кубок Бельгии
- 23.11.2013 Остенде 4:0 Генк Лига Жюпиле
- 27.07.2013 Генк 3:0 Остенде Лига Жюпиле
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|21
|17
|2
|2
|53 - 19
|53
|2.
|Шарлеруа
|21
|12
|6
|3
|37 - 20
|42
|3.
|Андерлехт
|21
|12
|4
|5
|31 - 26
|40
|4.
|Ройал Анверпен
|21
|9
|7
|5
|30 - 24
|34
|5.
|Гент
|21
|9
|5
|7
|27 - 18
|32
|6.
|Сент-Трюйден
|21
|7
|8
|6
|24 - 29
|29
|7.
|Кортрейк
|21
|7
|5
|9
|28 - 34
|26
|8.
|Мускрон-Перювельз
|21
|7
|5
|9
|29 - 36
|26
|9.
|Стандард
|21
|6
|8
|7
|21 - 25
|26
|10.
|Васланд-Беверен
|21
|7
|4
|10
|37 - 37
|25
|11.
|Генк
|20
|5
|9
|6
|27 - 27
|24
|12.
|Локерен
|21
|6
|6
|9
|24 - 31
|24
|13.
|Остенде
|20
|6
|4
|10
|25 - 26
|22
|14.
|Зульте-Варегем
|21
|6
|2
|13
|31 - 40
|20
|15.
|Мехелен
|21
|4
|6
|11
|21 - 35
|18
|16.
|Эйпен
|21
|3
|7
|11
|27 - 45
|16
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Текстовая онлайн трансляция матча Остенде - ГенкДо начала игры осталось 2 дня 18 часов 14 минут, которая состоится 16.01.2018.
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Versluys Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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