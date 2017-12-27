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  5. Первый дивизион А
2017-2018
Стадион:
Сент-Трюйден
0:3
Конец матча
Антверпен
0'
25' Желтая карточка
Безус Роман
0:1
29' Гол
Stallone Limbombe
31' Желтая карточка
Stallone Limbombe
0:2
38' Гол
Ятабаре Самбу
56' Желтая карточка
Бута Аурелиу
57' Желтая карточка
Ятабаре Самбу
68' Желтая карточка
Харисис Харилаос
77' Желтая карточка
Sascha Kotysch
0:3
90' Пенальти
William Owusu
90' Желтая карточка
Пирар Люка
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Пирар Люка получил желтую карточку от судьи
Описание гола
90'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Уильям Овусу из команды Антверпен забивает с точки!
81'
Сент-Труйден делает замену. Харисис Харилаос уходит с поля, а Kurt Abrahams выходит на его замену.
Желтая карточка
77'
Саша Котыш получил желтую карточку от судьи

Желтая карточка
68'
Харисис Харилаос получил желтую карточку от судьи
65'
Сент-Труйден делает замену. Безус Роман уходит с поля, а Лежар Жонатан выходит на его замену.
Желтая карточка
57'
Ятабаре Самбу получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
56'
Бута Аурелиу получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Сент-Труйден делает замену. Де Сар Алексис уходит с поля, а Ветокеле Игор выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Ятабаре Самбу бьет в цель!
Желтая карточка
31'
Stallone Limbombe получил желтую карточку от судьи
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Stallone Limbombe бьет в цель!
Желтая карточка
25'
Безус Роман получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Staaien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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