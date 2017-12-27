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2017-2018
Стадион: Стааен
0:3
Конец матча
25' Желтая карточкаБезус Роман
0:1
29' ГолStallone Limbombe
31' Желтая карточкаStallone Limbombe
0:2
38' ГолЯтабаре Самбу
56' Желтая карточкаБута Аурелиу
57' Желтая карточкаЯтабаре Самбу
68' Желтая карточкаХарисис Харилаос
77' Желтая карточкаSascha Kotysch
0:3
90' ПенальтиWilliam Owusu
90' Желтая карточкаПирар Люка
|
25'
29'
0:1
38'
0:2
56'
57'
68'
77'
90'
0:3
90'
Состав команд
21
Пирар
Люка
10
Безус
Роман
11
Yohan
Boli
30
Бута
Аурелиу
38
Арун
Фарис
Сент-Трюйден 4-4-2
- Основной состав
- 21 Пирар Люка Вратарь
- 7 Ботака Жордан Защитник
- 26 Тейшейра Жорже Защитник
- 28 Dimitrios Goutas Защитник
- 18 Fabien Antunes Защитник
- 8 Харисис Харилаос Полузащитник
- 6 Steven De Petter Полузащитник
- 12 Samuel Asamoah Полузащитник
- 5 Де Сар Алексис Полузащитник
- 10 Безус Роман Нападающий
- 11 Yohan Boli Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Степпе Кенни Вратарь
- 20 Дюссо Дамьен Защитник
- 23 Sascha Kotysch Защитник
- 30 Бурар Сами Полузащитник
- 14 Ветокеле Игор Нападающий
- 27 Лежар Жонатан Нападающий
- 25 Kurt Abrahams
- Главный тренер: Jonas De Roeck
Антверпен 4-4-2
- Основной состав
- 1 Болат Синан Вратарь
- 30 Бута Аурелиу Защитник
- 16 Баяль-Салль Мустафа Защитник
- 2 Матеус Лейте Защитник
- 37 Ван Дамм Йелле Защитник
- 9 Stallone Limbombe Полузащитник
- 38 Арун Фарис Полузащитник
- 25 Коррин Александр Полузащитник
- 20 Geoffry Hairemans Полузащитник
- 19 William Owusu Нападающий
- 60 Ятабаре Самбу Нападающий
- Запасные игроки
- 89 Kevin Debatty Вратарь
- 7 Reda Jaadi Полузащитник
- 27 Zotsara Randriambololona Полузащитник
- 28 Нуньес Роберто Нападающий
- 40 Younes Achter
- 18 Nader Ghandri
- 14 Mohamed Cheikh Toure
- Главный тренер: Ласло Болони
Предыдущие игры
Сент-Трюйден (последние 20 матчей: +7 =8 -5)
- 23.12.2017 Стандард 1:1 Сент-Трюйден ПДА
- 16.12.2017 Эйпен 0:0 Сент-Трюйден ПДА
- 10.12.2017 Сент-Трюйден 1:1 Зульте-Варегем ПДА
- 02.12.2017 Мускрон-Перювельз 1:1 Сент-Трюйден ПДА
- 28.11.2017 Остенде 2:0 Сент-Трюйден К
- 25.11.2017 Сент-Трюйден 0:0 Локерен ПДА
- 18.11.2017 Кортрейк 3:2 Сент-Трюйден ПДА
- 04.11.2017 Сент-Трюйден 4:4 Эйпен ПДА
- 29.10.2017 Брюгге 4:1 Сент-Трюйден ПДА
- 26.10.2017 Сент-Трюйден 1:0 Мускрон-Перювельз ПДА
- 21.10.2017 Сент-Трюйден 1:0 Остенде ПДА
- 14.10.2017 Локерен 1:1 Сент-Трюйден ПДА
- 05.10.2017 Сент-Трюйден 2:0 Рода ТМК
- 29.09.2017 Сент-Трюйден 0:1 Шарлеруа ПДА
- 23.09.2017 Мехелен 2:0 Сент-Трюйден ПДА
- 19.09.2017 Сент-Трюйден 4:2 АХ Лёвен К
- 16.09.2017 Сент-Трюйден 2:1 Генк ПДА
- 09.09.2017 Антверпен 1:1 Сент-Трюйден ПДА
- 26.08.2017 Сент-Трюйден 1:0 Васланд-Беверен ПДА
- 20.08.2017 Андерлехт 2:3 Сент-Трюйден ПДА
Антверпен (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 21.12.2017 Антверпен 1:2 Локерен ПДА
- 17.12.2017 Зульте-Варегем 1:2 Антверпен ПДА
- 09.12.2017 Антверпен 1:0 Мускрон-Перювельз ПДА
- 03.12.2017 Стандард 1:1 Антверпен ПДА
- 29.11.2017 Кортрейк 4:2 Антверпен К
- 25.11.2017 Антверпен 0:0 Мехелен ПДА
- 18.11.2017 Эйпен 0:1 Антверпен ПДА
- 05.11.2017 Антверпен 1:3 Шарлеруа ПДА
- 29.10.2017 Мускрон-Перювельз 2:2 Антверпен ПДА
- 26.10.2017 Антверпен 0:0 Стандард ПДА
- 22.10.2017 Брюгге 1:0 Антверпен ПДА
- 15.10.2017 Антверпен 3:0 Зульте-Варегем ПДА
- 30.09.2017 Васланд-Беверен 3:0 Антверпен ПДА
- 22.09.2017 Антверпен 3:0 Кортрейк ПДА
- 19.09.2017 Антверпен 2:0 Льерс К
- 16.09.2017 Локерен 1:1 Антверпен ПДА
- 09.09.2017 Антверпен 1:1 Сент-Трюйден ПДА
- 27.08.2017 Остенде 3:4 Антверпен ПДА
- 19.08.2017 Мехелен 1:2 Антверпен ПДА
- 13.08.2017 Антверпен 3:5 Генк ПДА
Последние игры между собой
Сент-Трюйден: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 0
Антверпен: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 2
- 09.09.2017 Антверпен 1:1 Сент-Трюйден Первый дивизион А
- 22.07.2017 Сент-Трюйден 1:1 Антверпен Товарищеские матчи. Клубы
- 19.07.2016 Антверпен 1:4 Сент-Трюйден Товарищеские матчи. Клубы
- 06.01.2016 Сент-Трюйден 0:0 Антверпен Товарищеские матчи. Клубы
- 13.02.2015 Антверпен 0:2 Сент-Трюйден Второй дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|21
|17
|2
|2
|53 - 19
|53
|2.
|Шарлеруа
|21
|12
|6
|3
|37 - 20
|42
|3.
|Андерлехт
|21
|12
|4
|5
|31 - 26
|40
|4.
|Антверпен
|21
|9
|7
|5
|30 - 24
|34
|5.
|Гент
|21
|9
|5
|7
|27 - 18
|32
|6.
|Сент-Трюйден
|21
|7
|8
|6
|24 - 29
|29
|7.
|Кортрейк
|21
|7
|5
|9
|28 - 34
|26
|8.
|Мускрон-Перювельз
|21
|7
|5
|9
|29 - 36
|26
|9.
|Стандард
|21
|6
|8
|7
|21 - 25
|26
|10.
|Васланд-Беверен
|21
|7
|4
|10
|37 - 37
|25
|11.
|Генк
|20
|5
|9
|6
|27 - 27
|24
|12.
|Локерен
|21
|6
|6
|9
|24 - 31
|24
|13.
|Остенде
|20
|6
|4
|10
|25 - 26
|22
|14.
|Зульте-Варегем
|21
|6
|2
|13
|31 - 40
|20
|15.
|Мехелен
|21
|4
|6
|11
|21 - 35
|18
|16.
|Эйпен
|21
|3
|7
|11
|27 - 45
|16
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Пирар Люка получил желтую карточку от судьи
90'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
90'
Г О О О О Л - Уильям Овусу из команды Антверпен забивает с точки!
81'
Сент-Труйден делает замену. Харисис Харилаос уходит с поля, а Kurt Abrahams выходит на его замену.
77'
Саша Котыш получил желтую карточку от судьи
68'
Харисис Харилаос получил желтую карточку от судьи
65'
Сент-Труйден делает замену. Безус Роман уходит с поля, а Лежар Жонатан выходит на его замену.
57'
Ятабаре Самбу получил желтую карточку от судьи
56'
Бута Аурелиу получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
46'
Сент-Труйден делает замену. Де Сар Алексис уходит с поля, а Ветокеле Игор выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
38'
Г О О О О Л - Ятабаре Самбу бьет в цель!
31'
Stallone Limbombe получил желтую карточку от судьи
29'
Г О О О О Л - Stallone Limbombe бьет в цель!
25'
Безус Роман получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Staaien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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