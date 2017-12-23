Текстовая онлайн трансляция матча Борнмут - Эвертон

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Предыдущие игры
Борнмут (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 26.12.2017 Борнмут 3:3 Вест Хэм ПЛ
- 23.12.2017 Манчестер Сити 4:0 Борнмут ПЛ
- 20.12.2017 Челси 2:1 Борнмут КЛ
- 17.12.2017 Борнмут 0:4 Ливерпуль ПЛ
- 13.12.2017 Манчестер Юнайтед 1:0 Борнмут ПЛ
- 09.12.2017 Кристал Пэлас 2:2 Борнмут ПЛ
- 03.12.2017 Борнмут 1:1 Саутгемптон ПЛ
- 29.11.2017 Борнмут 1:2 Бёрнли ПЛ
- 25.11.2017 Суонси 0:0 Борнмут ПЛ
- 18.11.2017 Борнмут 4:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 04.11.2017 Ньюкасл 0:1 Борнмут ПЛ
- 28.10.2017 Борнмут 0:1 Челси ПЛ
- 24.10.2017 Борнмут 3:1 Мидлсбро КЛ
- 21.10.2017 Сток Сити 1:2 Борнмут ПЛ
- 14.10.2017 Тоттенхэм 1:0 Борнмут ПЛ
- 30.09.2017 Борнмут 0:0 Лестер ПЛ
- 23.09.2017 Эвертон 2:1 Борнмут ПЛ
- 19.09.2017 Борнмут 1:0 Брайтон КЛ
- 15.09.2017 Борнмут 2:1 Брайтон ПЛ
- 09.09.2017 Арсенал 3:0 Борнмут ПЛ
Эвертон (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 26.12.2017 Вест Бромвич 0:0 Эвертон ПЛ
- 23.12.2017 Эвертон 0:0 Челси ПЛ
- 18.12.2017 Эвертон 3:1 Суонси ПЛ
- 13.12.2017 Ньюкасл 0:1 Эвертон ПЛ
- 10.12.2017 Ливерпуль 1:1 Эвертон ПЛ
- 07.12.2017 Аполлон 0:3 Эвертон ЛЕ
- 02.12.2017 Эвертон 2:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 29.11.2017 Эвертон 4:0 Вест Хэм ПЛ
- 26.11.2017 Саутгемптон 4:1 Эвертон ПЛ
- 23.11.2017 Эвертон 1:5 Аталанта ЛЕ
- 18.11.2017 Кристал Пэлас 2:2 Эвертон ПЛ
- 05.11.2017 Эвертон 3:2 Уотфорд ПЛ
- 02.11.2017 Лион 3:0 Эвертон ЛЕ
- 29.10.2017 Лестер 2:0 Эвертон ПЛ
- 25.10.2017 Челси 2:1 Эвертон КЛ
- 22.10.2017 Эвертон 2:5 Арсенал ПЛ
- 19.10.2017 Эвертон 1:2 Лион ЛЕ
- 15.10.2017 Брайтон 1:1 Эвертон ПЛ
- 01.10.2017 Эвертон 0:1 Бёрнли ПЛ
- 28.09.2017 Эвертон 2:2 Аполлон ЛЕ
Последние игры между собой
Борнмут: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Эвертон: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|20
|19
|1
|0
|61 - 12
|58
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|20
|13
|4
|3
|43 - 16
|43
|3.
|Челси
|Заявка
|20
|13
|3
|4
|34 - 14
|42
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|20
|10
|8
|2
|46 - 23
|38
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|20
|11
|4
|5
|39 - 20
|37
|6.
|Арсенал
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|34 - 23
|34
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|18 - 17
|33
|8.
|Лестер
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|30 - 30
|27
|9.
|Эвертон
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|24 - 30
|27
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|29 - 35
|25
|11.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|18 - 32
|23
|12.
|Брайтон
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|15 - 25
|21
|13.
|Сток Сити
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|23 - 41
|20
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|20 - 30
|19
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|16 - 29
|18
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|20
|5
|3
|12
|19 - 30
|18
|17.
|Вест Хэм
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|22 - 38
|18
|18.
|Борнмут
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|18 - 31
|17
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|20
|2
|9
|9
|14 - 27
|15
|20.
|Суонси
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|11 - 31
|13
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Текстовая онлайн трансляция матча Борнмут - ЭвертонДо начала игры осталось 2 дня 15 часов 13 минут, которая состоится 30.12.2017.
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Прогнозы на матч Борнмут - Эвертон
Борнмут
14.5% (17)
Ничья:
47.9% (56)
Эвертон
37.6% (44)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
38.5% (45)
1:2 Эвертон:
17.1% (20)
0:1 Эвертон:
11.1% (13)
2:1 Борнмут:
7.7% (9)
1:0 Борнмут:
3.4% (4)
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