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Стадион:
Борнмут
 
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Эвертон
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Текстовая онлайн трансляция матча Борнмут - Эвертон

До начала игры осталось 2 дня 15 часов 13 минут, которая состоится 30.12.2017.
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:
Прогнозы на матч Борнмут - Эвертон
Борнмут
14.5% (17)
Ничья:
47.9% (56)
Эвертон
37.6% (44)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
38.5% (45)
Эвертон:
17.1% (20)
Эвертон:
11.1% (13)
Борнмут:
7.7% (9)
Борнмут:
3.4% (4)
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