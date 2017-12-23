Текстовая онлайн трансляция матча Ньюкасл - Брайтон

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Стадион: Сент-Джеймс Парк
Предыдущие игры
Ньюкасл (последние 20 матчей: +5 =3 -12)
- 23.12.2017 Вест Хэм 2:3 Ньюкасл ПЛ
- 16.12.2017 Арсенал 1:0 Ньюкасл ПЛ
- 13.12.2017 Ньюкасл 0:1 Эвертон ПЛ
- 09.12.2017 Ньюкасл 2:3 Лестер ПЛ
- 02.12.2017 Челси 3:1 Ньюкасл ПЛ
- 28.11.2017 Вест Бромвич 2:2 Ньюкасл ПЛ
- 25.11.2017 Ньюкасл 0:3 Уотфорд ПЛ
- 18.11.2017 Манчестер Юнайтед 4:1 Ньюкасл ПЛ
- 04.11.2017 Ньюкасл 0:1 Борнмут ПЛ
- 30.10.2017 Бёрнли 1:0 Ньюкасл ПЛ
- 21.10.2017 Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 15.10.2017 Саутгемптон 2:2 Ньюкасл ПЛ
- 01.10.2017 Ньюкасл 1:1 Ливерпуль ПЛ
- 24.09.2017 Брайтон 1:0 Ньюкасл ПЛ
- 16.09.2017 Ньюкасл 2:1 Сток Сити ПЛ
- 10.09.2017 Суонси 0:1 Ньюкасл ПЛ
- 26.08.2017 Ньюкасл 3:0 Вест Хэм ПЛ
- 23.08.2017 Ньюкасл 2:3 Ноттингем Форест КЛ
- 20.08.2017 Хаддерсфилд Таун 1:0 Ньюкасл ПЛ
- 13.08.2017 Ньюкасл 0:2 Тоттенхэм ПЛ
Брайтон (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 26.12.2017 Челси 2:0 Брайтон ПЛ
- 23.12.2017 Брайтон 1:0 Уотфорд ПЛ
- 16.12.2017 Брайтон 0:0 Бёрнли ПЛ
- 13.12.2017 Тоттенхэм 2:0 Брайтон ПЛ
- 09.12.2017 Хаддерсфилд Таун 2:0 Брайтон ПЛ
- 02.12.2017 Брайтон 1:5 Ливерпуль ПЛ
- 28.11.2017 Брайтон 0:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 25.11.2017 Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон ПЛ
- 20.11.2017 Брайтон 2:2 Сток Сити ПЛ
- 04.11.2017 Суонси 0:1 Брайтон ПЛ
- 29.10.2017 Брайтон 1:1 Саутгемптон ПЛ
- 20.10.2017 Вест Хэм 0:3 Брайтон ПЛ
- 15.10.2017 Брайтон 1:1 Эвертон ПЛ
- 01.10.2017 Арсенал 2:0 Брайтон ПЛ
- 24.09.2017 Брайтон 1:0 Ньюкасл ПЛ
- 19.09.2017 Борнмут 1:0 Брайтон КЛ
- 15.09.2017 Борнмут 2:1 Брайтон ПЛ
- 09.09.2017 Брайтон 3:1 Вест Бромвич ПЛ
- 26.08.2017 Уотфорд 0:0 Брайтон ПЛ
- 22.08.2017 Брайтон 1:0 Барнет КЛ
Последние игры между собой
Ньюкасл: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Брайтон: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|20
|19
|1
|0
|61 - 12
|58
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|20
|13
|4
|3
|43 - 16
|43
|3.
|Челси
|Заявка
|20
|13
|3
|4
|34 - 14
|42
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|20
|10
|8
|2
|46 - 23
|38
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|20
|11
|4
|5
|39 - 20
|37
|6.
|Арсенал
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|34 - 23
|34
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|18 - 17
|33
|8.
|Лестер
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|30 - 30
|27
|9.
|Эвертон
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|24 - 30
|27
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|29 - 35
|25
|11.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|18 - 32
|23
|12.
|Брайтон
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|15 - 25
|21
|13.
|Сток Сити
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|23 - 41
|20
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|20 - 30
|19
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|16 - 29
|18
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|20
|5
|3
|12
|19 - 30
|18
|17.
|Вест Хэм
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|22 - 38
|18
|18.
|Борнмут
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|18 - 31
|17
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|20
|2
|9
|9
|14 - 27
|15
|20.
|Суонси
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|11 - 31
|13
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Текстовая онлайн трансляция матча Ньюкасл - БрайтонДо начала игры осталось 2 дня 15 часов 21 минуту, которая состоится 30.12.2017.
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Прогнозы на матч Ньюкасл - Брайтон
Ньюкасл
84.3% (97)
Ничья:
10.4% (12)
Брайтон
5.2% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Ньюкасл:
33% (38)
2:1 Ньюкасл:
31.3% (36)
2:0 Ньюкасл:
11.3% (13)
1:1 Ничья:
7% (8)
0:0 Ничья:
1.7% (2)
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