Текстовая онлайн трансляция матча Вест Бромвич - Арсенал

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Вест Бромвич (последние 20 матчей: +1 =9 -10)
- 26.12.2017 Вест Бромвич 0:0 Эвертон ПЛ
- 23.12.2017 Сток Сити 3:1 Вест Бромвич ПЛ
- 17.12.2017 Вест Бромвич 1:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 13.12.2017 Ливерпуль 0:0 Вест Бромвич ПЛ
- 09.12.2017 Суонси 1:0 Вест Бромвич ПЛ
- 02.12.2017 Вест Бромвич 0:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 28.11.2017 Вест Бромвич 2:2 Ньюкасл ПЛ
- 25.11.2017 Тоттенхэм 1:1 Вест Бромвич ПЛ
- 18.11.2017 Вест Бромвич 0:4 Челси ПЛ
- 04.11.2017 Хаддерсфилд Таун 1:0 Вест Бромвич ПЛ
- 28.10.2017 Вест Бромвич 2:3 Манчестер Сити ПЛ
- 21.10.2017 Саутгемптон 1:0 Вест Бромвич ПЛ
- 16.10.2017 Лестер 1:1 Вест Бромвич ПЛ
- 30.09.2017 Вест Бромвич 2:2 Уотфорд ПЛ
- 25.09.2017 Арсенал 2:0 Вест Бромвич ПЛ
- 20.09.2017 Вест Бромвич 1:2 Манчестер Сити КЛ
- 16.09.2017 Вест Бромвич 0:0 Вест Хэм ПЛ
- 09.09.2017 Брайтон 3:1 Вест Бромвич ПЛ
- 27.08.2017 Вест Бромвич 1:1 Сток Сити ПЛ
- 22.08.2017 Аккрингтон 1:3 Вест Бромвич КЛ
Арсенал (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 22.12.2017 Арсенал 3:3 Ливерпуль ПЛ
- 19.12.2017 Арсенал 1:0 Вест Хэм КЛ
- 16.12.2017 Арсенал 1:0 Ньюкасл ПЛ
- 13.12.2017 Вест Хэм 0:0 Арсенал ПЛ
- 10.12.2017 Саутгемптон 1:1 Арсенал ПЛ
- 07.12.2017 Арсенал 6:0 БАТЭ ЛЕ
- 02.12.2017 Арсенал 1:3 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 29.11.2017 Арсенал 5:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 26.11.2017 Бёрнли 0:1 Арсенал ПЛ
- 23.11.2017 Кёльн 1:0 Арсенал ЛЕ
- 18.11.2017 Арсенал 2:0 Тоттенхэм ПЛ
- 05.11.2017 Манчестер Сити 3:1 Арсенал ПЛ
- 02.11.2017 Арсенал 0:0 Црвена Звезда ЛЕ
- 28.10.2017 Арсенал 2:1 Суонси ПЛ
- 24.10.2017 Арсенал 2:1 Норвич КЛ
- 22.10.2017 Эвертон 2:5 Арсенал ПЛ
- 19.10.2017 Црвена Звезда 0:1 Арсенал ЛЕ
- 14.10.2017 Уотфорд 2:1 Арсенал ПЛ
- 01.10.2017 Арсенал 2:0 Брайтон ПЛ
- 28.09.2017 БАТЭ 2:4 Арсенал ЛЕ
Последние игры между собой
Вест Бромвич: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 14
Арсенал: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 3
- 25.09.2017 Арсенал 2:0 Вест Бромвич Премьер-лига
- 18.03.2017 Вест Бромвич 3:1 Арсенал Премьер-лига
- 26.12.2016 Арсенал 1:0 Вест Бромвич Премьер-лига
- 21.04.2016 Арсенал 2:0 Вест Бромвич Премьер-лига
- 21.11.2015 Вест Бромвич 2:1 Арсенал Премьер-лига
- 24.05.2015 Арсенал 4:1 Вест Бромвич Премьер-лига
- 29.11.2014 Вест Бромвич 0:1 Арсенал Премьер-лига
- 04.05.2014 Арсенал 1:0 Вест Бромвич Премьер-лига
- 06.10.2013 Вест Бромвич 1:1 Арсенал Премьер-лига
- 25.09.2013 Вест Бромвич 1:1 Арсенал Кубок лиги
- 06.04.2013 Вест Бромвич 1:2 Арсенал Премьер-лига
- 08.12.2012 Арсенал 2:0 Вест Бромвич Премьер-лига
- 13.05.2012 Вест Бромвич 2:3 Арсенал Премьер-лига
- 05.11.2011 Арсенал 3:0 Вест Бромвич Премьер-лига
- 19.03.2011 Вест Бромвич 2:2 Арсенал Премьер-лига
- 25.09.2010 Арсенал 2:3 Вест Бромвич Премьер-лига
- 22.09.2009 Арсенал 2:0 Вест Бромвич Кубок Carling
- 03.03.2009 Вест Бромвич 1:3 Арсенал Премьер-лига
- 16.08.2008 Арсенал 1:0 Вест Бромвич Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|20
|19
|1
|0
|61 - 12
|58
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|20
|13
|4
|3
|43 - 16
|43
|3.
|Челси
|Заявка
|20
|13
|3
|4
|34 - 14
|42
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|20
|10
|8
|2
|46 - 23
|38
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|20
|11
|4
|5
|39 - 20
|37
|6.
|Арсенал
|Заявка
|20
|11
|4
|5
|37 - 25
|37
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|18 - 17
|33
|8.
|Лестер
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|30 - 30
|27
|9.
|Эвертон
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|24 - 30
|27
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|29 - 35
|25
|11.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|18 - 32
|23
|12.
|Брайтон
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|15 - 25
|21
|13.
|Сток Сити
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|23 - 41
|20
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|20 - 30
|19
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|20
|5
|3
|12
|19 - 30
|18
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|18 - 32
|18
|17.
|Вест Хэм
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|22 - 38
|18
|18.
|Борнмут
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|18 - 31
|17
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|20
|2
|9
|9
|14 - 27
|15
|20.
|Суонси
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|11 - 31
|13
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Текстовая онлайн трансляция матча Вест Бромвич - АрсеналДо начала игры осталось 2 дня 16 часов 41 минуту, которая состоится 31.12.2017.
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Прогнозы на матч Вест Бромвич - Арсенал
Вест Бромвич
6.3% (8)
Ничья:
7.9% (10)
Арсенал
85.7% (108)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Арсенал:
40.5% (51)
0:1 Арсенал:
16.7% (21)
0:2 Арсенал:
10.3% (13)
1:1 Ничья:
6.3% (8)
1:3 Арсенал:
5.6% (7)
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