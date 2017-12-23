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Вест Бромвич
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Вест Бромвич - Арсенал

До начала игры осталось 2 дня 16 часов 41 минуту, которая состоится 31.12.2017.
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:
Прогнозы на матч Вест Бромвич - Арсенал
Вест Бромвич
6.3% (8)
Ничья:
7.9% (10)
Арсенал
85.7% (108)

Вы не участвовали в прогнозе

Арсенал:
40.5% (51)
Арсенал:
16.7% (21)
Арсенал:
10.3% (13)
Ничья:
6.3% (8)
Арсенал:
5.6% (7)
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