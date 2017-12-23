Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Саутгемптон

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Стадион: Олд Траффорд
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Манчестер Юнайтед (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 26.12.2017 Манчестер Юнайтед 2:2 Бёрнли ПЛ
- 23.12.2017 Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 20.12.2017 Бристоль Сити 2:1 Манчестер Юнайтед КЛ
- 17.12.2017 Вест Бромвич 1:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 13.12.2017 Манчестер Юнайтед 1:0 Борнмут ПЛ
- 10.12.2017 Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Сити ПЛ
- 05.12.2017 Манчестер Юнайтед 2:1 ЦСКА Москва ЛЧ
- 02.12.2017 Арсенал 1:3 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 28.11.2017 Уотфорд 2:4 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 25.11.2017 Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон ПЛ
- 22.11.2017 Базель 1:0 Манчестер Юнайтед ЛЧ
- 18.11.2017 Манчестер Юнайтед 4:1 Ньюкасл ПЛ
- 05.11.2017 Челси 1:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 31.10.2017 Манчестер Юнайтед 2:0 Бенфика ЛЧ
- 28.10.2017 Манчестер Юнайтед 1:0 Тоттенхэм ПЛ
- 24.10.2017 Суонси 0:2 Манчестер Юнайтед КЛ
- 21.10.2017 Хаддерсфилд Таун 2:1 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 18.10.2017 Бенфика 0:1 Манчестер Юнайтед ЛЧ
- 14.10.2017 Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 30.09.2017 Манчестер Юнайтед 4:0 Кристал Пэлас ПЛ
Саутгемптон (последние 20 матчей: +4 =6 -10)
- 26.12.2017 Тоттенхэм 5:2 Саутгемптон ПЛ
- 23.12.2017 Саутгемптон 1:1 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 16.12.2017 Челси 1:0 Саутгемптон ПЛ
- 13.12.2017 Саутгемптон 1:4 Лестер ПЛ
- 10.12.2017 Саутгемптон 1:1 Арсенал ПЛ
- 03.12.2017 Борнмут 1:1 Саутгемптон ПЛ
- 29.11.2017 Манчестер Сити 2:1 Саутгемптон ПЛ
- 26.11.2017 Саутгемптон 4:1 Эвертон ПЛ
- 18.11.2017 Ливерпуль 3:0 Саутгемптон ПЛ
- 04.11.2017 Саутгемптон 0:1 Бёрнли ПЛ
- 29.10.2017 Брайтон 1:1 Саутгемптон ПЛ
- 21.10.2017 Саутгемптон 1:0 Вест Бромвич ПЛ
- 15.10.2017 Саутгемптон 2:2 Ньюкасл ПЛ
- 30.09.2017 Сток Сити 2:1 Саутгемптон ПЛ
- 23.09.2017 Саутгемптон 0:1 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 16.09.2017 Кристал Пэлас 0:1 Саутгемптон ПЛ
- 09.09.2017 Саутгемптон 0:2 Уотфорд ПЛ
- 26.08.2017 Хаддерсфилд Таун 0:0 Саутгемптон ПЛ
- 23.08.2017 Саутгемптон 0:2 Вулверхэмптон КЛ
- 19.08.2017 Саутгемптон 3:2 Вест Хэм ПЛ
Последние игры между собой
Манчестер Юнайтед: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 2
Саутгемптон: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 9
- 23.09.2017 Саутгемптон 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 17.05.2017 Саутгемптон 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 26.02.2017 Манчестер Юнайтед 3:2 Саутгемптон Кубок лиги
- 19.08.2016 Манчестер Юнайтед 2:0 Саутгемптон Премьер-лига
- 23.01.2016 Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон Премьер-лига
- 20.09.2015 Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 11.01.2015 Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон Премьер-лига
- 08.12.2014 Саутгемптон 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 11.05.2014 Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 19.10.2013 Манчестер Юнайтед 1:1 Саутгемптон Премьер-лига
- 31.01.2013 Манчестер Юнайтед 2:1 Саутгемптон Премьер-лига
- 02.09.2012 Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 29.01.2011 Саутгемптон 1:2 Манчестер Юнайтед Кубок
- 04.01.2009 Саутгемптон 0:3 Манчестер Юнайтед Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|20
|19
|1
|0
|61 - 12
|58
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|20
|13
|4
|3
|43 - 16
|43
|3.
|Челси
|Заявка
|20
|13
|3
|4
|34 - 14
|42
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|20
|10
|8
|2
|46 - 23
|38
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|20
|11
|4
|5
|39 - 20
|37
|6.
|Арсенал
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|34 - 23
|34
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|18 - 17
|33
|8.
|Лестер
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|30 - 30
|27
|9.
|Эвертон
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|24 - 30
|27
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|29 - 35
|25
|11.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|18 - 32
|23
|12.
|Брайтон
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|15 - 25
|21
|13.
|Сток Сити
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|23 - 41
|20
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|20 - 30
|19
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|16 - 29
|18
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|20
|5
|3
|12
|19 - 30
|18
|17.
|Вест Хэм
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|22 - 38
|18
|18.
|Борнмут
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|18 - 31
|17
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|20
|2
|9
|9
|14 - 27
|15
|20.
|Суонси
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|11 - 31
|13
-
Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - СаутгемптонДо начала игры осталось 2 дня 17 часов 43 минуты, которая состоится 30.12.2017.
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Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Саутгемптон
Манчестер Юнайтед
94.8% (110)
Ничья:
4.3% (5)
Саутгемптон
0.9% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Манчестер Юнайтед:
41.4% (48)
2:1 Манчестер Юнайтед:
14.7% (17)
1:0 Манчестер Юнайтед:
9.5% (11)
3:1 Манчестер Юнайтед:
8.6% (10)
3:0 Манчестер Юнайтед:
5.2% (6)
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