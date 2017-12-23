Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Сток Сити

- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Стэмфорд Бридж
Предыдущие игры
Челси (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 26.12.2017 Челси 2:0 Брайтон ПЛ
- 23.12.2017 Эвертон 0:0 Челси ПЛ
- 20.12.2017 Челси 2:1 Борнмут КЛ
- 16.12.2017 Челси 1:0 Саутгемптон ПЛ
- 12.12.2017 Хаддерсфилд Таун 1:3 Челси ПЛ
- 09.12.2017 Вест Хэм 1:0 Челси ПЛ
- 05.12.2017 Челси 1:1 Атлетико М ЛЧ
- 02.12.2017 Челси 3:1 Ньюкасл ПЛ
- 29.11.2017 Челси 1:0 Суонси ПЛ
- 25.11.2017 Ливерпуль 1:1 Челси ПЛ
- 22.11.2017 Карабах 0:4 Челси ЛЧ
- 18.11.2017 Вест Бромвич 0:4 Челси ПЛ
- 05.11.2017 Челси 1:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 31.10.2017 Рома 3:0 Челси ЛЧ
- 28.10.2017 Борнмут 0:1 Челси ПЛ
- 25.10.2017 Челси 2:1 Эвертон КЛ
- 21.10.2017 Челси 4:2 Уотфорд ПЛ
- 18.10.2017 Челси 3:3 Рома ЛЧ
- 14.10.2017 Кристал Пэлас 2:1 Челси ПЛ
- 30.09.2017 Челси 0:1 Манчестер Сити ПЛ
Сток Сити (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 26.12.2017 Хаддерсфилд Таун 1:1 Сток Сити ПЛ
- 23.12.2017 Сток Сити 3:1 Вест Бромвич ПЛ
- 16.12.2017 Сток Сити 0:3 Вест Хэм ПЛ
- 12.12.2017 Бёрнли 1:0 Сток Сити ПЛ
- 09.12.2017 Тоттенхэм 5:1 Сток Сити ПЛ
- 02.12.2017 Сток Сити 2:1 Суонси ПЛ
- 29.11.2017 Сток Сити 0:3 Ливерпуль ПЛ
- 25.11.2017 Кристал Пэлас 2:1 Сток Сити ПЛ
- 20.11.2017 Брайтон 2:2 Сток Сити ПЛ
- 04.11.2017 Сток Сити 2:2 Лестер ПЛ
- 28.10.2017 Уотфорд 0:1 Сток Сити ПЛ
- 21.10.2017 Сток Сити 1:2 Борнмут ПЛ
- 14.10.2017 Манчестер Сити 7:2 Сток Сити ПЛ
- 30.09.2017 Сток Сити 2:1 Саутгемптон ПЛ
- 23.09.2017 Сток Сити 0:4 Челси ПЛ
- 19.09.2017 Бристоль Сити 2:0 Сток Сити КЛ
- 16.09.2017 Ньюкасл 2:1 Сток Сити ПЛ
- 09.09.2017 Сток Сити 2:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 27.08.2017 Вест Бромвич 1:1 Сток Сити ПЛ
- 23.08.2017 Сток Сити 4:0 Рочдейл КЛ
Последние игры между собой
Челси: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Сток Сити: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
- 23.09.2017 Сток Сити 0:4 Челси Премьер-лига
- 18.03.2017 Сток Сити 1:2 Челси Премьер-лига
- 31.12.2016 Челси 4:2 Сток Сити Премьер-лига
- 05.03.2016 Челси 1:1 Сток Сити Премьер-лига
- 07.11.2015 Сток Сити 1:0 Челси Премьер-лига
- 27.10.2015 Сток Сити 1:1 Челси Кубок лиги
- 04.04.2015 Челси 2:1 Сток Сити Премьер-лига
- 22.12.2014 Сток Сити 0:2 Челси Премьер-лига
- 05.04.2014 Челси 3:0 Сток Сити Премьер-лига
- 26.01.2014 Челси 1:0 Сток Сити Кубок
- 07.12.2013 Сток Сити 3:2 Челси Премьер-лига
- 12.01.2013 Сток Сити 0:4 Челси Премьер-лига
- 22.09.2012 Челси 1:0 Сток Сити Премьер-лига
- 10.03.2012 Челси 1:0 Сток Сити Премьер-лига
- 14.08.2011 Сток Сити 0:0 Челси Премьер-лига
- 02.04.2011 Сток Сити 1:1 Челси Премьер-лига
- 28.08.2010 Челси 2:0 Сток Сити Премьер-лига
- 25.04.2010 Челси 7:0 Сток Сити Премьер-лига
- 07.03.2010 Челси 2:0 Сток Сити Кубок
- 12.09.2009 Сток Сити 1:2 Челси Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|20
|19
|1
|0
|61 - 12
|58
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|20
|13
|4
|3
|43 - 16
|43
|3.
|Челси
|Заявка
|20
|13
|3
|4
|34 - 14
|42
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|20
|10
|8
|2
|46 - 23
|38
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|20
|11
|4
|5
|39 - 20
|37
|6.
|Арсенал
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|34 - 23
|34
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|18 - 17
|33
|8.
|Лестер
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|30 - 30
|27
|9.
|Эвертон
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|24 - 30
|27
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|29 - 35
|25
|11.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|18 - 32
|23
|12.
|Брайтон
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|15 - 25
|21
|13.
|Сток Сити
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|23 - 41
|20
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|20 - 30
|19
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|16 - 29
|18
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|20
|5
|3
|12
|19 - 30
|18
|17.
|Вест Хэм
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|22 - 38
|18
|18.
|Борнмут
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|18 - 31
|17
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|20
|2
|9
|9
|14 - 27
|15
|20.
|Суонси
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|11 - 31
|13
-
Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Сток СитиДо начала игры осталось 2 дня 15 часов 12 минут, которая состоится 30.12.2017.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Челси - Сток Сити
Челси
94.8% (110)
Ничья:
2.6% (3)
Сток Сити
2.6% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Челси:
37.9% (44)
2:1 Челси:
13.8% (16)
1:0 Челси:
11.2% (13)
3:0 Челси:
10.3% (12)
3:1 Челси:
9.5% (11)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация