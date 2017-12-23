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Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Сток Сити

До начала игры осталось 2 дня 15 часов 12 минут, которая состоится 30.12.2017.
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Прогнозы на матч Челси - Сток Сити
Челси
94.8% (110)
Ничья:
2.6% (3)
Сток Сити
2.6% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Челси:
37.9% (44)
Челси:
13.8% (16)
Челси:
11.2% (13)
Челси:
10.3% (12)
Челси:
9.5% (11)
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