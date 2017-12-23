Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Лестер

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Стадион: Энфилд
Предыдущие игры
Ливерпуль (последние 20 матчей: +11 =8 -1)
- 26.12.2017 Ливерпуль 5:0 Суонси ПЛ
- 22.12.2017 Арсенал 3:3 Ливерпуль ПЛ
- 17.12.2017 Борнмут 0:4 Ливерпуль ПЛ
- 13.12.2017 Ливерпуль 0:0 Вест Бромвич ПЛ
- 10.12.2017 Ливерпуль 1:1 Эвертон ПЛ
- 06.12.2017 Ливерпуль 7:0 Спартак Москва ЛЧ
- 02.12.2017 Брайтон 1:5 Ливерпуль ПЛ
- 29.11.2017 Сток Сити 0:3 Ливерпуль ПЛ
- 25.11.2017 Ливерпуль 1:1 Челси ПЛ
- 21.11.2017 Севилья 3:3 Ливерпуль ЛЧ
- 18.11.2017 Ливерпуль 3:0 Саутгемптон ПЛ
- 04.11.2017 Вест Хэм 1:4 Ливерпуль ПЛ
- 01.11.2017 Ливерпуль 3:0 Марибор ЛЧ
- 28.10.2017 Ливерпуль 3:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 22.10.2017 Тоттенхэм 4:1 Ливерпуль ПЛ
- 17.10.2017 Марибор 0:7 Ливерпуль ЛЧ
- 14.10.2017 Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 01.10.2017 Ньюкасл 1:1 Ливерпуль ПЛ
- 26.09.2017 Спартак Москва 1:1 Ливерпуль ЛЧ
- 23.09.2017 Лестер 2:3 Ливерпуль ПЛ
Лестер (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 26.12.2017 Уотфорд 2:1 Лестер ПЛ
- 23.12.2017 Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 19.12.2017 Лестер 1:1 Манчестер Сити КЛ
- 16.12.2017 Лестер 0:3 Кристал Пэлас ПЛ
- 13.12.2017 Саутгемптон 1:4 Лестер ПЛ
- 09.12.2017 Ньюкасл 2:3 Лестер ПЛ
- 02.12.2017 Лестер 1:0 Бёрнли ПЛ
- 28.11.2017 Лестер 2:1 Тоттенхэм ПЛ
- 24.11.2017 Вест Хэм 1:1 Лестер ПЛ
- 18.11.2017 Лестер 0:2 Манчестер Сити ПЛ
- 04.11.2017 Сток Сити 2:2 Лестер ПЛ
- 29.10.2017 Лестер 2:0 Эвертон ПЛ
- 24.10.2017 Лестер 3:1 Лидс КЛ
- 21.10.2017 Суонси 1:2 Лестер ПЛ
- 16.10.2017 Лестер 1:1 Вест Бромвич ПЛ
- 30.09.2017 Борнмут 0:0 Лестер ПЛ
- 23.09.2017 Лестер 2:3 Ливерпуль ПЛ
- 19.09.2017 Лестер 2:0 Ливерпуль КЛ
- 16.09.2017 Хаддерсфилд Таун 1:1 Лестер ПЛ
- 09.09.2017 Лестер 1:2 Челси ПЛ
Последние игры между собой
Ливерпуль: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 3
Лестер: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 5
- 23.09.2017 Лестер 2:3 Ливерпуль Премьер-лига
- 19.09.2017 Лестер 2:0 Ливерпуль Кубок лиги
- 22.07.2017 Лестер 1:2 Ливерпуль Премьер-лига
- 27.02.2017 Лестер 3:1 Ливерпуль Премьер-лига
- 10.09.2016 Ливерпуль 4:1 Лестер Премьер-лига
- 02.02.2016 Лестер 2:0 Ливерпуль Премьер-лига
- 26.12.2015 Ливерпуль 1:0 Лестер Премьер-лига
- 01.01.2015 Ливерпуль 2:2 Лестер Премьер-лига
- 02.12.2014 Лестер 1:3 Ливерпуль Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|20
|19
|1
|0
|61 - 12
|58
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|20
|13
|4
|3
|43 - 16
|43
|3.
|Челси
|Заявка
|20
|13
|3
|4
|34 - 14
|42
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|20
|10
|8
|2
|46 - 23
|38
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|20
|11
|4
|5
|39 - 20
|37
|6.
|Арсенал
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|34 - 23
|34
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|18 - 17
|33
|8.
|Лестер
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|30 - 30
|27
|9.
|Эвертон
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|24 - 30
|27
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|29 - 35
|25
|11.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|18 - 32
|23
|12.
|Брайтон
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|15 - 25
|21
|13.
|Сток Сити
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|23 - 41
|20
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|20 - 30
|19
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|16 - 29
|18
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|20
|5
|3
|12
|19 - 30
|18
|17.
|Вест Хэм
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|22 - 38
|18
|18.
|Борнмут
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|18 - 31
|17
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|20
|2
|9
|9
|14 - 27
|15
|20.
|Суонси
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|11 - 31
|13
-
Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - ЛестерДо начала игры осталось 2 дня 15 часов 13 минут, которая состоится 30.12.2017.
Новости матча
-
Старридж травмировался — 22:18
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Прогнозы на матч Ливерпуль - Лестер
Ливерпуль
88.9% (104)
Ничья:
8.5% (10)
Лестер
2.6% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Ливерпуль:
30.8% (36)
3:1 Ливерпуль:
18.8% (22)
2:0 Ливерпуль:
12.8% (15)
1:0 Ливерпуль:
9.4% (11)
1:1 Ничья:
4.3% (5)
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