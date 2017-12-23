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Лестер
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Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Лестер

До начала игры осталось 2 дня 15 часов 13 минут, которая состоится 30.12.2017.
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Прогнозы на матч Ливерпуль - Лестер
Ливерпуль
88.9% (104)
Ничья:
8.5% (10)
Лестер
2.6% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Ливерпуль:
30.8% (36)
Ливерпуль:
18.8% (22)
Ливерпуль:
12.8% (15)
Ливерпуль:
9.4% (11)
Ничья:
4.3% (5)
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