Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Вест Хэм

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Стадион: Уэмбли
Предыдущие игры
Тоттенхэм (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 26.12.2017 Тоттенхэм 5:2 Саутгемптон ПЛ
- 23.12.2017 Бёрнли 0:3 Тоттенхэм ПЛ
- 16.12.2017 Манчестер Сити 4:1 Тоттенхэм ПЛ
- 13.12.2017 Тоттенхэм 2:0 Брайтон ПЛ
- 09.12.2017 Тоттенхэм 5:1 Сток Сити ПЛ
- 06.12.2017 Тоттенхэм 3:0 АПОЭЛ ЛЧ
- 02.12.2017 Уотфорд 1:1 Тоттенхэм ПЛ
- 28.11.2017 Лестер 2:1 Тоттенхэм ПЛ
- 25.11.2017 Тоттенхэм 1:1 Вест Бромвич ПЛ
- 21.11.2017 Боруссия Д 1:2 Тоттенхэм ЛЧ
- 18.11.2017 Арсенал 2:0 Тоттенхэм ПЛ
- 05.11.2017 Тоттенхэм 1:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 01.11.2017 Тоттенхэм 3:1 Реал Мадрид ЛЧ
- 28.10.2017 Манчестер Юнайтед 1:0 Тоттенхэм ПЛ
- 25.10.2017 Тоттенхэм 2:3 Вест Хэм КЛ
- 22.10.2017 Тоттенхэм 4:1 Ливерпуль ПЛ
- 17.10.2017 Реал Мадрид 1:1 Тоттенхэм ЛЧ
- 14.10.2017 Тоттенхэм 1:0 Борнмут ПЛ
- 30.09.2017 Хаддерсфилд Таун 0:4 Тоттенхэм ПЛ
- 26.09.2017 АПОЭЛ 0:3 Тоттенхэм ЛЧ
Вест Хэм (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 26.12.2017 Борнмут 3:3 Вест Хэм ПЛ
- 23.12.2017 Вест Хэм 2:3 Ньюкасл ПЛ
- 19.12.2017 Арсенал 1:0 Вест Хэм КЛ
- 16.12.2017 Сток Сити 0:3 Вест Хэм ПЛ
- 13.12.2017 Вест Хэм 0:0 Арсенал ПЛ
- 09.12.2017 Вест Хэм 1:0 Челси ПЛ
- 03.12.2017 Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм ПЛ
- 29.11.2017 Эвертон 4:0 Вест Хэм ПЛ
- 24.11.2017 Вест Хэм 1:1 Лестер ПЛ
- 19.11.2017 Уотфорд 2:0 Вест Хэм ПЛ
- 04.11.2017 Вест Хэм 1:4 Ливерпуль ПЛ
- 28.10.2017 Кристал Пэлас 2:2 Вест Хэм ПЛ
- 25.10.2017 Тоттенхэм 2:3 Вест Хэм КЛ
- 20.10.2017 Вест Хэм 0:3 Брайтон ПЛ
- 14.10.2017 Бёрнли 1:1 Вест Хэм ПЛ
- 30.09.2017 Вест Хэм 1:0 Суонси ПЛ
- 23.09.2017 Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм ПЛ
- 19.09.2017 Вест Хэм 3:0 Болтон КЛ
- 16.09.2017 Вест Бромвич 0:0 Вест Хэм ПЛ
- 11.09.2017 Вест Хэм 2:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
Последние игры между собой
Тоттенхэм: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Вест Хэм: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
- 25.10.2017 Тоттенхэм 2:3 Вест Хэм Кубок лиги
- 23.09.2017 Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм Премьер-лига
- 05.05.2017 Вест Хэм 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига
- 19.11.2016 Тоттенхэм 3:2 Вест Хэм Премьер-лига
- 02.03.2016 Вест Хэм 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига
- 22.11.2015 Тоттенхэм 4:1 Вест Хэм Премьер-лига
- 22.02.2015 Тоттенхэм 2:2 Вест Хэм Премьер-лига
- 16.08.2014 Вест Хэм 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига
- 03.05.2014 Вест Хэм 2:0 Тоттенхэм Премьер-лига
- 18.12.2013 Тоттенхэм 1:2 Вест Хэм Кубок лиги
- 06.10.2013 Тоттенхэм 0:3 Вест Хэм Премьер-лига
- 26.02.2013 Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм Премьер-лига
- 25.11.2012 Тоттенхэм 3:1 Вест Хэм Премьер-лига
- 19.03.2011 Тоттенхэм 0:0 Вест Хэм Премьер-лига
- 25.09.2010 Вест Хэм 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига
- 28.12.2009 Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм Премьер-лига
- 23.08.2009 Вест Хэм 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига
- 29.07.2009 Вест Хэм 0:1 Тоттенхэм Товарищеские матчи. Сборные
- 11.04.2009 Тоттенхэм 1:0 Вест Хэм Премьер-лига
- 08.12.2008 Вест Хэм 0:2 Тоттенхэм Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|21
|19
|2
|0
|61 - 12
|59
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|22
|14
|5
|3
|45 - 16
|47
|3.
|Челси
|Заявка
|21
|14
|3
|4
|39 - 14
|45
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|22
|12
|8
|2
|50 - 25
|44
|5.
|Арсенал
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|38 - 26
|38
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|20
|11
|4
|5
|39 - 20
|37
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|19 - 19
|34
|8.
|Лестер
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|34 - 32
|30
|9.
|Эвертон
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|25 - 34
|27
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|30 - 37
|25
|11.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|18 - 35
|24
|12.
|Брайтон
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|17 - 27
|23
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|20 - 30
|22
|14.
|Борнмут
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|22 - 34
|21
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|20 - 30
|20
|16.
|Сток Сити
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|23 - 47
|20
|17.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|21
|4
|7
|10
|18 - 32
|19
|18.
|Вест Хэм
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|22 - 38
|18
|19.
|Суонси
|Заявка
|21
|4
|4
|13
|13 - 32
|16
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|21
|2
|10
|9
|15 - 28
|16
-
Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Вест ХэмДо начала игры осталось 2 дня 19 часов 45 минут, которая состоится 04.01.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Тоттенхэм - Вест Хэм
Тоттенхэм
92.2% (95)
Ничья:
6.8% (7)
Вест Хэм
1% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Тоттенхэм:
27.2% (28)
2:1 Тоттенхэм:
23.3% (24)
3:1 Тоттенхэм:
20.4% (21)
1:0 Тоттенхэм:
12.6% (13)
3:0 Тоттенхэм:
2.9% (3)
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