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Стадион:
Тоттенхэм
 
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Вест Хэм
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Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Вест Хэм

До начала игры осталось 2 дня 19 часов 45 минут, которая состоится 04.01.2018.
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Прогнозы на матч Тоттенхэм - Вест Хэм
Тоттенхэм
92.2% (95)
Ничья:
6.8% (7)
Вест Хэм
1% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Тоттенхэм:
27.2% (28)
Тоттенхэм:
23.3% (24)
Тоттенхэм:
20.4% (21)
Тоттенхэм:
12.6% (13)
Тоттенхэм:
2.9% (3)
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