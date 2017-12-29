Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Челси

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Стадион: Эмирейтс
Предыдущие игры
Арсенал (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 31.12.2017 Вест Бромвич 1:1 Арсенал ПЛ
- 28.12.2017 Кристал Пэлас 2:3 Арсенал ПЛ
- 22.12.2017 Арсенал 3:3 Ливерпуль ПЛ
- 19.12.2017 Арсенал 1:0 Вест Хэм КЛ
- 16.12.2017 Арсенал 1:0 Ньюкасл ПЛ
- 13.12.2017 Вест Хэм 0:0 Арсенал ПЛ
- 10.12.2017 Саутгемптон 1:1 Арсенал ПЛ
- 07.12.2017 Арсенал 6:0 БАТЭ ЛЕ
- 02.12.2017 Арсенал 1:3 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 29.11.2017 Арсенал 5:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 26.11.2017 Бёрнли 0:1 Арсенал ПЛ
- 23.11.2017 Кёльн 1:0 Арсенал ЛЕ
- 18.11.2017 Арсенал 2:0 Тоттенхэм ПЛ
- 05.11.2017 Манчестер Сити 3:1 Арсенал ПЛ
- 02.11.2017 Арсенал 0:0 Црвена Звезда ЛЕ
- 28.10.2017 Арсенал 2:1 Суонси ПЛ
- 24.10.2017 Арсенал 2:1 Норвич КЛ
- 22.10.2017 Эвертон 2:5 Арсенал ПЛ
- 19.10.2017 Црвена Звезда 0:1 Арсенал ЛЕ
- 14.10.2017 Уотфорд 2:1 Арсенал ПЛ
Челси (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 30.12.2017 Челси 5:0 Сток Сити ПЛ
- 26.12.2017 Челси 2:0 Брайтон ПЛ
- 23.12.2017 Эвертон 0:0 Челси ПЛ
- 20.12.2017 Челси 2:1 Борнмут КЛ
- 16.12.2017 Челси 1:0 Саутгемптон ПЛ
- 12.12.2017 Хаддерсфилд Таун 1:3 Челси ПЛ
- 09.12.2017 Вест Хэм 1:0 Челси ПЛ
- 05.12.2017 Челси 1:1 Атлетико М ЛЧ
- 02.12.2017 Челси 3:1 Ньюкасл ПЛ
- 29.11.2017 Челси 1:0 Суонси ПЛ
- 25.11.2017 Ливерпуль 1:1 Челси ПЛ
- 22.11.2017 Карабах 0:4 Челси ЛЧ
- 18.11.2017 Вест Бромвич 0:4 Челси ПЛ
- 05.11.2017 Челси 1:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 31.10.2017 Рома 3:0 Челси ЛЧ
- 28.10.2017 Борнмут 0:1 Челси ПЛ
- 25.10.2017 Челси 2:1 Эвертон КЛ
- 21.10.2017 Челси 4:2 Уотфорд ПЛ
- 18.10.2017 Челси 3:3 Рома ЛЧ
- 14.10.2017 Кристал Пэлас 2:1 Челси ПЛ
Последние игры между собой
Арсенал: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Челси: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
- 17.09.2017 Челси 0:0 Арсенал Премьер-лига
- 06.08.2017 Арсенал 1:1 Челси Суперкубок
- 22.07.2017 Арсенал 0:3 Челси Товарищеские матчи. Клубы
- 27.05.2017 Арсенал 2:1 Челси Кубок
- 04.02.2017 Челси 3:1 Арсенал Премьер-лига
- 24.09.2016 Арсенал 3:0 Челси Премьер-лига
- 24.01.2016 Арсенал 0:1 Челси Премьер-лига
- 19.09.2015 Челси 2:0 Арсенал Премьер-лига
- 02.08.2015 Арсенал 1:0 Челси Суперкубок
- 26.04.2015 Арсенал 0:0 Челси Премьер-лига
- 05.10.2014 Челси 2:0 Арсенал Премьер-лига
- 22.03.2014 Челси 6:0 Арсенал Премьер-лига
- 24.12.2013 Арсенал 0:0 Челси Премьер-лига
- 29.10.2013 Арсенал 0:2 Челси Кубок лиги
- 20.01.2013 Челси 2:1 Арсенал Премьер-лига
- 29.09.2012 Арсенал 1:2 Челси Премьер-лига
- 21.04.2012 Арсенал 0:0 Челси Премьер-лига
- 29.10.2011 Челси 3:5 Арсенал Премьер-лига
- 27.12.2010 Арсенал 3:1 Челси Премьер-лига
- 03.10.2010 Челси 2:0 Арсенал Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|21
|19
|2
|0
|61 - 12
|59
|2.
|Челси
|Заявка
|21
|14
|3
|4
|39 - 14
|45
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|21
|13
|5
|3
|43 - 16
|44
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|21
|11
|8
|2
|48 - 24
|41
|5.
|Арсенал
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|38 - 26
|38
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|20
|11
|4
|5
|39 - 20
|37
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|21
|9
|7
|5
|18 - 17
|34
|8.
|Лестер
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|31 - 32
|27
|9.
|Эвертон
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|25 - 32
|27
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|30 - 37
|25
|11.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|18 - 32
|24
|12.
|Брайтон
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|15 - 25
|22
|13.
|Борнмут
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|20 - 32
|20
|14.
|Сток Сити
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|23 - 46
|20
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|20 - 30
|20
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|21
|5
|4
|12
|19 - 30
|19
|17.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|21
|4
|7
|10
|18 - 32
|19
|18.
|Вест Хэм
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|22 - 38
|18
|19.
|Суонси
|Заявка
|21
|4
|4
|13
|13 - 32
|16
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|21
|2
|10
|9
|15 - 28
|16
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Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - ЧелсиДо начала игры осталось 2 дня 19 часов 33 минуты, которая состоится 03.01.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Арсенал - Челси
Арсенал
26.5% (26)
Ничья:
41.8% (41)
Челси
31.6% (31)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Челси:
24.5% (24)
1:1 Ничья:
22.4% (22)
2:2 Ничья:
17.3% (17)
2:1 Арсенал:
15.3% (15)
1:0 Арсенал:
7.1% (7)
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