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Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Челси

До начала игры осталось 2 дня 19 часов 33 минуты, которая состоится 03.01.2018.
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Прогнозы на матч Арсенал - Челси
Арсенал
26.5% (26)
Ничья:
41.8% (41)
Челси
31.6% (31)

Вы не участвовали в прогнозе

Челси:
24.5% (24)
Ничья:
22.4% (22)
Ничья:
17.3% (17)
Арсенал:
15.3% (15)
Арсенал:
7.1% (7)
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