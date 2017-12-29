Текстовая онлайн трансляция матча Саутгемптон - Кристал Пэлас

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Стадион: Сент-Мэрис
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Саутгемптон (последние 20 матчей: +3 =7 -10)
- 30.12.2017 Манчестер Юнайтед 0:0 Саутгемптон ПЛ
- 26.12.2017 Тоттенхэм 5:2 Саутгемптон ПЛ
- 23.12.2017 Саутгемптон 1:1 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 16.12.2017 Челси 1:0 Саутгемптон ПЛ
- 13.12.2017 Саутгемптон 1:4 Лестер ПЛ
- 10.12.2017 Саутгемптон 1:1 Арсенал ПЛ
- 03.12.2017 Борнмут 1:1 Саутгемптон ПЛ
- 29.11.2017 Манчестер Сити 2:1 Саутгемптон ПЛ
- 26.11.2017 Саутгемптон 4:1 Эвертон ПЛ
- 18.11.2017 Ливерпуль 3:0 Саутгемптон ПЛ
- 04.11.2017 Саутгемптон 0:1 Бёрнли ПЛ
- 29.10.2017 Брайтон 1:1 Саутгемптон ПЛ
- 21.10.2017 Саутгемптон 1:0 Вест Бромвич ПЛ
- 15.10.2017 Саутгемптон 2:2 Ньюкасл ПЛ
- 30.09.2017 Сток Сити 2:1 Саутгемптон ПЛ
- 23.09.2017 Саутгемптон 0:1 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 16.09.2017 Кристал Пэлас 0:1 Саутгемптон ПЛ
- 09.09.2017 Саутгемптон 0:2 Уотфорд ПЛ
- 26.08.2017 Хаддерсфилд Таун 0:0 Саутгемптон ПЛ
- 23.08.2017 Саутгемптон 0:2 Вулверхэмптон КЛ
Кристал Пэлас (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 28.12.2017 Кристал Пэлас 2:3 Арсенал ПЛ
- 23.12.2017 Суонси 1:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 16.12.2017 Лестер 0:3 Кристал Пэлас ПЛ
- 12.12.2017 Кристал Пэлас 2:1 Уотфорд ПЛ
- 09.12.2017 Кристал Пэлас 2:2 Борнмут ПЛ
- 02.12.2017 Вест Бромвич 0:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 28.11.2017 Брайтон 0:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 25.11.2017 Кристал Пэлас 2:1 Сток Сити ПЛ
- 18.11.2017 Кристал Пэлас 2:2 Эвертон ПЛ
- 05.11.2017 Тоттенхэм 1:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 28.10.2017 Кристал Пэлас 2:2 Вест Хэм ПЛ
- 24.10.2017 Бристоль Сити 4:1 Кристал Пэлас КЛ
- 21.10.2017 Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 14.10.2017 Кристал Пэлас 2:1 Челси ПЛ
- 30.09.2017 Манчестер Юнайтед 4:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 23.09.2017 Манчестер Сити 5:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 19.09.2017 Кристал Пэлас 1:0 Хаддерсфилд Таун КЛ
- 16.09.2017 Кристал Пэлас 0:1 Саутгемптон ПЛ
- 10.09.2017 Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 26.08.2017 Кристал Пэлас 0:2 Суонси ПЛ
Последние игры между собой
Саутгемптон: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 6
Кристал Пэлас: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 11
- 16.09.2017 Кристал Пэлас 0:1 Саутгемптон Премьер-лига
- 05.04.2017 Саутгемптон 3:1 Кристал Пэлас Премьер-лига
- 03.12.2016 Кристал Пэлас 3:0 Саутгемптон Премьер-лига
- 21.09.2016 Саутгемптон 2:0 Кристал Пэлас Кубок лиги
- 15.05.2016 Саутгемптон 4:1 Кристал Пэлас Премьер-лига
- 09.01.2016 Саутгемптон 1:2 Кристал Пэлас Кубок
- 12.12.2015 Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Премьер-лига
- 03.03.2015 Саутгемптон 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига
- 24.01.2015 Саутгемптон 2:3 Кристал Пэлас Кубок
- 26.12.2014 Кристал Пэлас 1:3 Саутгемптон Премьер-лига
- 08.03.2014 Кристал Пэлас 0:1 Саутгемптон Премьер-лига
- 28.09.2013 Саутгемптон 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига
- 09.04.2012 Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон .Чемпионшип
- 26.12.2011 Саутгемптон 2:0 Кристал Пэлас .Чемпионшип
- 25.10.2011 Кристал Пэлас 2:0 Саутгемптон Кубок Carling
- 13.04.2009 Саутгемптон 1:0 Кристал Пэлас .Чемпионшип
- 08.12.2008 Кристал Пэлас 3:0 Саутгемптон .Чемпионшип
- 02.02.2008 Кристал Пэлас 1:1 Саутгемптон .Чемпионшип
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|20
|19
|1
|0
|61 - 12
|58
|2.
|Челси
|Заявка
|21
|14
|3
|4
|39 - 14
|45
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|21
|13
|5
|3
|43 - 16
|44
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|21
|11
|8
|2
|48 - 24
|41
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|20
|11
|4
|5
|39 - 20
|37
|6.
|Арсенал
|Заявка
|20
|11
|4
|5
|37 - 25
|37
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|21
|9
|7
|5
|18 - 17
|34
|8.
|Лестер
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|31 - 32
|27
|9.
|Эвертон
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|25 - 32
|27
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|30 - 37
|25
|11.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|18 - 32
|24
|12.
|Брайтон
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|15 - 25
|22
|13.
|Борнмут
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|20 - 32
|20
|14.
|Сток Сити
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|23 - 46
|20
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|20 - 30
|20
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|21
|5
|4
|12
|19 - 30
|19
|17.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|18 - 32
|18
|18.
|Вест Хэм
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|22 - 38
|18
|19.
|Суонси
|Заявка
|21
|4
|4
|13
|13 - 32
|16
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|20
|2
|9
|9
|14 - 27
|15
-
Текстовая онлайн трансляция матча Саутгемптон - Кристал ПэласДо начала игры осталось 2 дня 19 часов 42 минуты, которая состоится 02.01.2018.
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Прогнозы на матч Саутгемптон - Кристал Пэлас
Саутгемптон
75.3% (64)
Ничья:
20% (17)
Кристал Пэлас
4.7% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Саутгемптон:
43.5% (37)
1:0 Саутгемптон:
21.2% (18)
1:1 Ничья:
14.1% (12)
2:0 Саутгемптон:
7.1% (6)
0:0 Ничья:
4.7% (4)
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