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Стадион:
Саутгемптон
 
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Кристал Пэлас
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Текстовая онлайн трансляция матча Саутгемптон - Кристал Пэлас

До начала игры осталось 2 дня 19 часов 42 минуты, которая состоится 02.01.2018.
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:
Прогнозы на матч Саутгемптон - Кристал Пэлас
Саутгемптон
75.3% (64)
Ничья:
20% (17)
Кристал Пэлас
4.7% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Саутгемптон:
43.5% (37)
Саутгемптон:
21.2% (18)
Ничья:
14.1% (12)
Саутгемптон:
7.1% (6)
Ничья:
4.7% (4)
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