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Стадион:
Бёрнли
 
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Ливерпуль
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Текстовая онлайн трансляция матча Бёрнли - Ливерпуль

До начала игры осталось 2 дня 15 часов 5 минут, которая состоится 01.01.2018.
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Прогнозы на матч Бёрнли - Ливерпуль
Бёрнли
7.3% (9)
Ничья:
10.6% (13)
Ливерпуль
82.1% (101)

Вы не участвовали в прогнозе

Ливерпуль:
38.2% (47)
Ливерпуль:
8.9% (11)
Ливерпуль:
8.1% (10)
Ливерпуль:
8.1% (10)
Ничья:
7.3% (9)
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