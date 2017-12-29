Текстовая онлайн трансляция матча Суонси - Тоттенхэм

- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Либерти
Предыдущие игры
Суонси (последние 20 матчей: +4 =3 -13)
- 30.12.2017 Уотфорд 1:2 Суонси ПЛ
- 26.12.2017 Ливерпуль 5:0 Суонси ПЛ
- 23.12.2017 Суонси 1:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 18.12.2017 Эвертон 3:1 Суонси ПЛ
- 13.12.2017 Суонси 0:4 Манчестер Сити ПЛ
- 09.12.2017 Суонси 1:0 Вест Бромвич ПЛ
- 02.12.2017 Сток Сити 2:1 Суонси ПЛ
- 29.11.2017 Челси 1:0 Суонси ПЛ
- 25.11.2017 Суонси 0:0 Борнмут ПЛ
- 18.11.2017 Бёрнли 2:0 Суонси ПЛ
- 04.11.2017 Суонси 0:1 Брайтон ПЛ
- 28.10.2017 Арсенал 2:1 Суонси ПЛ
- 24.10.2017 Суонси 0:2 Манчестер Юнайтед КЛ
- 21.10.2017 Суонси 1:2 Лестер ПЛ
- 14.10.2017 Суонси 2:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 30.09.2017 Вест Хэм 1:0 Суонси ПЛ
- 23.09.2017 Суонси 1:2 Уотфорд ПЛ
- 19.09.2017 Рединг 0:2 Суонси КЛ
- 16.09.2017 Тоттенхэм 0:0 Суонси ПЛ
- 10.09.2017 Суонси 0:1 Ньюкасл ПЛ
Тоттенхэм (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 26.12.2017 Тоттенхэм 5:2 Саутгемптон ПЛ
- 23.12.2017 Бёрнли 0:3 Тоттенхэм ПЛ
- 16.12.2017 Манчестер Сити 4:1 Тоттенхэм ПЛ
- 13.12.2017 Тоттенхэм 2:0 Брайтон ПЛ
- 09.12.2017 Тоттенхэм 5:1 Сток Сити ПЛ
- 06.12.2017 Тоттенхэм 3:0 АПОЭЛ ЛЧ
- 02.12.2017 Уотфорд 1:1 Тоттенхэм ПЛ
- 28.11.2017 Лестер 2:1 Тоттенхэм ПЛ
- 25.11.2017 Тоттенхэм 1:1 Вест Бромвич ПЛ
- 21.11.2017 Боруссия Д 1:2 Тоттенхэм ЛЧ
- 18.11.2017 Арсенал 2:0 Тоттенхэм ПЛ
- 05.11.2017 Тоттенхэм 1:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 01.11.2017 Тоттенхэм 3:1 Реал Мадрид ЛЧ
- 28.10.2017 Манчестер Юнайтед 1:0 Тоттенхэм ПЛ
- 25.10.2017 Тоттенхэм 2:3 Вест Хэм КЛ
- 22.10.2017 Тоттенхэм 4:1 Ливерпуль ПЛ
- 17.10.2017 Реал Мадрид 1:1 Тоттенхэм ЛЧ
- 14.10.2017 Тоттенхэм 1:0 Борнмут ПЛ
- 30.09.2017 Хаддерсфилд Таун 0:4 Тоттенхэм ПЛ
- 26.09.2017 АПОЭЛ 0:3 Тоттенхэм ЛЧ
Последние игры между собой
Суонси: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 10
Тоттенхэм: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 0
- 16.09.2017 Тоттенхэм 0:0 Суонси Премьер-лига
- 05.04.2017 Суонси 1:3 Тоттенхэм Премьер-лига
- 03.12.2016 Тоттенхэм 5:0 Суонси Премьер-лига
- 28.02.2016 Тоттенхэм 2:1 Суонси Премьер-лига
- 04.10.2015 Суонси 2:2 Тоттенхэм Премьер-лига
- 04.03.2015 Тоттенхэм 3:2 Суонси Премьер-лига
- 14.12.2014 Суонси 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига
- 19.01.2014 Суонси 1:3 Тоттенхэм Премьер-лига
- 25.08.2013 Тоттенхэм 1:0 Суонси Премьер-лига
- 30.03.2013 Суонси 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига
- 16.12.2012 Тоттенхэм 1:0 Суонси Премьер-лига
- 01.04.2012 Тоттенхэм 3:1 Суонси Премьер-лига
- 31.12.2011 Суонси 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|20
|19
|1
|0
|61 - 12
|58
|2.
|Челси
|Заявка
|21
|14
|3
|4
|39 - 14
|45
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|21
|13
|5
|3
|43 - 16
|44
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|21
|11
|8
|2
|48 - 24
|41
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|20
|11
|4
|5
|39 - 20
|37
|6.
|Арсенал
|Заявка
|20
|11
|4
|5
|37 - 25
|37
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|21
|9
|7
|5
|18 - 17
|34
|8.
|Лестер
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|31 - 32
|27
|9.
|Эвертон
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|25 - 32
|27
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|30 - 37
|25
|11.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|18 - 32
|24
|12.
|Брайтон
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|15 - 25
|22
|13.
|Борнмут
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|20 - 32
|20
|14.
|Сток Сити
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|23 - 46
|20
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|20 - 30
|20
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|21
|5
|4
|12
|19 - 30
|19
|17.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|18 - 32
|18
|18.
|Вест Хэм
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|22 - 38
|18
|19.
|Суонси
|Заявка
|21
|4
|4
|13
|13 - 32
|16
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|20
|2
|9
|9
|14 - 27
|15
-
Текстовая онлайн трансляция матча Суонси - ТоттенхэмДо начала игры осталось 2 дня 19 часов 42 минуты, которая состоится 02.01.2018.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Суонси - Тоттенхэм
Суонси
2.4% (2)
Ничья:
8.3% (7)
Тоттенхэм
89.3% (75)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Тоттенхэм:
31% (26)
0:2 Тоттенхэм:
22.6% (19)
1:3 Тоттенхэм:
16.7% (14)
1:1 Ничья:
7.1% (6)
1:4 Тоттенхэм:
3.6% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация