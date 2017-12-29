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Стадион:
Суонси
 
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Тоттенхэм
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Текстовая онлайн трансляция матча Суонси - Тоттенхэм

До начала игры осталось 2 дня 19 часов 42 минуты, которая состоится 02.01.2018.
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:
Прогнозы на матч Суонси - Тоттенхэм
Суонси
2.4% (2)
Ничья:
8.3% (7)
Тоттенхэм
89.3% (75)

Вы не участвовали в прогнозе

Тоттенхэм:
31% (26)
Тоттенхэм:
22.6% (19)
Тоттенхэм:
16.7% (14)
Ничья:
7.1% (6)
Тоттенхэм:
3.6% (3)
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