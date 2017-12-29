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Стадион:
Брайтон
 
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Борнмут
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Текстовая онлайн трансляция матча Брайтон - Борнмут

До начала игры осталось 2 дня 12 часов 35 минут, которая состоится 01.01.2018.
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:
Прогнозы на матч Брайтон - Борнмут
Брайтон
45.5% (56)
Ничья:
49.6% (61)
Борнмут
4.9% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
34.1% (42)
Брайтон:
18.7% (23)
Брайтон:
17.1% (21)
Брайтон:
4.1% (5)
Ничья:
4.1% (5)
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