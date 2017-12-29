Текстовая онлайн трансляция матча Брайтон - Борнмут

- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Фалмер
Предыдущие игры
Брайтон (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 26.12.2017 Челси 2:0 Брайтон ПЛ
- 23.12.2017 Брайтон 1:0 Уотфорд ПЛ
- 16.12.2017 Брайтон 0:0 Бёрнли ПЛ
- 13.12.2017 Тоттенхэм 2:0 Брайтон ПЛ
- 09.12.2017 Хаддерсфилд Таун 2:0 Брайтон ПЛ
- 02.12.2017 Брайтон 1:5 Ливерпуль ПЛ
- 28.11.2017 Брайтон 0:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 25.11.2017 Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон ПЛ
- 20.11.2017 Брайтон 2:2 Сток Сити ПЛ
- 04.11.2017 Суонси 0:1 Брайтон ПЛ
- 29.10.2017 Брайтон 1:1 Саутгемптон ПЛ
- 20.10.2017 Вест Хэм 0:3 Брайтон ПЛ
- 15.10.2017 Брайтон 1:1 Эвертон ПЛ
- 01.10.2017 Арсенал 2:0 Брайтон ПЛ
- 24.09.2017 Брайтон 1:0 Ньюкасл ПЛ
- 19.09.2017 Борнмут 1:0 Брайтон КЛ
- 15.09.2017 Борнмут 2:1 Брайтон ПЛ
- 09.09.2017 Брайтон 3:1 Вест Бромвич ПЛ
- 26.08.2017 Уотфорд 0:0 Брайтон ПЛ
- 22.08.2017 Брайтон 1:0 Барнет КЛ
Борнмут (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 26.12.2017 Борнмут 3:3 Вест Хэм ПЛ
- 23.12.2017 Манчестер Сити 4:0 Борнмут ПЛ
- 20.12.2017 Челси 2:1 Борнмут КЛ
- 17.12.2017 Борнмут 0:4 Ливерпуль ПЛ
- 13.12.2017 Манчестер Юнайтед 1:0 Борнмут ПЛ
- 09.12.2017 Кристал Пэлас 2:2 Борнмут ПЛ
- 03.12.2017 Борнмут 1:1 Саутгемптон ПЛ
- 29.11.2017 Борнмут 1:2 Бёрнли ПЛ
- 25.11.2017 Суонси 0:0 Борнмут ПЛ
- 18.11.2017 Борнмут 4:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 04.11.2017 Ньюкасл 0:1 Борнмут ПЛ
- 28.10.2017 Борнмут 0:1 Челси ПЛ
- 24.10.2017 Борнмут 3:1 Мидлсбро КЛ
- 21.10.2017 Сток Сити 1:2 Борнмут ПЛ
- 14.10.2017 Тоттенхэм 1:0 Борнмут ПЛ
- 30.09.2017 Борнмут 0:0 Лестер ПЛ
- 23.09.2017 Эвертон 2:1 Борнмут ПЛ
- 19.09.2017 Борнмут 1:0 Брайтон КЛ
- 15.09.2017 Борнмут 2:1 Брайтон ПЛ
- 09.09.2017 Арсенал 3:0 Борнмут ПЛ
Последние игры между собой
Брайтон: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 5
Борнмут: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 1
- 19.09.2017 Борнмут 1:0 Брайтон Кубок лиги
- 15.09.2017 Борнмут 2:1 Брайтон Премьер-лига
- 10.04.2015 Брайтон 0:2 Борнмут .Чемпионшип
- 01.11.2014 Борнмут 3:2 Брайтон .Чемпионшип
- 01.01.2014 Брайтон 1:1 Борнмут .Чемпионшип
- 30.11.2013 Борнмут 1:1 Брайтон .Чемпионшип
- 22.01.2011 Борнмут 1:0 Брайтон Первая лига
- 09.10.2010 Брайтон 1:1 Борнмут Первая лига
- 01.01.2008 Брайтон 3:2 Борнмут Первая лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|20
|19
|1
|0
|61 - 12
|58
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|20
|13
|4
|3
|43 - 16
|43
|3.
|Челси
|Заявка
|20
|13
|3
|4
|34 - 14
|42
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|20
|10
|8
|2
|46 - 23
|38
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|20
|11
|4
|5
|39 - 20
|37
|6.
|Арсенал
|Заявка
|20
|11
|4
|5
|37 - 25
|37
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|18 - 17
|33
|8.
|Лестер
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|30 - 30
|27
|9.
|Эвертон
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|24 - 30
|27
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|29 - 35
|25
|11.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|18 - 32
|23
|12.
|Брайтон
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|15 - 25
|21
|13.
|Сток Сити
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|23 - 41
|20
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|20 - 30
|19
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|20
|5
|3
|12
|19 - 30
|18
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|18 - 32
|18
|17.
|Вест Хэм
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|22 - 38
|18
|18.
|Борнмут
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|18 - 31
|17
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|20
|2
|9
|9
|14 - 27
|15
|20.
|Суонси
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|11 - 31
|13
-
Текстовая онлайн трансляция матча Брайтон - БорнмутДо начала игры осталось 2 дня 12 часов 35 минут, которая состоится 01.01.2018.
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Брайтон - Борнмут
Брайтон
45.5% (56)
Ничья:
49.6% (61)
Борнмут
4.9% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
34.1% (42)
2:1 Брайтон:
18.7% (23)
1:0 Брайтон:
17.1% (21)
2:0 Брайтон:
4.1% (5)
2:2 Ничья:
4.1% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация