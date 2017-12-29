Текстовая онлайн трансляция матча Сток Сити - Ньюкасл

- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Бет365
Предыдущие игры
Сток Сити (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 26.12.2017 Хаддерсфилд Таун 1:1 Сток Сити ПЛ
- 23.12.2017 Сток Сити 3:1 Вест Бромвич ПЛ
- 16.12.2017 Сток Сити 0:3 Вест Хэм ПЛ
- 12.12.2017 Бёрнли 1:0 Сток Сити ПЛ
- 09.12.2017 Тоттенхэм 5:1 Сток Сити ПЛ
- 02.12.2017 Сток Сити 2:1 Суонси ПЛ
- 29.11.2017 Сток Сити 0:3 Ливерпуль ПЛ
- 25.11.2017 Кристал Пэлас 2:1 Сток Сити ПЛ
- 20.11.2017 Брайтон 2:2 Сток Сити ПЛ
- 04.11.2017 Сток Сити 2:2 Лестер ПЛ
- 28.10.2017 Уотфорд 0:1 Сток Сити ПЛ
- 21.10.2017 Сток Сити 1:2 Борнмут ПЛ
- 14.10.2017 Манчестер Сити 7:2 Сток Сити ПЛ
- 30.09.2017 Сток Сити 2:1 Саутгемптон ПЛ
- 23.09.2017 Сток Сити 0:4 Челси ПЛ
- 19.09.2017 Бристоль Сити 2:0 Сток Сити КЛ
- 16.09.2017 Ньюкасл 2:1 Сток Сити ПЛ
- 09.09.2017 Сток Сити 2:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 27.08.2017 Вест Бромвич 1:1 Сток Сити ПЛ
- 23.08.2017 Сток Сити 4:0 Рочдейл КЛ
Ньюкасл (последние 20 матчей: +5 =3 -12)
- 27.12.2017 Ньюкасл 0:1 Манчестер Сити ПЛ
- 23.12.2017 Вест Хэм 2:3 Ньюкасл ПЛ
- 16.12.2017 Арсенал 1:0 Ньюкасл ПЛ
- 13.12.2017 Ньюкасл 0:1 Эвертон ПЛ
- 09.12.2017 Ньюкасл 2:3 Лестер ПЛ
- 02.12.2017 Челси 3:1 Ньюкасл ПЛ
- 28.11.2017 Вест Бромвич 2:2 Ньюкасл ПЛ
- 25.11.2017 Ньюкасл 0:3 Уотфорд ПЛ
- 18.11.2017 Манчестер Юнайтед 4:1 Ньюкасл ПЛ
- 04.11.2017 Ньюкасл 0:1 Борнмут ПЛ
- 30.10.2017 Бёрнли 1:0 Ньюкасл ПЛ
- 21.10.2017 Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 15.10.2017 Саутгемптон 2:2 Ньюкасл ПЛ
- 01.10.2017 Ньюкасл 1:1 Ливерпуль ПЛ
- 24.09.2017 Брайтон 1:0 Ньюкасл ПЛ
- 16.09.2017 Ньюкасл 2:1 Сток Сити ПЛ
- 10.09.2017 Суонси 0:1 Ньюкасл ПЛ
- 26.08.2017 Ньюкасл 3:0 Вест Хэм ПЛ
- 23.08.2017 Ньюкасл 2:3 Ноттингем Форест КЛ
- 20.08.2017 Хаддерсфилд Таун 1:0 Ньюкасл ПЛ
Последние игры между собой
Сток Сити: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 6
Ньюкасл: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 6
- 16.09.2017 Ньюкасл 2:1 Сток Сити Премьер-лига
- 02.03.2016 Сток Сити 1:0 Ньюкасл Премьер-лига
- 31.10.2015 Ньюкасл 0:0 Сток Сити Премьер-лига
- 08.02.2015 Ньюкасл 1:1 Сток Сити Премьер-лига
- 29.09.2014 Сток Сити 1:0 Ньюкасл Премьер-лига
- 12.04.2014 Сток Сити 1:0 Ньюкасл Премьер-лига
- 26.12.2013 Ньюкасл 5:1 Сток Сити Премьер-лига
- 10.03.2013 Ньюкасл 2:1 Сток Сити Премьер-лига
- 28.11.2012 Сток Сити 2:1 Ньюкасл Премьер-лига
- 21.04.2012 Ньюкасл 3:0 Сток Сити Премьер-лига
- 01.11.2011 Сток Сити 1:3 Ньюкасл Премьер-лига
- 19.03.2011 Сток Сити 4:0 Ньюкасл Премьер-лига
- 26.09.2010 Ньюкасл 1:2 Сток Сити Премьер-лига
- 11.04.2009 Сток Сити 1:1 Ньюкасл Премьер-лига
- 06.12.2008 Ньюкасл 2:2 Сток Сити Премьер-лига
- 16.01.2008 Ньюкасл 4:1 Сток Сити Кубок
- 06.01.2008 Сток Сити 0:0 Ньюкасл Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|20
|19
|1
|0
|61 - 12
|58
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|20
|13
|4
|3
|43 - 16
|43
|3.
|Челси
|Заявка
|20
|13
|3
|4
|34 - 14
|42
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|20
|10
|8
|2
|46 - 23
|38
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|20
|11
|4
|5
|39 - 20
|37
|6.
|Арсенал
|Заявка
|20
|11
|4
|5
|37 - 25
|37
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|18 - 17
|33
|8.
|Лестер
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|30 - 30
|27
|9.
|Эвертон
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|24 - 30
|27
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|29 - 35
|25
|11.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|18 - 32
|23
|12.
|Брайтон
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|15 - 25
|21
|13.
|Сток Сити
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|23 - 41
|20
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|20 - 30
|19
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|20
|5
|3
|12
|19 - 30
|18
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|18 - 32
|18
|17.
|Вест Хэм
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|22 - 38
|18
|18.
|Борнмут
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|18 - 31
|17
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|20
|2
|9
|9
|14 - 27
|15
|20.
|Суонси
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|11 - 31
|13
-
Текстовая онлайн трансляция матча Сток Сити - НьюкаслДо начала игры осталось 2 дня 15 часов 5 минут, которая состоится 01.01.2018.
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Сток Сити - Ньюкасл
Сток Сити
45.5% (55)
Ничья:
40.5% (49)
Ньюкасл
14% (17)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
28.1% (34)
1:0 Сток Сити:
20.7% (25)
2:1 Сток Сити:
17.4% (21)
1:2 Ньюкасл:
9.9% (12)
2:2 Ничья:
5% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация