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Сток Сити
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Сток Сити - Ньюкасл

До начала игры осталось 2 дня 15 часов 5 минут, которая состоится 01.01.2018.
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:
Прогнозы на матч Сток Сити - Ньюкасл
Сток Сити
45.5% (55)
Ничья:
40.5% (49)
Ньюкасл
14% (17)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
28.1% (34)
Сток Сити:
20.7% (25)
Сток Сити:
17.4% (21)
Ньюкасл:
9.9% (12)
Ничья:
5% (6)
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