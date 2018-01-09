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Борнмут
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Борнмут - Арсенал

До начала игры осталось 2 дня 12 часов 21 минуту, которая состоится 14.01.2018.
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Прогнозы на матч Борнмут - Арсенал
Борнмут
4.1% (3)
Ничья:
6.8% (5)
Арсенал
89.2% (66)

Вы не участвовали в прогнозе

Арсенал:
44.6% (33)
Арсенал:
14.9% (11)
Арсенал:
12.2% (9)
Арсенал:
10.8% (8)
Ничья:
6.8% (5)
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