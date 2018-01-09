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Стадион:
Вест Бромвич
 
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Брайтон
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Текстовая онлайн трансляция матча Вест Бромвич - Брайтон

До начала игры осталось 2 дня 14 часов 18 минут, которая состоится 13.01.2018.
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Прогнозы на матч Вест Бромвич - Брайтон
Вест Бромвич
73.5% (50)
Ничья:
14.7% (10)
Брайтон
11.8% (8)

Вы не участвовали в прогнозе

Вест Бромвич:
32.4% (22)
Вест Бромвич:
27.9% (19)
Ничья:
11.8% (8)
Вест Бромвич:
8.8% (6)
Брайтон:
5.9% (4)
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