Текстовая онлайн трансляция матча Вест Бромвич - Брайтон

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Вест Бромвич (последние 20 матчей: +1 =9 -10)
- 06.01.2018 Эксетер Сити 0:2 Вест Бромвич К
- 02.01.2018 Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич ПЛ
- 31.12.2017 Вест Бромвич 1:1 Арсенал ПЛ
- 26.12.2017 Вест Бромвич 0:0 Эвертон ПЛ
- 23.12.2017 Сток Сити 3:1 Вест Бромвич ПЛ
- 17.12.2017 Вест Бромвич 1:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 13.12.2017 Ливерпуль 0:0 Вест Бромвич ПЛ
- 09.12.2017 Суонси 1:0 Вест Бромвич ПЛ
- 02.12.2017 Вест Бромвич 0:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 28.11.2017 Вест Бромвич 2:2 Ньюкасл ПЛ
- 25.11.2017 Тоттенхэм 1:1 Вест Бромвич ПЛ
- 18.11.2017 Вест Бромвич 0:4 Челси ПЛ
- 04.11.2017 Хаддерсфилд Таун 1:0 Вест Бромвич ПЛ
- 28.10.2017 Вест Бромвич 2:3 Манчестер Сити ПЛ
- 21.10.2017 Саутгемптон 1:0 Вест Бромвич ПЛ
- 16.10.2017 Лестер 1:1 Вест Бромвич ПЛ
- 30.09.2017 Вест Бромвич 2:2 Уотфорд ПЛ
- 25.09.2017 Арсенал 2:0 Вест Бромвич ПЛ
- 20.09.2017 Вест Бромвич 1:2 Манчестер Сити КЛ
- 16.09.2017 Вест Бромвич 0:0 Вест Хэм ПЛ
Брайтон (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 08.01.2018 Брайтон 2:1 Кристал Пэлас К
- 01.01.2018 Брайтон 2:2 Борнмут ПЛ
- 30.12.2017 Ньюкасл 0:0 Брайтон ПЛ
- 26.12.2017 Челси 2:0 Брайтон ПЛ
- 23.12.2017 Брайтон 1:0 Уотфорд ПЛ
- 16.12.2017 Брайтон 0:0 Бёрнли ПЛ
- 13.12.2017 Тоттенхэм 2:0 Брайтон ПЛ
- 09.12.2017 Хаддерсфилд Таун 2:0 Брайтон ПЛ
- 02.12.2017 Брайтон 1:5 Ливерпуль ПЛ
- 28.11.2017 Брайтон 0:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 25.11.2017 Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон ПЛ
- 20.11.2017 Брайтон 2:2 Сток Сити ПЛ
- 04.11.2017 Суонси 0:1 Брайтон ПЛ
- 29.10.2017 Брайтон 1:1 Саутгемптон ПЛ
- 20.10.2017 Вест Хэм 0:3 Брайтон ПЛ
- 15.10.2017 Брайтон 1:1 Эвертон ПЛ
- 01.10.2017 Арсенал 2:0 Брайтон ПЛ
- 24.09.2017 Брайтон 1:0 Ньюкасл ПЛ
- 19.09.2017 Борнмут 1:0 Брайтон КЛ
- 15.09.2017 Борнмут 2:1 Брайтон ПЛ
Последние игры между собой
Вест Бромвич: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Брайтон: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 09.09.2017 Брайтон 3:1 Вест Бромвич Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|22
|20
|2
|0
|64 - 13
|62
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|22
|14
|5
|3
|45 - 16
|47
|3.
|Челси
|Заявка
|22
|14
|4
|4
|41 - 16
|46
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|22
|12
|8
|2
|50 - 25
|44
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|42 - 21
|41
|6.
|Арсенал
|Заявка
|22
|11
|6
|5
|40 - 28
|39
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|19 - 19
|34
|8.
|Лестер
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|34 - 32
|30
|9.
|Эвертон
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|25 - 34
|27
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|31 - 40
|25
|11.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|18 - 35
|24
|12.
|Брайтон
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|17 - 27
|23
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|20 - 30
|22
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|20 - 33
|22
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|25 - 40
|22
|16.
|Борнмут
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|22 - 34
|21
|17.
|Сток Сити
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|23 - 47
|20
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|22
|4
|8
|10
|21 - 32
|20
|19.
|Суонси
|Заявка
|22
|4
|4
|14
|13 - 34
|16
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|22
|2
|10
|10
|16 - 30
|16
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Текстовая онлайн трансляция матча Вест Бромвич - БрайтонДо начала игры осталось 2 дня 14 часов 18 минут, которая состоится 13.01.2018.
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Прогнозы на матч Вест Бромвич - Брайтон
Вест Бромвич
73.5% (50)
Ничья:
14.7% (10)
Брайтон
11.8% (8)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Вест Бромвич:
32.4% (22)
2:1 Вест Бромвич:
27.9% (19)
1:1 Ничья:
11.8% (8)
2:0 Вест Бромвич:
8.8% (6)
1:2 Брайтон:
5.9% (4)
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