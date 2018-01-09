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Кристал Пэлас
 
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Бёрнли
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Текстовая онлайн трансляция матча Кристал Пэлас - Бёрнли

До начала игры осталось 2 дня 14 часов 17 минут, которая состоится 13.01.2018.
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Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Бёрнли
Кристал Пэлас
53.7% (36)
Ничья:
31.3% (21)
Бёрнли
14.9% (10)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
25.4% (17)
Кристал Пэлас:
23.9% (16)
Кристал Пэлас:
17.9% (12)
Кристал Пэлас:
7.5% (5)
Бёрнли:
7.5% (5)
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