Текстовая онлайн трансляция матча Кристал Пэлас - Бёрнли

- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Селхерст Парк
Позже
Предыдущие игры
Кристал Пэлас (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 08.01.2018 Брайтон 2:1 Кристал Пэлас К
- 02.01.2018 Саутгемптон 1:2 Кристал Пэлас ПЛ
- 31.12.2017 Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Сити ПЛ
- 28.12.2017 Кристал Пэлас 2:3 Арсенал ПЛ
- 23.12.2017 Суонси 1:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 16.12.2017 Лестер 0:3 Кристал Пэлас ПЛ
- 12.12.2017 Кристал Пэлас 2:1 Уотфорд ПЛ
- 09.12.2017 Кристал Пэлас 2:2 Борнмут ПЛ
- 02.12.2017 Вест Бромвич 0:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 28.11.2017 Брайтон 0:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 25.11.2017 Кристал Пэлас 2:1 Сток Сити ПЛ
- 18.11.2017 Кристал Пэлас 2:2 Эвертон ПЛ
- 05.11.2017 Тоттенхэм 1:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 28.10.2017 Кристал Пэлас 2:2 Вест Хэм ПЛ
- 24.10.2017 Бристоль Сити 4:1 Кристал Пэлас КЛ
- 21.10.2017 Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 14.10.2017 Кристал Пэлас 2:1 Челси ПЛ
- 30.09.2017 Манчестер Юнайтед 4:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 23.09.2017 Манчестер Сити 5:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 19.09.2017 Кристал Пэлас 1:0 Хаддерсфилд Таун КЛ
Бёрнли (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 06.01.2018 Манчестер Сити 4:1 Бёрнли К
- 01.01.2018 Бёрнли 1:2 Ливерпуль ПЛ
- 30.12.2017 Хаддерсфилд Таун 0:0 Бёрнли ПЛ
- 26.12.2017 Манчестер Юнайтед 2:2 Бёрнли ПЛ
- 23.12.2017 Бёрнли 0:3 Тоттенхэм ПЛ
- 16.12.2017 Брайтон 0:0 Бёрнли ПЛ
- 12.12.2017 Бёрнли 1:0 Сток Сити ПЛ
- 09.12.2017 Бёрнли 1:0 Уотфорд ПЛ
- 02.12.2017 Лестер 1:0 Бёрнли ПЛ
- 29.11.2017 Борнмут 1:2 Бёрнли ПЛ
- 26.11.2017 Бёрнли 0:1 Арсенал ПЛ
- 18.11.2017 Бёрнли 2:0 Суонси ПЛ
- 04.11.2017 Саутгемптон 0:1 Бёрнли ПЛ
- 30.10.2017 Бёрнли 1:0 Ньюкасл ПЛ
- 21.10.2017 Манчестер Сити 3:0 Бёрнли ПЛ
- 14.10.2017 Бёрнли 1:1 Вест Хэм ПЛ
- 01.10.2017 Эвертон 0:1 Бёрнли ПЛ
- 23.09.2017 Бёрнли 0:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 19.09.2017 Бёрнли 2:2 Лидс КЛ
- 16.09.2017 Ливерпуль 1:1 Бёрнли ПЛ
Последние игры между собой
Кристал Пэлас: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 6
Бёрнли: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 4
- 10.09.2017 Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига
- 29.04.2017 Кристал Пэлас 0:2 Бёрнли Премьер-лига
- 05.11.2016 Бёрнли 3:2 Кристал Пэлас Премьер-лига
- 17.01.2015 Бёрнли 2:3 Кристал Пэлас Премьер-лига
- 13.09.2014 Кристал Пэлас 0:0 Бёрнли Премьер-лига
- 12.01.2013 Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас .Чемпионшип
- 06.10.2012 Кристал Пэлас 4:3 Бёрнли .Чемпионшип
- 10.03.2012 Бёрнли 1:1 Кристал Пэлас .Чемпионшип
- 13.08.2011 Кристал Пэлас 2:0 Бёрнли .Чемпионшип
- 05.03.2011 Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас .Чемпионшип
- 18.09.2010 Кристал Пэлас 0:0 Бёрнли .Чемпионшип
- 11.03.2009 Бёрнли 4:2 Кристал Пэлас .Чемпионшип
- 23.08.2008 Кристал Пэлас 0:0 Бёрнли .Чемпионшип
- 04.05.2008 Кристал Пэлас 5:0 Бёрнли .Чемпионшип
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|22
|20
|2
|0
|64 - 13
|62
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|22
|14
|5
|3
|45 - 16
|47
|3.
|Челси
|Заявка
|22
|14
|4
|4
|41 - 16
|46
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|22
|12
|8
|2
|50 - 25
|44
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|42 - 21
|41
|6.
|Арсенал
|Заявка
|22
|11
|6
|5
|40 - 28
|39
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|19 - 19
|34
|8.
|Лестер
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|34 - 32
|30
|9.
|Эвертон
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|25 - 34
|27
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|31 - 40
|25
|11.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|18 - 35
|24
|12.
|Брайтон
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|17 - 27
|23
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|20 - 30
|22
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|20 - 33
|22
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|25 - 40
|22
|16.
|Борнмут
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|22 - 34
|21
|17.
|Сток Сити
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|23 - 47
|20
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|22
|4
|8
|10
|21 - 32
|20
|19.
|Суонси
|Заявка
|22
|4
|4
|14
|13 - 34
|16
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|22
|2
|10
|10
|16 - 30
|16
-
Текстовая онлайн трансляция матча Кристал Пэлас - БёрнлиДо начала игры осталось 2 дня 14 часов 17 минут, которая состоится 13.01.2018.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Бёрнли
Кристал Пэлас
53.7% (36)
Ничья:
31.3% (21)
Бёрнли
14.9% (10)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
25.4% (17)
2:1 Кристал Пэлас:
23.9% (16)
1:0 Кристал Пэлас:
17.9% (12)
2:0 Кристал Пэлас:
7.5% (5)
1:2 Бёрнли:
7.5% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация