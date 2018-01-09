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Стадион: Олд Траффорд
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Манчестер Юнайтед (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 05.01.2018 Манчестер Юнайтед 2:0 Дерби К
- 01.01.2018 Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 30.12.2017 Манчестер Юнайтед 0:0 Саутгемптон ПЛ
- 26.12.2017 Манчестер Юнайтед 2:2 Бёрнли ПЛ
- 23.12.2017 Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 20.12.2017 Бристоль Сити 2:1 Манчестер Юнайтед КЛ
- 17.12.2017 Вест Бромвич 1:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 13.12.2017 Манчестер Юнайтед 1:0 Борнмут ПЛ
- 10.12.2017 Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Сити ПЛ
- 05.12.2017 Манчестер Юнайтед 2:1 ЦСКА Москва ЛЧ
- 02.12.2017 Арсенал 1:3 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 28.11.2017 Уотфорд 2:4 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 25.11.2017 Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон ПЛ
- 22.11.2017 Базель 1:0 Манчестер Юнайтед ЛЧ
- 18.11.2017 Манчестер Юнайтед 4:1 Ньюкасл ПЛ
- 05.11.2017 Челси 1:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 31.10.2017 Манчестер Юнайтед 2:0 Бенфика ЛЧ
- 28.10.2017 Манчестер Юнайтед 1:0 Тоттенхэм ПЛ
- 24.10.2017 Суонси 0:2 Манчестер Юнайтед КЛ
- 21.10.2017 Хаддерсфилд Таун 2:1 Манчестер Юнайтед ПЛ
Сток Сити (последние 20 матчей: +4 =3 -13)
- 06.01.2018 Ковентри 2:1 Сток Сити К
- 01.01.2018 Сток Сити 0:1 Ньюкасл ПЛ
- 30.12.2017 Челси 5:0 Сток Сити ПЛ
- 26.12.2017 Хаддерсфилд Таун 1:1 Сток Сити ПЛ
- 23.12.2017 Сток Сити 3:1 Вест Бромвич ПЛ
- 16.12.2017 Сток Сити 0:3 Вест Хэм ПЛ
- 12.12.2017 Бёрнли 1:0 Сток Сити ПЛ
- 09.12.2017 Тоттенхэм 5:1 Сток Сити ПЛ
- 02.12.2017 Сток Сити 2:1 Суонси ПЛ
- 29.11.2017 Сток Сити 0:3 Ливерпуль ПЛ
- 25.11.2017 Кристал Пэлас 2:1 Сток Сити ПЛ
- 20.11.2017 Брайтон 2:2 Сток Сити ПЛ
- 04.11.2017 Сток Сити 2:2 Лестер ПЛ
- 28.10.2017 Уотфорд 0:1 Сток Сити ПЛ
- 21.10.2017 Сток Сити 1:2 Борнмут ПЛ
- 14.10.2017 Манчестер Сити 7:2 Сток Сити ПЛ
- 30.09.2017 Сток Сити 2:1 Саутгемптон ПЛ
- 23.09.2017 Сток Сити 0:4 Челси ПЛ
- 19.09.2017 Бристоль Сити 2:0 Сток Сити КЛ
- 16.09.2017 Ньюкасл 2:1 Сток Сити ПЛ
Последние игры между собой
Манчестер Юнайтед: победы: 13, ничьи: 5, поражения: 2
Сток Сити: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 13
- 09.09.2017 Сток Сити 2:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 21.01.2017 Сток Сити 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 02.10.2016 Манчестер Юнайтед 1:1 Сток Сити Премьер-лига
- 02.02.2016 Манчестер Юнайтед 3:0 Сток Сити Премьер-лига
- 26.12.2015 Сток Сити 2:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 01.01.2015 Сток Сити 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 02.12.2014 Манчестер Юнайтед 2:1 Сток Сити Премьер-лига
- 01.02.2014 Сток Сити 2:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 18.12.2013 Сток Сити 0:2 Манчестер Юнайтед Кубок лиги
- 26.10.2013 Манчестер Юнайтед 3:2 Сток Сити Премьер-лига
- 14.04.2013 Сток Сити 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 20.10.2012 Манчестер Юнайтед 4:2 Сток Сити Премьер-лига
- 01.02.2012 Манчестер Юнайтед 2:0 Сток Сити Премьер-лига
- 24.09.2011 Сток Сити 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 04.01.2011 Манчестер Юнайтед 2:1 Сток Сити Премьер-лига
- 24.10.2010 Сток Сити 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 09.05.2010 Манчестер Юнайтед 4:0 Сток Сити Премьер-лига
- 26.09.2009 Сток Сити 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 26.12.2008 Сток Сити 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 15.11.2008 Манчестер Юнайтед 5:0 Сток Сити Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|22
|20
|2
|0
|64 - 13
|62
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|22
|14
|5
|3
|45 - 16
|47
|3.
|Челси
|Заявка
|22
|14
|4
|4
|41 - 16
|46
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|22
|12
|8
|2
|50 - 25
|44
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|42 - 21
|41
|6.
|Арсенал
|Заявка
|22
|11
|6
|5
|40 - 28
|39
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|19 - 19
|34
|8.
|Лестер
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|34 - 32
|30
|9.
|Эвертон
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|25 - 34
|27
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|31 - 40
|25
|11.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|18 - 35
|24
|12.
|Брайтон
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|17 - 27
|23
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|20 - 30
|22
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|20 - 33
|22
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|25 - 40
|22
|16.
|Борнмут
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|22 - 34
|21
|17.
|Сток Сити
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|23 - 47
|20
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|22
|4
|8
|10
|21 - 32
|20
|19.
|Суонси
|Заявка
|22
|4
|4
|14
|13 - 34
|16
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|22
|2
|10
|10
|16 - 30
|16
-
Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Сток СитиДо начала игры осталось 2 дня 18 часов 50 минут, которая состоится 15.01.2018.
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Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Сток Сити
Манчестер Юнайтед
96% (96)
Ничья:
0% (0)
Сток Сити
4% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Манчестер Юнайтед:
50% (50)
3:0 Манчестер Юнайтед:
11% (11)
1:0 Манчестер Юнайтед:
10% (10)
3:1 Манчестер Юнайтед:
9% (9)
2:1 Манчестер Юнайтед:
9% (9)
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