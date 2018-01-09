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Стадион:
Манчестер Юнайтед
 
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Сток Сити
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Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Сток Сити
Манчестер Юнайтед
96% (96)
Ничья:
0% (0)
Сток Сити
4% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Манчестер Юнайтед:
50% (50)
Манчестер Юнайтед:
11% (11)
Манчестер Юнайтед:
10% (10)
Манчестер Юнайтед:
9% (9)
Манчестер Юнайтед:
9% (9)
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