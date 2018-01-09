Текстовая онлайн трансляция матча Уотфорд - Саутгемптон

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Уотфорд (последние 20 матчей: +7 =2 -11)
- 06.01.2018 Уотфорд 3:0 Бристоль Сити К
- 02.01.2018 Манчестер Сити 3:1 Уотфорд ПЛ
- 30.12.2017 Уотфорд 1:2 Суонси ПЛ
- 26.12.2017 Уотфорд 2:1 Лестер ПЛ
- 23.12.2017 Брайтон 1:0 Уотфорд ПЛ
- 16.12.2017 Уотфорд 1:4 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 12.12.2017 Кристал Пэлас 2:1 Уотфорд ПЛ
- 09.12.2017 Бёрнли 1:0 Уотфорд ПЛ
- 02.12.2017 Уотфорд 1:1 Тоттенхэм ПЛ
- 28.11.2017 Уотфорд 2:4 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 25.11.2017 Ньюкасл 0:3 Уотфорд ПЛ
- 19.11.2017 Уотфорд 2:0 Вест Хэм ПЛ
- 05.11.2017 Эвертон 3:2 Уотфорд ПЛ
- 28.10.2017 Уотфорд 0:1 Сток Сити ПЛ
- 21.10.2017 Челси 4:2 Уотфорд ПЛ
- 14.10.2017 Уотфорд 2:1 Арсенал ПЛ
- 30.09.2017 Вест Бромвич 2:2 Уотфорд ПЛ
- 23.09.2017 Суонси 1:2 Уотфорд ПЛ
- 16.09.2017 Уотфорд 0:6 Манчестер Сити ПЛ
- 09.09.2017 Саутгемптон 0:2 Уотфорд ПЛ
Саутгемптон (последние 20 матчей: +4 =6 -10)
- 06.01.2018 Фулхэм 0:1 Саутгемптон К
- 02.01.2018 Саутгемптон 1:2 Кристал Пэлас ПЛ
- 30.12.2017 Манчестер Юнайтед 0:0 Саутгемптон ПЛ
- 26.12.2017 Тоттенхэм 5:2 Саутгемптон ПЛ
- 23.12.2017 Саутгемптон 1:1 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 16.12.2017 Челси 1:0 Саутгемптон ПЛ
- 13.12.2017 Саутгемптон 1:4 Лестер ПЛ
- 10.12.2017 Саутгемптон 1:1 Арсенал ПЛ
- 03.12.2017 Борнмут 1:1 Саутгемптон ПЛ
- 29.11.2017 Манчестер Сити 2:1 Саутгемптон ПЛ
- 26.11.2017 Саутгемптон 4:1 Эвертон ПЛ
- 18.11.2017 Ливерпуль 3:0 Саутгемптон ПЛ
- 04.11.2017 Саутгемптон 0:1 Бёрнли ПЛ
- 29.10.2017 Брайтон 1:1 Саутгемптон ПЛ
- 21.10.2017 Саутгемптон 1:0 Вест Бромвич ПЛ
- 15.10.2017 Саутгемптон 2:2 Ньюкасл ПЛ
- 30.09.2017 Сток Сити 2:1 Саутгемптон ПЛ
- 23.09.2017 Саутгемптон 0:1 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 16.09.2017 Кристал Пэлас 0:1 Саутгемптон ПЛ
- 09.09.2017 Саутгемптон 0:2 Уотфорд ПЛ
Последние игры между собой
Уотфорд: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
Саутгемптон: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
- 09.09.2017 Саутгемптон 0:2 Уотфорд Премьер-лига
- 04.03.2017 Уотфорд 3:4 Саутгемптон Премьер-лига
- 13.08.2016 Саутгемптон 1:1 Уотфорд Премьер-лига
- 13.01.2016 Саутгемптон 2:0 Уотфорд Премьер-лига
- 23.08.2015 Уотфорд 0:0 Саутгемптон Премьер-лига
- 25.02.2012 Уотфорд 0:3 Саутгемптон .Чемпионшип
- 01.10.2011 Саутгемптон 4:0 Уотфорд .Чемпионшип
- 07.04.2009 Уотфорд 2:2 Саутгемптон .Чемпионшип
- 18.10.2008 Саутгемптон 0:3 Уотфорд .Чемпионшип
- 01.01.2008 Саутгемптон 0:3 Уотфорд .Чемпионшип
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|22
|20
|2
|0
|64 - 13
|62
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|22
|14
|5
|3
|45 - 16
|47
|3.
|Челси
|Заявка
|22
|14
|4
|4
|41 - 16
|46
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|22
|12
|8
|2
|50 - 25
|44
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|42 - 21
|41
|6.
|Арсенал
|Заявка
|22
|11
|6
|5
|40 - 28
|39
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|19 - 19
|34
|8.
|Лестер
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|34 - 32
|30
|9.
|Эвертон
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|25 - 34
|27
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|31 - 40
|25
|11.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|18 - 35
|24
|12.
|Брайтон
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|17 - 27
|23
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|20 - 30
|22
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|20 - 33
|22
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|25 - 40
|22
|16.
|Борнмут
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|22 - 34
|21
|17.
|Сток Сити
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|23 - 47
|20
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|22
|4
|8
|10
|21 - 32
|20
|19.
|Суонси
|Заявка
|22
|4
|4
|14
|13 - 34
|16
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|22
|2
|10
|10
|16 - 30
|16
-
Текстовая онлайн трансляция матча Уотфорд - СаутгемптонДо начала игры осталось 2 дня 14 часов 18 минут, которая состоится 13.01.2018.
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Прогнозы на матч Уотфорд - Саутгемптон
Уотфорд
55.1% (38)
Ничья:
27.5% (19)
Саутгемптон
17.4% (12)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Уотфорд:
24.6% (17)
1:1 Ничья:
21.7% (15)
1:0 Уотфорд:
20.3% (14)
1:2 Саутгемптон:
11.6% (8)
2:2 Ничья:
4.3% (3)
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