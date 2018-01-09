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Стадион:
Уотфорд
 
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Саутгемптон
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Текстовая онлайн трансляция матча Уотфорд - Саутгемптон

До начала игры осталось 2 дня 14 часов 18 минут, которая состоится 13.01.2018.
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Прогнозы на матч Уотфорд - Саутгемптон
Уотфорд
55.1% (38)
Ничья:
27.5% (19)
Саутгемптон
17.4% (12)

Вы не участвовали в прогнозе

Уотфорд:
24.6% (17)
Ничья:
21.7% (15)
Уотфорд:
20.3% (14)
Саутгемптон:
11.6% (8)
Ничья:
4.3% (3)
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