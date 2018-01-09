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Стадион: Стэмфорд Бридж
Предыдущие игры
Челси (последние 20 матчей: +12 =6 -2)
- 10.01.2018 Челси 0:0 Арсенал КЛ
- 06.01.2018 Норвич 0:0 Челси К
- 03.01.2018 Арсенал 2:2 Челси ПЛ
- 30.12.2017 Челси 5:0 Сток Сити ПЛ
- 26.12.2017 Челси 2:0 Брайтон ПЛ
- 23.12.2017 Эвертон 0:0 Челси ПЛ
- 20.12.2017 Челси 2:1 Борнмут КЛ
- 16.12.2017 Челси 1:0 Саутгемптон ПЛ
- 12.12.2017 Хаддерсфилд Таун 1:3 Челси ПЛ
- 09.12.2017 Вест Хэм 1:0 Челси ПЛ
- 05.12.2017 Челси 1:1 Атлетико М ЛЧ
- 02.12.2017 Челси 3:1 Ньюкасл ПЛ
- 29.11.2017 Челси 1:0 Суонси ПЛ
- 25.11.2017 Ливерпуль 1:1 Челси ПЛ
- 22.11.2017 Карабах 0:4 Челси ЛЧ
- 18.11.2017 Вест Бромвич 0:4 Челси ПЛ
- 05.11.2017 Челси 1:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 31.10.2017 Рома 3:0 Челси ЛЧ
- 28.10.2017 Борнмут 0:1 Челси ПЛ
- 25.10.2017 Челси 2:1 Эвертон КЛ
Лестер (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 06.01.2018 Флитвуд Таун 0:0 Лестер К
- 01.01.2018 Лестер 3:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 30.12.2017 Ливерпуль 2:1 Лестер ПЛ
- 26.12.2017 Уотфорд 2:1 Лестер ПЛ
- 23.12.2017 Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 19.12.2017 Лестер 1:1 Манчестер Сити КЛ
- 16.12.2017 Лестер 0:3 Кристал Пэлас ПЛ
- 13.12.2017 Саутгемптон 1:4 Лестер ПЛ
- 09.12.2017 Ньюкасл 2:3 Лестер ПЛ
- 02.12.2017 Лестер 1:0 Бёрнли ПЛ
- 28.11.2017 Лестер 2:1 Тоттенхэм ПЛ
- 24.11.2017 Вест Хэм 1:1 Лестер ПЛ
- 18.11.2017 Лестер 0:2 Манчестер Сити ПЛ
- 04.11.2017 Сток Сити 2:2 Лестер ПЛ
- 29.10.2017 Лестер 2:0 Эвертон ПЛ
- 24.10.2017 Лестер 3:1 Лидс КЛ
- 21.10.2017 Суонси 1:2 Лестер ПЛ
- 16.10.2017 Лестер 1:1 Вест Бромвич ПЛ
- 30.09.2017 Борнмут 0:0 Лестер ПЛ
- 23.09.2017 Лестер 2:3 Ливерпуль ПЛ
Последние игры между собой
Челси: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 1
Лестер: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 8
- 09.09.2017 Лестер 1:2 Челси Премьер-лига
- 14.01.2017 Лестер 0:3 Челси Премьер-лига
- 15.10.2016 Челси 3:0 Лестер Премьер-лига
- 20.09.2016 Лестер 2:4 Челси Кубок лиги
- 15.05.2016 Челси 1:1 Лестер Премьер-лига
- 14.12.2015 Лестер 2:1 Челси Премьер-лига
- 29.04.2015 Лестер 1:3 Челси Премьер-лига
- 23.08.2014 Челси 2:0 Лестер Премьер-лига
- 18.03.2012 Челси 5:2 Лестер Кубок
- 31.10.2007 Челси 4:3 Лестер Кубок Carling
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|22
|20
|2
|0
|64 - 13
|62
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|22
|14
|5
|3
|45 - 16
|47
|3.
|Челси
|Заявка
|22
|14
|4
|4
|41 - 16
|46
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|22
|12
|8
|2
|50 - 25
|44
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|42 - 21
|41
|6.
|Арсенал
|Заявка
|22
|11
|6
|5
|40 - 28
|39
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|19 - 19
|34
|8.
|Лестер
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|34 - 32
|30
|9.
|Эвертон
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|25 - 34
|27
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|31 - 40
|25
|11.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|18 - 35
|24
|12.
|Брайтон
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|17 - 27
|23
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|20 - 30
|22
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|20 - 33
|22
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|25 - 40
|22
|16.
|Борнмут
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|22 - 34
|21
|17.
|Сток Сити
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|23 - 47
|20
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|22
|4
|8
|10
|21 - 32
|20
|19.
|Суонси
|Заявка
|22
|4
|4
|14
|13 - 34
|16
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|22
|2
|10
|10
|16 - 30
|16
-
Текстовая онлайн трансляция матча Челси - ЛестерДо начала игры осталось 2 дня 14 часов 17 минут, которая состоится 13.01.2018.
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Прогнозы на матч Челси - Лестер
Челси
83.8% (57)
Ничья:
8.8% (6)
Лестер
7.4% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Челси:
30.9% (21)
2:0 Челси:
26.5% (18)
1:0 Челси:
11.8% (8)
3:1 Челси:
10.3% (7)
1:1 Ничья:
5.9% (4)
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