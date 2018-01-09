Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Манчестер Сити

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Стадион: Энфилд
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Ливерпуль (последние 20 матчей: +13 =6 -1)
- 05.01.2018 Ливерпуль 2:1 Эвертон К
- 01.01.2018 Бёрнли 1:2 Ливерпуль ПЛ
- 30.12.2017 Ливерпуль 2:1 Лестер ПЛ
- 26.12.2017 Ливерпуль 5:0 Суонси ПЛ
- 22.12.2017 Арсенал 3:3 Ливерпуль ПЛ
- 17.12.2017 Борнмут 0:4 Ливерпуль ПЛ
- 13.12.2017 Ливерпуль 0:0 Вест Бромвич ПЛ
- 10.12.2017 Ливерпуль 1:1 Эвертон ПЛ
- 06.12.2017 Ливерпуль 7:0 Спартак Москва ЛЧ
- 02.12.2017 Брайтон 1:5 Ливерпуль ПЛ
- 29.11.2017 Сток Сити 0:3 Ливерпуль ПЛ
- 25.11.2017 Ливерпуль 1:1 Челси ПЛ
- 21.11.2017 Севилья 3:3 Ливерпуль ЛЧ
- 18.11.2017 Ливерпуль 3:0 Саутгемптон ПЛ
- 04.11.2017 Вест Хэм 1:4 Ливерпуль ПЛ
- 01.11.2017 Ливерпуль 3:0 Марибор ЛЧ
- 28.10.2017 Ливерпуль 3:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 22.10.2017 Тоттенхэм 4:1 Ливерпуль ПЛ
- 17.10.2017 Марибор 0:7 Ливерпуль ЛЧ
- 14.10.2017 Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
Манчестер Сити (последние 20 матчей: +18 =1 -1)
- 09.01.2018 Манчестер Сити 2:1 Бристоль Сити КЛ
- 06.01.2018 Манчестер Сити 4:1 Бёрнли К
- 02.01.2018 Манчестер Сити 3:1 Уотфорд ПЛ
- 31.12.2017 Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Сити ПЛ
- 27.12.2017 Ньюкасл 0:1 Манчестер Сити ПЛ
- 23.12.2017 Манчестер Сити 4:0 Борнмут ПЛ
- 19.12.2017 Лестер 1:1 Манчестер Сити КЛ
- 16.12.2017 Манчестер Сити 4:1 Тоттенхэм ПЛ
- 13.12.2017 Суонси 0:4 Манчестер Сити ПЛ
- 10.12.2017 Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Сити ПЛ
- 06.12.2017 Шахтёр Дн 2:1 Манчестер Сити ЛЧ
- 03.12.2017 Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм ПЛ
- 29.11.2017 Манчестер Сити 2:1 Саутгемптон ПЛ
- 26.11.2017 Хаддерсфилд Таун 1:2 Манчестер Сити ПЛ
- 21.11.2017 Манчестер Сити 1:0 Фейеноорд ЛЧ
- 18.11.2017 Лестер 0:2 Манчестер Сити ПЛ
- 05.11.2017 Манчестер Сити 3:1 Арсенал ПЛ
- 01.11.2017 Наполи 2:4 Манчестер Сити ЛЧ
- 28.10.2017 Вест Бромвич 2:3 Манчестер Сити ПЛ
- 24.10.2017 Манчестер Сити 0:0 Вулверхэмптон КЛ
Последние игры между собой
Ливерпуль: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Манчестер Сити: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
- 09.09.2017 Манчестер Сити 5:0 Ливерпуль Премьер-лига
- 19.03.2017 Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Премьер-лига
- 31.12.2016 Ливерпуль 1:0 Манчестер Сити Премьер-лига
- 02.03.2016 Ливерпуль 3:0 Манчестер Сити Премьер-лига
- 28.02.2016 Ливерпуль 1:1 Манчестер Сити Кубок лиги
- 21.11.2015 Манчестер Сити 1:4 Ливерпуль Премьер-лига
- 01.03.2015 Ливерпуль 2:1 Манчестер Сити Премьер-лига
- 25.08.2014 Манчестер Сити 3:1 Ливерпуль Премьер-лига
- 31.07.2014 Манчестер Сити 2:2 Ливерпуль Международный кубок чемпионов
- 13.04.2014 Ливерпуль 3:2 Манчестер Сити Премьер-лига
- 26.12.2013 Манчестер Сити 2:1 Ливерпуль Премьер-лига
- 03.02.2013 Манчестер Сити 2:2 Ливерпуль Премьер-лига
- 26.08.2012 Ливерпуль 2:2 Манчестер Сити Премьер-лига
- 25.01.2012 Ливерпуль 2:2 Манчестер Сити Кубок Carling
- 11.01.2012 Манчестер Сити 0:1 Ливерпуль Кубок Carling
- 04.01.2012 Манчестер Сити 3:0 Ливерпуль Премьер-лига
- 27.11.2011 Ливерпуль 1:1 Манчестер Сити Премьер-лига
- 11.04.2011 Ливерпуль 3:0 Манчестер Сити Премьер-лига
- 23.08.2010 Манчестер Сити 3:0 Ливерпуль Премьер-лига
- 21.02.2010 Манчестер Сити 0:0 Ливерпуль Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|22
|20
|2
|0
|64 - 13
|62
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|22
|14
|5
|3
|45 - 16
|47
|3.
|Челси
|Заявка
|22
|14
|4
|4
|41 - 16
|46
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|22
|12
|8
|2
|50 - 25
|44
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|42 - 21
|41
|6.
|Арсенал
|Заявка
|22
|11
|6
|5
|40 - 28
|39
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|19 - 19
|34
|8.
|Лестер
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|34 - 32
|30
|9.
|Эвертон
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|25 - 34
|27
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|31 - 40
|25
|11.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|18 - 35
|24
|12.
|Брайтон
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|17 - 27
|23
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|20 - 30
|22
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|20 - 33
|22
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|25 - 40
|22
|16.
|Борнмут
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|22 - 34
|21
|17.
|Сток Сити
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|23 - 47
|20
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|22
|4
|8
|10
|21 - 32
|20
|19.
|Суонси
|Заявка
|22
|4
|4
|14
|13 - 34
|16
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|22
|2
|10
|10
|16 - 30
|16
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Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Манчестер СитиДо начала игры осталось 2 дня 14 часов 50 минут, которая состоится 14.01.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Ливерпуль - Манчестер Сити
Ливерпуль
27.8% (22)
Ничья:
22.8% (18)
Манчестер Сити
49.4% (39)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Манчестер Сити:
27.8% (22)
2:1 Ливерпуль:
15.2% (12)
1:1 Ничья:
13.9% (11)
2:2 Ничья:
8.9% (7)
1:3 Манчестер Сити:
5.1% (4)
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