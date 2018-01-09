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Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Манчестер Сити

До начала игры осталось 2 дня 14 часов 50 минут, которая состоится 14.01.2018.
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Прогнозы на матч Ливерпуль - Манчестер Сити
Ливерпуль
27.8% (22)
Ничья:
22.8% (18)
Манчестер Сити
49.4% (39)

Вы не участвовали в прогнозе

Манчестер Сити:
27.8% (22)
Ливерпуль:
15.2% (12)
Ничья:
13.9% (11)
Ничья:
8.9% (7)
Манчестер Сити:
5.1% (4)
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