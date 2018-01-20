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  5. Первый дивизион А
2017-2018
Стадион:
Остенде
2:1
Конец матча
Кортрейк
0'
1:0
8' Гол
Томашевич Зарко
2:0
20' Гол
Ломбертс Николас
29' Желтая карточка
Макаренко Евгений
2:1
33' Гол
Шевалье Тедди
66' Желтая карточка
Ружо Лукас
71' Желтая карточка
Шевалье Тедди
84' Желтая карточка
Дютуа Виллиам
85' Желтая карточка
Сиани Себастьен
90' Желтая карточка
Папацоглу Афанассиос
90'+5
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Папацоглу Афанассиос получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Остенде делает замену. Мусона Ноуледж уходит с поля, а Вандандриш Кевин выходит на его замену.
85'
Кортрейк делает замену. Кумордзи Бернар уходит с поля, а Папацоглу Афанассиос выходит на его замену.
Желтая карточка
85'
Сиани Себастьен получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
84'
Дютуа Виллиам получил желтую карточку от судьи

81'
Остенде делает замену. Фернандо Матос уходит с поля, а Резаян Рамин выходит на его замену.
79'
Кортрейк делает замену. Уали Идир уходит с поля, а Youcef Attal выходит на его замену.
Желтая карточка
71'
Шевалье Тедди получил желтую карточку от судьи
68'
Кортрейк делает замену. Аджагун Абдул уходит с поля, а Де Смет Стейн выходит на его замену.
Желтая карточка
66'
Ружо Лукас получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Остенде делает замену. Emmanuel Banda уходит с поля, а Беррье Франк выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
33'
Г О О О О Л - Шевалье Тедди бьет в цель!
Желтая карточка
29'
Макаренко Евгений получил желтую карточку от судьи
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Ломбертс Николас бьет в цель!
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Томашевич Зарко бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Versluys Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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