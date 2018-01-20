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2017-2018
Стадион: Верслус Арена
1:0
8' ГолТомашевич Зарко
2:0
20' ГолЛомбертс Николас
29' Желтая карточкаМакаренко Евгений
2:1
33' ГолШевалье Тедди
66' Желтая карточкаРужо Лукас
71' Желтая карточкаШевалье Тедди
84' Желтая карточкаДютуа Виллиам
85' Желтая карточкаСиани Себастьен
90' Желтая карточкаПапацоглу Афанассиос
|
8'
1:0
20'
2:0
33'
2:1
66'
71'
84'
85'
Состав команд
27
Капон
Брехт
15
Жали
Андиле
93
Zinho
Gano
Остенде 4-4-2
- Основной состав
- 28 Дютуа Виллиам Вратарь
- 33 Томашевич Зарко Защитник
- 6 Ломбертс Николас Защитник
- 4 Боссартс Матиас Защитник
- 27 Капон Брехт Защитник
- 7 Сиани Себастьен Полузащитник
- 15 Жали Андиле Полузащитник
- 55 Фернандо Матос Полузащитник
- 12 Банда Эммануэль Полузащитник
- 11 Мусона Ноуледж Нападающий
- 93 Zinho Gano Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Mike Van Hamel Вратарь
- 66 Конте Ибраима Защитник
- 24 Резаян Рамин Полузащитник
- 10 Беррье Франк Полузащитник
- 26 Вандандриш Кевин Полузащитник
- 17 Акпала Джозеф Нападающий
- 9 Живкович Рицхайро Нападающий
- Главный тренер: Adnan Custovic
Кортрейк 4-1-4-1
- Основной состав
- 28 Камински Томас Вратарь
- 6 Ружо Лукас Защитник
- 2 Кумордзи Бернар Защитник
- 4 Кагельмахер Гари Защитник
- 30 Д'Эне Кристоф Защитник
- 8 Аджагун Абдул Полузащитник
- 9 Шевалье Тедди Полузащитник
- 14 Ван дер Брюгген Ханнес Полузащитник
- 3 Макаренко Евгений Полузащитник
- 27 Уали Идир Полузащитник
- 43 Пербе Жереми Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Ковачевич Владимир Защитник
- 23 Вербоом Бриан Защитник
- 7 Де Смет Стейн Полузащитник
- 20 Азуни Ларри Полузащитник
- 15 Christophe Lepoint Нападающий
- 10 Папацоглу Афанассиос Нападающий
- 24 Youcef Attal
- 11 Jovan Stojanovic I
- 22 Arne Galens
- Главный тренер: Глен де Боек
Предыдущие игры
Остенде (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 16.01.2018 Остенде 1:2 Генк ПДА
- 10.01.2018 Эрцгебирге Ауэ 0:2 Остенде ТМК
- 08.01.2018 Остенде 2:5 Штуттгарт ТМК
- 22.12.2017 Васланд-Беверен 1:3 Остенде ПДА
- 15.12.2017 Мускрон-Перювельз 1:0 Остенде ПДА
- 12.12.2017 Остенде 2:3 Стандард К
- 09.12.2017 Остенде 0:1 Мехелен ПДА
- 01.12.2017 Шарлеруа 1:1 Остенде ПДА
- 28.11.2017 Остенде 2:0 Сент-Трюйден К
- 25.11.2017 Остенде 1:0 Эйпен ПДА
- 18.11.2017 Стандард 0:0 Остенде ПДА
- 05.11.2017 Остенде 4:2 Зульте-Варегем ПДА
- 28.10.2017 Локерен 0:3 Остенде ПДА
- 24.10.2017 Остенде 3:0 Шарлеруа ПДА
- 21.10.2017 Сент-Трюйден 1:0 Остенде ПДА
- 15.10.2017 Остенде 2:3 Брюгге ПДА
- 30.09.2017 Кортрейк 1:2 Остенде ПДА
- 23.09.2017 Генк 1:1 Остенде ПДА
- 20.09.2017 Остенде 3:1 Юнион Сент-Жилуаз К
- 17.09.2017 Остенде 0:2 Гент ПДА
Кортрейк (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 12.01.2018 Кортрейк 2:5 Рода ТМК
- 27.12.2017 Кортрейк 2:1 Стандард ПДА
- 23.12.2017 Генк 2:3 Кортрейк ПДА
- 16.12.2017 Кортрейк 2:0 Мехелен ПДА
- 12.12.2017 Кортрейк 4:1 Гент К
- 09.12.2017 Гент 2:1 Кортрейк ПДА
- 02.12.2017 Кортрейк 4:1 Васланд-Беверен ПДА
- 29.11.2017 Кортрейк 4:2 Ройал Анверпен К
- 26.11.2017 Андерлехт 4:0 Кортрейк ПДА
- 18.11.2017 Кортрейк 3:2 Сент-Трюйден ПДА
- 04.11.2017 Мехелен 2:0 Кортрейк ПДА
- 28.10.2017 Кортрейк 0:0 Генк ПДА
- 25.10.2017 Васланд-Беверен 2:1 Кортрейк ПДА
- 21.10.2017 Кортрейк 1:1 Гент ПДА
- 15.10.2017 Стандард 3:1 Кортрейк ПДА
- 06.10.2017 Кортрейк 2:0 Амьен ТМК
- 30.09.2017 Кортрейк 1:2 Остенде ПДА
- 22.09.2017 Ройал Анверпен 3:0 Кортрейк ПДА
- 19.09.2017 Кортрейк 5:3 РЕС Дюрбюи К
- 16.09.2017 Кортрейк 2:2 Андерлехт ПДА
Последние игры между собой
Остенде: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
Кортрейк: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
- 30.09.2017 Кортрейк 1:2 Остенде Первый дивизион А
- 21.12.2016 Кортрейк 0:2 Остенде Лига Про
- 21.10.2016 Остенде 2:2 Кортрейк Лига Про
- 22.01.2016 Кортрейк 2:1 Остенде Лига Про
- 19.09.2015 Остенде 1:0 Кортрейк Лига Про
- 17.01.2015 Остенде 1:7 Кортрейк Лига Жюпиле
- 23.08.2014 Кортрейк 0:2 Остенде Лига Жюпиле
- 17.05.2014 Остенде 2:2 Кортрейк Лига Жюпиле
- 09.05.2014 Кортрейк 2:2 Остенде Лига Жюпиле
- 08.03.2014 Остенде 0:0 Кортрейк Лига Жюпиле
- 02.11.2013 Кортрейк 2:0 Остенде Лига Жюпиле
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|21
|17
|2
|2
|53 - 19
|53
|2.
|Шарлеруа
|22
|13
|6
|3
|39 - 20
|45
|3.
|Андерлехт
|21
|12
|4
|5
|31 - 26
|40
|4.
|Ройал Анверпен
|21
|9
|7
|5
|30 - 24
|34
|5.
|Гент
|21
|9
|5
|7
|27 - 18
|32
|6.
|Стандард
|22
|7
|8
|7
|24 - 27
|29
|7.
|Сент-Трюйден
|22
|7
|8
|7
|25 - 32
|29
|8.
|Васланд-Беверен
|22
|8
|4
|10
|40 - 38
|28
|9.
|Генк
|21
|6
|9
|6
|29 - 28
|27
|10.
|Кортрейк
|22
|7
|5
|10
|29 - 36
|26
|11.
|Мускрон-Перювельз
|22
|7
|5
|10
|29 - 38
|26
|12.
|Остенде
|22
|7
|4
|11
|28 - 29
|25
|13.
|Локерен
|21
|6
|6
|9
|24 - 31
|24
|14.
|Зульте-Варегем
|22
|7
|2
|13
|33 - 40
|23
|15.
|Мехелен
|22
|4
|6
|12
|21 - 37
|18
|16.
|Эйпен
|22
|3
|7
|12
|29 - 48
|16
Второй тайм
90'
Папацоглу Афанассиос получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Остенде делает замену. Мусона Ноуледж уходит с поля, а Вандандриш Кевин выходит на его замену.
85'
Кортрейк делает замену. Кумордзи Бернар уходит с поля, а Папацоглу Афанассиос выходит на его замену.
85'
Сиани Себастьен получил желтую карточку от судьи
84'
Дютуа Виллиам получил желтую карточку от судьи
81'
Остенде делает замену. Фернандо Матос уходит с поля, а Резаян Рамин выходит на его замену.
71'
Шевалье Тедди получил желтую карточку от судьи
68'
Кортрейк делает замену. Аджагун Абдул уходит с поля, а Де Смет Стейн выходит на его замену.
66'
Ружо Лукас получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
46'
Остенде делает замену. Emmanuel Banda уходит с поля, а Беррье Франк выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
33'
Г О О О О Л - Шевалье Тедди бьет в цель!
29'
Макаренко Евгений получил желтую карточку от судьи
20'
Г О О О О Л - Ломбертс Николас бьет в цель!
8'
Г О О О О Л - Томашевич Зарко бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Versluys Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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