Текстовая онлайн трансляция матча Ройал Анверпен - Брюгге

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2017-2018
Стадион: Босуил
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Ройал Анверпен (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 11.01.2018 Ройал Анверпен 4:0 Торревьеха ТМК
- 10.01.2018 Хайденхайм 3:1 Ройал Анверпен ТМК
- 27.12.2017 Сент-Трюйден 0:3 Ройал Анверпен ПДА
- 21.12.2017 Ройал Анверпен 1:2 Локерен ПДА
- 17.12.2017 Зульте-Варегем 1:2 Ройал Анверпен ПДА
- 09.12.2017 Ройал Анверпен 1:0 Мускрон-Перювельз ПДА
- 03.12.2017 Стандард 1:1 Ройал Анверпен ПДА
- 29.11.2017 Кортрейк 4:2 Ройал Анверпен К
- 25.11.2017 Ройал Анверпен 0:0 Мехелен ПДА
- 18.11.2017 Эйпен 0:1 Ройал Анверпен ПДА
- 05.11.2017 Ройал Анверпен 1:3 Шарлеруа ПДА
- 29.10.2017 Мускрон-Перювельз 2:2 Ройал Анверпен ПДА
- 26.10.2017 Ройал Анверпен 0:0 Стандард ПДА
- 22.10.2017 Брюгге 1:0 Ройал Анверпен ПДА
- 15.10.2017 Ройал Анверпен 3:0 Зульте-Варегем ПДА
- 30.09.2017 Васланд-Беверен 3:0 Ройал Анверпен ПДА
- 22.09.2017 Ройал Анверпен 3:0 Кортрейк ПДА
- 19.09.2017 Ройал Анверпен 2:0 Льерс К
- 16.09.2017 Локерен 1:1 Ройал Анверпен ПДА
- 09.09.2017 Ройал Анверпен 1:1 Сент-Трюйден ПДА
Брюгге (последние 20 матчей: +16 =2 -2)
- 16.01.2018 Брюгге 5:1 Шарлеруа К
- 10.01.2018 Гронинген 1:2 Брюгге ТМК
- 26.12.2017 Брюгге 4:2 Мускрон-Перювельз ПДА
- 20.12.2017 Мехелен 0:3 Брюгге ПДА
- 17.12.2017 Брюгге 5:0 Андерлехт ПДА
- 10.12.2017 Брюгге 3:1 Локерен ПДА
- 03.12.2017 Эйпен 2:2 Брюгге ПДА
- 30.11.2017 Зульте-Варегем 2:3 Брюгге К
- 26.11.2017 Брюгге 3:2 Зульте-Варегем ПДА
- 19.11.2017 Брюгге 3:0 Васланд-Беверен ПДА
- 05.11.2017 Андерлехт 0:0 Брюгге ПДА
- 29.10.2017 Брюгге 4:1 Сент-Трюйден ПДА
- 25.10.2017 Генк 2:0 Брюгге ПДА
- 22.10.2017 Брюгге 1:0 Ройал Анверпен ПДА
- 15.10.2017 Остенде 2:3 Брюгге ПДА
- 01.10.2017 Брюгге 2:1 Гент ПДА
- 24.09.2017 Шарлеруа 1:2 Брюгге ПДА
- 20.09.2017 Рузеларе 1:5 Брюгге К
- 15.09.2017 Брюгге 2:0 Мехелен ПДА
- 09.09.2017 Мускрон-Перювельз 2:1 Брюгге ПДА
Последние игры между собой
Ройал Анверпен: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Брюгге: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 22.10.2017 Брюгге 1:0 Ройал Анверпен Первый дивизион А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|21
|17
|2
|2
|53 - 19
|53
|2.
|Шарлеруа
|22
|13
|6
|3
|39 - 20
|45
|3.
|Андерлехт
|21
|12
|4
|5
|31 - 26
|40
|4.
|Ройал Анверпен
|21
|9
|7
|5
|30 - 24
|34
|5.
|Гент
|21
|9
|5
|7
|27 - 18
|32
|6.
|Стандард
|22
|7
|8
|7
|24 - 27
|29
|7.
|Сент-Трюйден
|22
|7
|8
|7
|25 - 32
|29
|8.
|Васланд-Беверен
|22
|8
|4
|10
|40 - 38
|28
|9.
|Генк
|21
|6
|9
|6
|29 - 28
|27
|10.
|Кортрейк
|22
|7
|5
|10
|29 - 36
|26
|11.
|Мускрон-Перювельз
|22
|7
|5
|10
|29 - 38
|26
|12.
|Остенде
|22
|7
|4
|11
|28 - 29
|25
|13.
|Локерен
|21
|6
|6
|9
|24 - 31
|24
|14.
|Зульте-Варегем
|22
|7
|2
|13
|33 - 40
|23
|15.
|Мехелен
|22
|4
|6
|12
|21 - 37
|18
|16.
|Эйпен
|22
|3
|7
|12
|29 - 48
|16
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Текстовая онлайн трансляция матча Ройал Анверпен - БрюггеДо начала игры осталось 11 часов 56 минут, которая состоится 21.01.2018.
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