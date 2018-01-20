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2017-2018
Стадион:
Ройал Анверпен
 
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Брюгге
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Текстовая онлайн трансляция матча Ройал Анверпен - Брюгге

До начала игры осталось 11 часов 56 минут, которая состоится 21.01.2018.

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