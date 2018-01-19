Стадион: Галгенваард Зрители: 18457
1:1
Конец матча
13' Желтая карточкаАюб Яссин
42' Желтая карточкаВегхорст Ваут
0:1
55' ГолСвенссон Юнас
73' Желтая карточкаДжаханбакш Алиреза
1:1
75' ГолДессерс Сириль
79' Желтая карточкаВюйтенс Стейн
90' Желтая карточкаКерк Гирано
Второй тайм
96'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
96'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
96'
95'
Teun Koopmeiners навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
95'
Тактическая замена. Лабьяд Закария уходит с поля и его заменяет Гёртлер Лукас
94'
94'
Янссен Виллем из команды Утрехт толкнул локтем оппонента. Это Вегхорст Ваут заработал фол
93'
Teun Koopmeiners навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
93'
Судья сигнализирует, что Odysseus Velanas из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Teun Koopmeiners
92'
Керк Гирано получил желтую карточку от судьи
92'
Судья свистит. Керк Гирано атаковал сзади соперника. Это Идрисси Уссама заработал своей команде штрафной
91'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
Лабьяд Закария из команды Утрехт толкнул локтем оппонента. Это Мидтше Фредрик заработал фол
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
90'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
89'
Мидтше Фредрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
89'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
88'
Керк Гирано из команды Утрехт в офсайде
88'
Вюйтенс Стейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Керк Гирано из команды Утрехт находит одноклубника четким пасом пяткой.
87'
Леувин Рамон из команды Утрехт нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
87'
86'
Игра в одни ворота сейчас. Утрехт доминирует и владеет мячом
86'
Оуведжан Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
86'
Отличные скиллы показывает Лабьяд Закария, обводя своих соперников
86'
Оуведжан Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
84'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар играет слишком грубо. Леувин Рамон оказался на газоне.
84'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
83'
Керк Гирано наказан за толчок Свенссон Юнас
83'
82'
Лабьяд Закария мяч отрикошетил от ворот
81'
Судья сигнализирует, что Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Аюб Яссин
81'
Лабьяд Закария из команды Утрехт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
81'
Судья сигнализирует, что Odysseus Velanas из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Teun Koopmeiners
80'
80'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
80'
Дессерс Сириль наказан за толчок Teun Koopmeiners
79'
Вюйтенс Стейн получил желтую карточку от судьи
78'
Безумный фол. Вюйтенс Стейн грубо играет против соперника. Пострадал Клейбер Шон
77'
Тактическая замена. Хелмер Джереми уходит с поля и его заменяет Идрисси Уссама
76'
После дальнего удара, который нанес Керк Гирано мяч отбит вратарем
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
75'
Лабьяд Закария сделал результативную передачу.
75'
Г О О О О Л - Дессерс Сириль записал гол на свой счет!
75'
Лабьяд Закария из команды Утрехт находит одноклубника четким пасом пяткой.
75'
Керк Гирано из команды Утрехт делает пас партнеру.
74'
Игроки ФК "Утрехт" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
74'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
74'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар идет с мячом вперед на обострение...
74'
Игроки ФК "АЗ Алкмаар" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
74'
73'
Джаханбакш Алиреза получил желтую карточку от судьи
73'
Безумный фол. Джаханбакш Алиреза грубо играет против соперника. Пострадал Ван дер Мер Робин
73'
Отличный пас сделал Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
73'
Мидтше Фредрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
72'
Вегхорст Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
72'
72'
Odysseus Velanas из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
71'
Аюб Яссин нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
71'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
71'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар делает отличный кросс...
70'
70'
Дессерс Сириль из команды Утрехт плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
70'
Вюйтенс Стейн ошибается в защите.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
69'
Судья сигнализирует, что Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Клейбер Шон
69'
Леувин Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар делает навес прямо в штрафную.
68'
68'
68'
Ван дер Марел Марк из команды Утрехт делает передачу одноклубнику.
68'
Лабьяд Закария из команды Утрехт делает передачу одноклубнику.
67'
67'
Вюйтенс Стейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Игроки ФК "Утрехт" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
67'
Леувин Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает навес прямо в штрафную.
67'
Вегхорст Ваут нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
Клейбер Шон не смог попасть в створ ударом издали
66'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Бизот Марко из команды АЗ Алкмаар.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
65'
Вюйтенс Стейн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
65'
Керк Гирано из команды Утрехт делает пас партнеру.
65'
Odysseus Velanas из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
65'
Ван Рейн Рикардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
64'
64'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
64'
Ван де Стрек Сандер получил травму и заменен. Odysseus Velanas выходит на поле.
63'
Ох, нехорошо это выглядит. Ван де Стрек Сандер получил травму и медбригада забирает его с поля.
61'
Ван де Стрек Сандер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
Безумный фол. Вегхорст Ваут грубо играет против соперника. Пострадал Ван де Стрек Сандер
60'
Шанс! Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар пробил головой, но мимо
60'
Хелмер Джереми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
59'
Дессерс Сириль наказан за толчок Джаханбакш Алиреза
59'
Судья сигнализирует, что Клейбер Шон из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Свенссон Юнас
58'
58'
Как он промахнулся? Клейбер Шон имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
58'
56'
Тактическая замена. Эмануэльсон Урби уходит с поля и его заменяет Дессерс Сириль
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
55'
ГОООООЛ - Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар забивает из-за штрафной площади
55'
Эмануэльсон Урби выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
54'
Леувин Рамон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
54'
Тил Гуус нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Джаханбакш Алиреза разрезает оборону соперника отличным пасом
52'
Судья сигнализирует, что Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Аюб Яссин
52'
Ван дер Марел Марк не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
51'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
51'
Аюб Яссин нанес удар, но промахнулся очень сильно.
50'
Ван Рейн Рикардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Клейбер Шон из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
50'
Хорошую попытку сделал Вегхорст Ваут. Удар в створ, но вратарь начеку
49'
Тил Гуус мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
49'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
49'
Назначен штрафной. Пострадал Вегхорст Ваут, его свалил Леувин Рамон.
48'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
47'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с правого угла.
47'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Судья сигнализирует, что Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Аюб Яссин
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
32'
Teun Koopmeiners выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
31'
Какой промах! Янссен Виллем имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
31'
Аюб Яссин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
30'
Судья сигнализирует, что Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Ван де Стрек Сандер
30'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
29'
Лабьяд Закария из команды Утрехт пробил со штрафного, но очень мимо цели.
28'
Судья сигнализирует, что Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Лабьяд Закария
28'
27'
Судья сигнализирует, что Ван Рейн Рикардо из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Лабьяд Закария
27'
ШАНС! Вегхорст Ваут нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
26'
Плохо сыграл Аюб Яссин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
26'
Плохо сыграл Ван дер Мер Робин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
26'
Teun Koopmeiners навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
26'
Судья сигнализирует, что Эмануэльсон Урби из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Тил Гуус
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
25'
ШАНС! Teun Koopmeiners нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
24'
Янссен Виллем из команды Утрехт в офсайде
24'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт толкнул локтем оппонента. Это Вюйтенс Стейн заработал фол
23'
23'
После дальнего удара, который нанес Тил Гуус мяч отбит вратарем
22'
22'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
22'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
22'
Аюб Яссин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
21'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар отдал передачу, которая была заблокирована.
21'
Опасность! Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
21'
Игроки ФК "АЗ Алкмаар" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
20'
Судья сигнализирует, что Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Эмануэльсон Урби
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
19'
18'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
Тил Гуус имел все шансы забить, но Йенсен Давид сделал отличный сейв!
18'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает навес прямо в штрафную.
16'
Мидтше Фредрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Аюб Яссин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
16'
Судья сигнализирует, что Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Аюб Яссин
15'
АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
15'
Лабьяд Закария из команды Утрехт делает неудачный навес.
14'
14'
Ван Рейн Рикардо решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
13'
Аюб Яссин получил желтую карточку от судьи
13'
Безумный фол. Аюб Яссин грубо играет против соперника. Пострадал Хелмер Джереми
13'
Аюб Яссин ошибается в защите.
13'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
10'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
10'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Янссен Виллем из команды Утрехт.
9'
9'
9'
9'
8'
8'
Как он промахнулся? Ван де Стрек Сандер имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
8'
Отличные скиллы показывает Лабьяд Закария, обводя своих соперников
7'
Хорошую попытку сделал Мидтше Фредрик. Удар в створ, но вратарь начеку
6'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
6'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
6'
Судья сигнализирует, что Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Аюб Яссин
5'
Хелмер Джереми из команды АЗ Алкмаар отдал передачу, которая была заблокирована.
5'
Опасность! Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
4'
Лабьяд Закария из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Свенссон Юнас пострадал.
4'
Янссен Виллем из команды Утрехт делает пас партнеру.
3'
3'
2'
2'
Керк Гирано из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
2'
Тил Гуус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
1'
Сегодняшная посещаемость составляет 18457 болельщиков
1'
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Утрехт". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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