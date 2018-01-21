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  5. Первый дивизион А
2017-2018
Стадион:
Гент
3:0
Конец матча
Локерен
0'
1:0
44' Гол в свои ворота
Jakov Filipovic
57' Желтая карточка
Killan Overmeire
58' Желтая карточка
Бронн Дилан
2:0
63' Гол
Яремчук Роман
67' Желтая карточка
Жиго Самуэль
3:0
86' Гол
Giorgi Chakvetadze
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
86'
Г О О О О Л - Giorgi Chakvetadze бьет в цель!
84'
Гент делает замену. Силла Мамаду II уходит с поля, а Янга Рангело выходит на его замену.
78'
Локерен делает замену. Bob Straetman уходит с поля, а Хуппертс Гуус выходит на его замену.
77'
Локерен делает замену. Мишель Жулиан уходит с поля, а Amine Benchaib выходит на его замену.
69'
Локерен делает замену. Робин Седер уходит с поля, а Де Суттер Том выходит на его замену.

Желтая карточка
67'
Жиго Самуэль получил желтую карточку от судьи
Описание гола
63'
Г О О О О Л - Яремчук Роман бьет в цель!
Желтая карточка
58'
Бронн Дилан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
57'
Киллиан Овермейре получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Гент делает замену. Деягере Брехт уходит с поля, а Андрияшевич Франко выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
44'
Г О О О О Л - Jakov Filipovic уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
42'
Гент делает замену. Кристиансен Андерс уходит с поля, а Giorgi Chakvetadze выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ghelamco Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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