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2017-2018
Стадион: Геламко
1:0
44' Гол в свои воротаJakov Filipovic
57' Желтая карточкаKillan Overmeire
58' Желтая карточкаБронн Дилан
2:0
63' ГолЯремчук Роман
67' Желтая карточкаЖиго Самуэль
3:0
86' ГолGiorgi Chakvetadze
|
44'
1:0
57'
58'
63'
2:0
67'
86'
3:0
Состав команд
32
Фокет
Томас
22
Бронн
Дилан
21
Асаре
Нана
31
Кубо
Юя
14
Mehdi
Terki
27
Robin
Soeder
Гент 4-4-2
- Основной состав
- 91 Калинич Ловре Вратарь
- 32 Фокет Томас Защитник
- 22 Бронн Дилан Защитник
- 2 Жиго Самуэль Защитник
- 21 Асаре Нана Защитник
- 19 Деягере Брехт Полузащитник
- 6 Верстрате Биргер Полузащитник
- 8 Кристиансен Андерс Полузащитник
- 31 Кубо Юя Полузащитник
- 9 Силла Мамаду II Нападающий
- 17 Яремчук Роман Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Тулен Янник Вратарь
- 4 Рустед Сигурд Защитник
- 29 Де Смет Тибо Защитник
- 23 Андрияшевич Франко Полузащитник
- 33 Верстрате Луи Полузащитник
- 14 Янга Рангело Нападающий
- 24 Nicolas Raskin
- 7 Giorgi Chakvetadze
- Главный тренер: Вандерхаге Ив
Локерен 4-2-3-1
- Основной состав
- 13 Верхульст Давино Вратарь
- 19 Тичинович Марио Защитник
- 25 Jakov Filipovic Защитник
- 20 Joher Khadim Rassoul Защитник
- 6 Скуласон Ари Защитник
- 14 Mehdi Terki Полузащитник
- 7 Killan Overmeire Полузащитник
- 22 Де Риддер Стив Полузащитник
- 8 Мишель Жулиан Полузащитник
- 11 Bob Straetman Полузащитник
- 27 Robin Soeder Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Марцо Стефано Защитник
- 26 Arno Monsecour Защитник
- 35 Tracy Mpati Bibuangu Защитник
- 17 Хуппертс Гуус Полузащитник
- 9 Де Суттер Том Нападающий
- 28 Amine Benchaib
- 12 Ortwin de Wolf
- Главный тренер: Мас Петер
Предыдущие игры
Гент (последние 20 матчей: +12 =2 -6)
- 10.01.2018 Унион Берлин 3:1 Гент ТМК
- 09.01.2018 Нюрнберг 0:1 Гент ТМК
- 26.12.2017 Андерлехт 1:0 Гент ПДА
- 21.12.2017 Гент 1:0 Шарлеруа ПДА
- 16.12.2017 Стандард 0:0 Гент ПДА
- 12.12.2017 Кортрейк 4:1 Гент К
- 09.12.2017 Гент 2:1 Кортрейк ПДА
- 03.12.2017 Зульте-Варегем 0:1 Гент ПДА
- 29.11.2017 Гент 2:1 Локерен К
- 24.11.2017 Гент 3:1 Мускрон-Перювельз ПДА
- 19.11.2017 Локерен 0:3 Гент ПДА
- 03.11.2017 Гент 1:0 Стандард ПДА
- 27.10.2017 Шарлеруа 2:1 Гент ПДА
- 24.10.2017 Гент 3:0 Эйпен ПДА
- 21.10.2017 Кортрейк 1:1 Гент ПДА
- 14.10.2017 Гент 2:0 Васланд-Беверен ПДА
- 01.10.2017 Брюгге 2:1 Гент ПДА
- 24.09.2017 Гент 0:1 Зульте-Варегем ПДА
- 20.09.2017 Гел 2:3 Гент К
- 17.09.2017 Остенде 0:2 Гент ПДА
Локерен (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 12.01.2018 Локерен 1:0 Сеул ТМК
- 10.01.2018 Эльче 4:3 Локерен ТМК
- 26.12.2017 Локерен 2:0 Мехелен ПДА
- 21.12.2017 Ройал Антверпен 1:2 Локерен ПДА
- 16.12.2017 Локерен 1:1 Васланд-Беверен ПДА
- 10.12.2017 Брюгге 3:1 Локерен ПДА
- 02.12.2017 Локерен 1:2 Андерлехт ПДА
- 29.11.2017 Гент 2:1 Локерен К
- 25.11.2017 Сент-Трюйден 0:0 Локерен ПДА
- 19.11.2017 Локерен 0:3 Гент ПДА
- 04.11.2017 Генк 0:0 Локерен ПДА
- 28.10.2017 Локерен 0:3 Остенде ПДА
- 24.10.2017 Мехелен 0:2 Локерен ПДА
- 21.10.2017 Локерен 1:1 Шарлеруа ПДА
- 14.10.2017 Локерен 1:1 Сент-Трюйден ПДА
- 01.10.2017 Зульте-Варегем 1:3 Локерен ПДА
- 24.09.2017 Стандард 2:1 Локерен ПДА
- 20.09.2017 Локерен 2:0 Беерсхот-Вильрейк К
- 16.09.2017 Локерен 1:1 Ройал Антверпен ПДА
- 08.09.2017 Андерлехт 3:2 Локерен ПДА
Последние игры между собой
Гент: победы: 11, ничьи: 9, поражения: 0
Локерен: победы: 0, ничьи: 9, поражения: 11
- 29.11.2017 Гент 2:1 Локерен Кубок
- 19.11.2017 Локерен 0:3 Гент Первый дивизион А
- 25.01.2017 Локерен 0:0 Гент Лига Про
- 30.11.2016 Гент 1:0 Локерен Кубок
- 11.09.2016 Гент 3:0 Локерен Лига Про
- 26.02.2016 Гент 3:1 Локерен Лига Про
- 27.10.2015 Локерен 1:2 Гент Лига Про
- 01.02.2015 Локерен 3:3 Гент Лига Жюпиле
- 21.01.2015 Гент 1:0 Локерен Кубок Бельгии
- 17.12.2014 Локерен 1:4 Гент Кубок Бельгии
- 28.09.2014 Гент 1:1 Локерен Лига Жюпиле
- 16.02.2014 Гент 1:1 Локерен Лига Жюпиле
- 19.10.2013 Локерен 2:2 Гент Лига Жюпиле
- 15.12.2012 Локерен 2:2 Гент Лига Жюпиле
- 28.11.2012 Гент 0:0 Локерен Кубок Бельгии
- 26.08.2012 Гент 2:1 Локерен Лига Жюпиле
- 18.02.2012 Локерен 1:1 Гент Премьер-лига
- 18.01.2012 Гент 3:3 Локерен Кубок
- 21.12.2011 Локерен 1:1 Гент Кубок
- 22.10.2011 Гент 3:1 Локерен Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|22
|17
|3
|2
|55 - 21
|54
|2.
|Шарлеруа
|22
|13
|6
|3
|39 - 20
|45
|3.
|Андерлехт
|22
|13
|4
|5
|32 - 26
|43
|4.
|Гент
|22
|10
|5
|7
|30 - 18
|35
|5.
|Ройал Антверпен
|22
|9
|8
|5
|32 - 26
|35
|6.
|Стандард
|22
|7
|8
|7
|24 - 27
|29
|7.
|Сент-Трюйден
|22
|7
|8
|7
|25 - 32
|29
|8.
|Васланд-Беверен
|22
|8
|4
|10
|40 - 38
|28
|9.
|Генк
|22
|6
|9
|7
|29 - 29
|27
|10.
|Кортрейк
|22
|7
|5
|10
|29 - 36
|26
|11.
|Мускрон-Перювельз
|22
|7
|5
|10
|29 - 38
|26
|12.
|Остенде
|22
|7
|4
|11
|28 - 29
|25
|13.
|Локерен
|22
|6
|6
|10
|24 - 34
|24
|14.
|Зульте-Варегем
|22
|7
|2
|13
|33 - 40
|23
|15.
|Мехелен
|22
|4
|6
|12
|21 - 37
|18
|16.
|Эйпен
|22
|3
|7
|12
|29 - 48
|16
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Г О О О О Л - Giorgi Chakvetadze бьет в цель!
84'
Гент делает замену. Силла Мамаду II уходит с поля, а Янга Рангело выходит на его замену.
78'
Локерен делает замену. Bob Straetman уходит с поля, а Хуппертс Гуус выходит на его замену.
77'
Локерен делает замену. Мишель Жулиан уходит с поля, а Amine Benchaib выходит на его замену.
69'
Локерен делает замену. Робин Седер уходит с поля, а Де Суттер Том выходит на его замену.
67'
Жиго Самуэль получил желтую карточку от судьи
63'
Г О О О О Л - Яремчук Роман бьет в цель!
58'
Бронн Дилан получил желтую карточку от судьи
57'
Киллиан Овермейре получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
46'
Гент делает замену. Деягере Брехт уходит с поля, а Андрияшевич Франко выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Г О О О О Л - Jakov Filipovic уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
42'
Гент делает замену. Кристиансен Андерс уходит с поля, а Giorgi Chakvetadze выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ghelamco Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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