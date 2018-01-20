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  5. Первый дивизион А
2017-2018
Стадион:
Мехелен
0:2
Конец матча
Зульте-Варегем
0'
14' Желтая карточка
Ритс Матс
26' Желтая карточка
Эль-Мессауди Ахмед
35' Желтая карточка
Харбауи Хамди
37' Желтая карточка
Дерейк Тимоти
77' Желтая карточка
Тэнмон Клеман
0:1
81' Гол
Де Фаув Дави
83' Желтая карточка
Де Фаув Дави
84' Желтая карточка
Tim Matthijs
0:2
86' Гол
Харбауи Хамди
90' Желтая карточка
Цоцалич Эдин
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Цоцалич Эдин получил желтую карточку от судьи
Описание гола
86'
Г О О О О Л - Харбауи Хамди бьет в цель!
Желтая карточка
84'
Тим Маттийс получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
83'
Де Фаув Дави получил желтую карточку от судьи
Описание гола
81'
Г О О О О Л - Де Фаув Дави бьет в цель!

78'
Мехелен делает замену. Коловос Димитрис уходит с поля, а Камю Фабьен выходит на его замену.
Желтая карточка
77'
Тэнмон Клеман получил желтую карточку от судьи
73'
Зульте-Варегем делает замену. Думбия Идрисса уходит с поля, а Де Сар Жюльен выходит на его замену.
71'
Мехелен делает замену. Бечирай Фатос уходит с поля, а Вердье Николя выходит на его замену.
64'
Зульте-Варегем делает замену. Де Паув Нилл уходит с поля, а Лейя-Исека Аарон выходит на его замену.
46'
Зульте-Варегем делает замену. Марк Дамьен уходит с поля, а Де Метс Гертьян выходит на его замену.
46'
Мехелен делает замену. Эль-Мессауди Ахмед уходит с поля, а Силла Якуба выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
37'
Дерейк Тимоти получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
35'
Харбауи Хамди получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
26'
Эль-Мессауди Ахмед получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
14'
Ритс Матс получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Argosstadion Achter de Kazerne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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