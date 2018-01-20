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2017-2018
Стадион: Аргосштадион Ахтер де Казерне
0:2
Конец матча
14' Желтая карточкаРитс Матс
26' Желтая карточкаЭль-Мессауди Ахмед
35' Желтая карточкаХарбауи Хамди
37' Желтая карточкаДерейк Тимоти
77' Желтая карточкаТэнмон Клеман
0:1
81' ГолДе Фаув Дави
83' Желтая карточкаДе Фаув Дави
84' Желтая карточкаTim Matthijs
0:2
86' ГолХарбауи Хамди
90' Желтая карточкаЦоцалич Эдин
|
14'
35'
37'
77'
81'
0:1
83'
84'
86'
0:2
90'
Состав команд
15
Цоцалич
Эдин
11
Ритс
Матс
11
Де
Паув
Нилл
10
Кайя
Онур
Мехелен 4-1-4-1
- Основной состав
- 26 Коосеманс Колин Вратарь
- 2 Laurens Paulussens Защитник
- 15 Цоцалич Эдин Защитник
- 6 Caceres German Mera Защитник
- 22 Elias Cobbaut Защитник
- 10 Коловос Димитрис Полузащитник
- 7 Tim Matthijs Полузащитник
- 3 Эль-Мессауди Ахмед Полузащитник
- 11 Ритс Матс Полузащитник
- 21 Тэнмон Клеман Полузащитник
- 19 Бечирай Фатос Нападающий
- Запасные игроки
- 49 Морис Антони Вратарь
- 29 Jules van Cleemput Защитник
- 40 Силла Якуба Полузащитник
- 28 Камю Фабьен Полузащитник
- 16 Схоофс Роб Полузащитник
- 8 Randall Leal Нападающий
- 9 Педерсен Никлас Нападающий
- 99 Вердье Николя Нападающий
- 32 Jelle De Schoenmaeker
- Главный тренер: Янкович Александр
Зульте-Варегем 4-3-3
- Основной состав
- 1 Sammy Bossuyt Вратарь
- 2 Де Фаув Дави Защитник
- 3 Бодри Марвин Защитник
- 6 Дерейк Тимоти Защитник
- 31 Хамалайнен Брайан Защитник
- 43 Копман Сандер Полузащитник
- 5 Марк Дамьен Полузащитник
- 20 Думбия Идрисса Полузащитник
- 11 Де Паув Нилл Нападающий
- 10 Кайя Онур Нападающий
- 9 Харбауи Хамди Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Бостин Луи Вратарь
- 14 Уолш Сэнди Защитник
- 4 Хейлен Майкл Защитник
- 29 Алесандро Кордаро Полузащитник
- 23 Де Сар Жюльен Полузащитник
- 8 Де Метс Гертьян Полузащитник
- 7 Лейя-Исека Аарон Нападающий
- Главный тренер: Дюри Франки
Предыдущие игры
Мехелен (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 10.01.2018 Мехелен 2:2 Ингольштадт ТМК
- 10.01.2018 Мехелен 2:1 Оснабрюк ТМК
- 26.12.2017 Локерен 2:0 Мехелен ПДА
- 20.12.2017 Мехелен 0:3 Брюгге ПДА
- 16.12.2017 Кортрейк 2:0 Мехелен ПДА
- 09.12.2017 Остенде 0:1 Мехелен ПДА
- 02.12.2017 Мехелен 3:2 Генк ПДА
- 29.11.2017 Мехелен 1:1 Генк К
- 25.11.2017 Ройал Анверпен 0:0 Мехелен ПДА
- 17.11.2017 Шарлеруа 2:0 Мехелен ПДА
- 04.11.2017 Мехелен 2:0 Кортрейк ПДА
- 28.10.2017 Зульте-Варегем 2:1 Мехелен ПДА
- 24.10.2017 Мехелен 0:2 Локерен ПДА
- 21.10.2017 Эйпен 4:1 Мехелен ПДА
- 13.10.2017 Мехелен 3:4 Андерлехт ПДА
- 30.09.2017 Мускрон-Перювельз 2:2 Мехелен ПДА
- 23.09.2017 Мехелен 2:0 Сент-Трюйден ПДА
- 20.09.2017 Мехелен 3:0 Бохольт К
- 15.09.2017 Брюгге 2:0 Мехелен ПДА
- 10.09.2017 Мехелен 1:1 Остенде ПДА
Зульте-Варегем (последние 20 матчей: +3 =2 -15)
- 08.01.2018 Боруссия Д 3:2 Зульте-Варегем ТМК
- 26.12.2017 Зульте-Варегем 0:4 Шарлеруа ПДА
- 23.12.2017 Мускрон-Перювельз 2:1 Зульте-Варегем ПДА
- 17.12.2017 Зульте-Варегем 1:2 Ройал Анверпен ПДА
- 10.12.2017 Сент-Трюйден 1:1 Зульте-Варегем ПДА
- 07.12.2017 Зульте-Варегем 3:2 Лацио ЛЕ
- 03.12.2017 Зульте-Варегем 0:1 Гент ПДА
- 30.11.2017 Зульте-Варегем 2:3 Брюгге К
- 26.11.2017 Брюгге 3:2 Зульте-Варегем ПДА
- 23.11.2017 Ницца 3:1 Зульте-Варегем ЛЕ
- 19.11.2017 Зульте-Варегем 0:1 Генк ПДА
- 05.11.2017 Остенде 4:2 Зульте-Варегем ПДА
- 02.11.2017 Витесс 0:2 Зульте-Варегем ЛЕ
- 28.10.2017 Зульте-Варегем 2:1 Мехелен ПДА
- 25.10.2017 Андерлехт 2:0 Зульте-Варегем ПДА
- 22.10.2017 Зульте-Варегем 2:5 Васланд-Беверен ПДА
- 19.10.2017 Зульте-Варегем 1:1 Витесс ЛЕ
- 15.10.2017 Ройал Анверпен 3:0 Зульте-Варегем ПДА
- 01.10.2017 Зульте-Варегем 1:3 Локерен ПДА
- 28.09.2017 Лацио 2:0 Зульте-Варегем ЛЕ
Последние игры между собой
Мехелен: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Зульте-Варегем: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
- 28.10.2017 Зульте-Варегем 2:1 Мехелен Первый дивизион А
- 26.12.2016 Зульте-Варегем 0:0 Мехелен Лига Про
- 24.09.2016 Мехелен 2:3 Зульте-Варегем Лига Про
- 21.02.2016 Зульте-Варегем 2:3 Мехелен Лига Про
- 24.10.2015 Мехелен 3:4 Зульте-Варегем Лига Про
- 02.05.2015 Мехелен 3:0 Зульте-Варегем Лига Жюпиле
- 12.04.2015 Зульте-Варегем 0:1 Мехелен Лига Жюпиле
- 28.02.2015 Зульте-Варегем 2:3 Мехелен Лига Жюпиле
- 28.10.2014 Мехелен 1:1 Зульте-Варегем Лига Жюпиле
- 16.03.2013 Мехелен 2:3 Зульте-Варегем Лига Жюпиле
- 10.11.2012 Зульте-Варегем 1:1 Мехелен Лига Жюпиле
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|21
|17
|2
|2
|53 - 19
|53
|2.
|Шарлеруа
|22
|13
|6
|3
|39 - 20
|45
|3.
|Андерлехт
|21
|12
|4
|5
|31 - 26
|40
|4.
|Ройал Анверпен
|21
|9
|7
|5
|30 - 24
|34
|5.
|Гент
|21
|9
|5
|7
|27 - 18
|32
|6.
|Стандард
|22
|7
|8
|7
|24 - 27
|29
|7.
|Сент-Трюйден
|22
|7
|8
|7
|25 - 32
|29
|8.
|Васланд-Беверен
|22
|8
|4
|10
|40 - 38
|28
|9.
|Генк
|21
|6
|9
|6
|29 - 28
|27
|10.
|Кортрейк
|22
|7
|5
|10
|29 - 36
|26
|11.
|Мускрон-Перювельз
|22
|7
|5
|10
|29 - 38
|26
|12.
|Остенде
|22
|7
|4
|11
|28 - 29
|25
|13.
|Локерен
|21
|6
|6
|9
|24 - 31
|24
|14.
|Зульте-Варегем
|22
|7
|2
|13
|33 - 40
|23
|15.
|Мехелен
|22
|4
|6
|12
|21 - 37
|18
|16.
|Эйпен
|22
|3
|7
|12
|29 - 48
|16
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Цоцалич Эдин получил желтую карточку от судьи
86'
Г О О О О Л - Харбауи Хамди бьет в цель!
84'
Тим Маттийс получил желтую карточку от судьи
83'
Де Фаув Дави получил желтую карточку от судьи
81'
Г О О О О Л - Де Фаув Дави бьет в цель!
78'
Мехелен делает замену. Коловос Димитрис уходит с поля, а Камю Фабьен выходит на его замену.
77'
Тэнмон Клеман получил желтую карточку от судьи
73'
Зульте-Варегем делает замену. Думбия Идрисса уходит с поля, а Де Сар Жюльен выходит на его замену.
71'
Мехелен делает замену. Бечирай Фатос уходит с поля, а Вердье Николя выходит на его замену.
64'
Зульте-Варегем делает замену. Де Паув Нилл уходит с поля, а Лейя-Исека Аарон выходит на его замену.
46'
Зульте-Варегем делает замену. Марк Дамьен уходит с поля, а Де Метс Гертьян выходит на его замену.
46'
Мехелен делает замену. Эль-Мессауди Ахмед уходит с поля, а Силла Якуба выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Дерейк Тимоти получил желтую карточку от судьи
35'
Харбауи Хамди получил желтую карточку от судьи
26'
Эль-Мессауди Ахмед получил желтую карточку от судьи
14'
Ритс Матс получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Argosstadion Achter de Kazerne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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