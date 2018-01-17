- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Эмирейтс
Позже
Предыдущие игры
Арсенал (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 14.01.2018 Борнмут 2:1 Арсенал ПЛ
- 10.01.2018 Челси 0:0 Арсенал КЛ
- 07.01.2018 Ноттингем Форест 4:2 Арсенал К
- 03.01.2018 Арсенал 2:2 Челси ПЛ
- 31.12.2017 Вест Бромвич 1:1 Арсенал ПЛ
- 28.12.2017 Кристал Пэлас 2:3 Арсенал ПЛ
- 22.12.2017 Арсенал 3:3 Ливерпуль ПЛ
- 19.12.2017 Арсенал 1:0 Вест Хэм КЛ
- 16.12.2017 Арсенал 1:0 Ньюкасл ПЛ
- 13.12.2017 Вест Хэм 0:0 Арсенал ПЛ
- 10.12.2017 Саутгемптон 1:1 Арсенал ПЛ
- 07.12.2017 Арсенал 6:0 БАТЭ ЛЕ
- 02.12.2017 Арсенал 1:3 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 29.11.2017 Арсенал 5:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 26.11.2017 Бёрнли 0:1 Арсенал ПЛ
- 23.11.2017 Кёльн 1:0 Арсенал ЛЕ
- 18.11.2017 Арсенал 2:0 Тоттенхэм ПЛ
- 05.11.2017 Манчестер Сити 3:1 Арсенал ПЛ
- 02.11.2017 Арсенал 0:0 Црвена Звезда ЛЕ
- 28.10.2017 Арсенал 2:1 Суонси ПЛ
Кристал Пэлас (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 13.01.2018 Кристал Пэлас 1:0 Бёрнли ПЛ
- 08.01.2018 Брайтон 2:1 Кристал Пэлас К
- 02.01.2018 Саутгемптон 1:2 Кристал Пэлас ПЛ
- 31.12.2017 Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Сити ПЛ
- 28.12.2017 Кристал Пэлас 2:3 Арсенал ПЛ
- 23.12.2017 Суонси 1:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 16.12.2017 Лестер 0:3 Кристал Пэлас ПЛ
- 12.12.2017 Кристал Пэлас 2:1 Уотфорд ПЛ
- 09.12.2017 Кристал Пэлас 2:2 Борнмут ПЛ
- 02.12.2017 Вест Бромвич 0:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 28.11.2017 Брайтон 0:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 25.11.2017 Кристал Пэлас 2:1 Сток Сити ПЛ
- 18.11.2017 Кристал Пэлас 2:2 Эвертон ПЛ
- 05.11.2017 Тоттенхэм 1:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 28.10.2017 Кристал Пэлас 2:2 Вест Хэм ПЛ
- 24.10.2017 Бристоль Сити 4:1 Кристал Пэлас КЛ
- 21.10.2017 Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 14.10.2017 Кристал Пэлас 2:1 Челси ПЛ
- 30.09.2017 Манчестер Юнайтед 4:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 23.09.2017 Манчестер Сити 5:0 Кристал Пэлас ПЛ
Последние игры между собой
Арсенал: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 1
Кристал Пэлас: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 7
- 28.12.2017 Кристал Пэлас 2:3 Арсенал Премьер-лига
- 10.04.2017 Кристал Пэлас 3:0 Арсенал Премьер-лига
- 01.01.2017 Арсенал 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига
- 17.04.2016 Арсенал 1:1 Кристал Пэлас Премьер-лига
- 16.08.2015 Кристал Пэлас 1:2 Арсенал Премьер-лига
- 21.02.2015 Кристал Пэлас 1:2 Арсенал Премьер-лига
- 16.08.2014 Арсенал 2:1 Кристал Пэлас Премьер-лига
- 02.02.2014 Арсенал 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига
- 26.10.2013 Кристал Пэлас 0:2 Арсенал Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|23
|20
|2
|1
|67 - 17
|62
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|23
|15
|5
|3
|48 - 16
|50
|3.
|Челси
|Заявка
|23
|14
|5
|4
|41 - 16
|47
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|23
|13
|8
|2
|54 - 28
|47
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|46 - 21
|44
|6.
|Арсенал
|Заявка
|23
|11
|6
|6
|41 - 30
|39
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|19 - 20
|34
|8.
|Лестер
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|34 - 32
|31
|9.
|Эвертон
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|25 - 38
|27
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|33 - 42
|26
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|29 - 41
|25
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|21 - 33
|25
|13.
|Борнмут
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|24 - 35
|24
|14.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|19 - 39
|24
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|21 - 31
|23
|16.
|Брайтон
|Заявка
|23
|5
|8
|10
|17 - 29
|23
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|23 - 34
|21
|18.
|Сток Сити
|Заявка
|23
|5
|5
|13
|23 - 50
|20
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|23
|3
|10
|10
|18 - 30
|19
|20.
|Суонси
|Заявка
|23
|4
|5
|14
|14 - 35
|17
-
Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Кристал ПэласДо начала игры осталось 2 дня 13 часов 32 минуты, которая состоится 20.01.2018.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Арсенал - Кристал Пэлас
Арсенал
91.4% (64)
Ничья:
0% (0)
Кристал Пэлас
8.6% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Арсенал:
34.3% (24)
2:1 Арсенал:
30% (21)
3:1 Арсенал:
15.7% (11)
1:2 Кристал Пэлас:
5.7% (4)
3:0 Арсенал:
4.3% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация