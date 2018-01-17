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Кристал Пэлас
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Прогнозы на матч Арсенал - Кристал Пэлас
Арсенал
91.4% (64)
Ничья:
0% (0)
Кристал Пэлас
8.6% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Арсенал:
34.3% (24)
Арсенал:
30% (21)
Арсенал:
15.7% (11)
Кристал Пэлас:
5.7% (4)
Арсенал:
4.3% (3)
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