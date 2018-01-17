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Саутгемптон
 
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Тоттенхэм
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Текстовая онлайн трансляция матча Саутгемптон - Тоттенхэм

До начала игры осталось 2 дня 14 часов 28 минут, которая состоится 21.01.2018.
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Прогнозы на матч Саутгемптон - Тоттенхэм
Саутгемптон
6% (5)
Ничья:
6% (5)
Тоттенхэм
88% (73)

Вы не участвовали в прогнозе

Тоттенхэм:
39.8% (33)
Тоттенхэм:
15.7% (13)
Тоттенхэм:
14.5% (12)
Тоттенхэм:
10.8% (9)
Тоттенхэм:
3.6% (3)
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