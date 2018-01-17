Текстовая онлайн трансляция матча Саутгемптон - Тоттенхэм

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Стадион: Сент-Мэрис
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Саутгемптон (последние 20 матчей: +4 =7 -9)
- 13.01.2018 Уотфорд 2:2 Саутгемптон ПЛ
- 06.01.2018 Фулхэм 0:1 Саутгемптон К
- 02.01.2018 Саутгемптон 1:2 Кристал Пэлас ПЛ
- 30.12.2017 Манчестер Юнайтед 0:0 Саутгемптон ПЛ
- 26.12.2017 Тоттенхэм 5:2 Саутгемптон ПЛ
- 23.12.2017 Саутгемптон 1:1 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 16.12.2017 Челси 1:0 Саутгемптон ПЛ
- 13.12.2017 Саутгемптон 1:4 Лестер ПЛ
- 10.12.2017 Саутгемптон 1:1 Арсенал ПЛ
- 03.12.2017 Борнмут 1:1 Саутгемптон ПЛ
- 29.11.2017 Манчестер Сити 2:1 Саутгемптон ПЛ
- 26.11.2017 Саутгемптон 4:1 Эвертон ПЛ
- 18.11.2017 Ливерпуль 3:0 Саутгемптон ПЛ
- 04.11.2017 Саутгемптон 0:1 Бёрнли ПЛ
- 29.10.2017 Брайтон 1:1 Саутгемптон ПЛ
- 21.10.2017 Саутгемптон 1:0 Вест Бромвич ПЛ
- 15.10.2017 Саутгемптон 2:2 Ньюкасл ПЛ
- 30.09.2017 Сток Сити 2:1 Саутгемптон ПЛ
- 23.09.2017 Саутгемптон 0:1 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 16.09.2017 Кристал Пэлас 0:1 Саутгемптон ПЛ
Тоттенхэм (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 13.01.2018 Тоттенхэм 4:0 Эвертон ПЛ
- 07.01.2018 Тоттенхэм 3:0 Уимблдон К
- 04.01.2018 Тоттенхэм 1:1 Вест Хэм ПЛ
- 02.01.2018 Суонси 0:2 Тоттенхэм ПЛ
- 26.12.2017 Тоттенхэм 5:2 Саутгемптон ПЛ
- 23.12.2017 Бёрнли 0:3 Тоттенхэм ПЛ
- 16.12.2017 Манчестер Сити 4:1 Тоттенхэм ПЛ
- 13.12.2017 Тоттенхэм 2:0 Брайтон ПЛ
- 09.12.2017 Тоттенхэм 5:1 Сток Сити ПЛ
- 06.12.2017 Тоттенхэм 3:0 АПОЭЛ ЛЧ
- 02.12.2017 Уотфорд 1:1 Тоттенхэм ПЛ
- 28.11.2017 Лестер 2:1 Тоттенхэм ПЛ
- 25.11.2017 Тоттенхэм 1:1 Вест Бромвич ПЛ
- 21.11.2017 Боруссия Д 1:2 Тоттенхэм ЛЧ
- 18.11.2017 Арсенал 2:0 Тоттенхэм ПЛ
- 05.11.2017 Тоттенхэм 1:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 01.11.2017 Тоттенхэм 3:1 Реал Мадрид ЛЧ
- 28.10.2017 Манчестер Юнайтед 1:0 Тоттенхэм ПЛ
- 25.10.2017 Тоттенхэм 2:3 Вест Хэм КЛ
- 22.10.2017 Тоттенхэм 4:1 Ливерпуль ПЛ
Последние игры между собой
Саутгемптон: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 9
Тоттенхэм: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 1
- 26.12.2017 Тоттенхэм 5:2 Саутгемптон Премьер-лига
- 19.03.2017 Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Премьер-лига
- 28.12.2016 Саутгемптон 1:4 Тоттенхэм Премьер-лига
- 08.05.2016 Тоттенхэм 1:2 Саутгемптон Премьер-лига
- 19.12.2015 Саутгемптон 0:2 Тоттенхэм Премьер-лига
- 25.04.2015 Саутгемптон 2:2 Тоттенхэм Премьер-лига
- 05.10.2014 Тоттенхэм 1:0 Саутгемптон Премьер-лига
- 23.03.2014 Тоттенхэм 3:2 Саутгемптон Премьер-лига
- 22.12.2013 Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм Премьер-лига
- 04.05.2013 Тоттенхэм 1:0 Саутгемптон Премьер-лига
- 28.10.2012 Саутгемптон 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|23
|20
|2
|1
|67 - 17
|62
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|23
|15
|5
|3
|48 - 16
|50
|3.
|Челси
|Заявка
|23
|14
|5
|4
|41 - 16
|47
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|23
|13
|8
|2
|54 - 28
|47
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|46 - 21
|44
|6.
|Арсенал
|Заявка
|23
|11
|6
|6
|41 - 30
|39
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|19 - 20
|34
|8.
|Лестер
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|34 - 32
|31
|9.
|Эвертон
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|25 - 38
|27
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|33 - 42
|26
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|29 - 41
|25
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|21 - 33
|25
|13.
|Борнмут
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|24 - 35
|24
|14.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|19 - 39
|24
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|21 - 31
|23
|16.
|Брайтон
|Заявка
|23
|5
|8
|10
|17 - 29
|23
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|23 - 34
|21
|18.
|Сток Сити
|Заявка
|23
|5
|5
|13
|23 - 50
|20
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|23
|3
|10
|10
|18 - 30
|19
|20.
|Суонси
|Заявка
|23
|4
|5
|14
|14 - 35
|17
-
Текстовая онлайн трансляция матча Саутгемптон - ТоттенхэмДо начала игры осталось 2 дня 14 часов 28 минут, которая состоится 21.01.2018.
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Прогнозы на матч Саутгемптон - Тоттенхэм
Саутгемптон
6% (5)
Ничья:
6% (5)
Тоттенхэм
88% (73)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Тоттенхэм:
39.8% (33)
1:3 Тоттенхэм:
15.7% (13)
0:2 Тоттенхэм:
14.5% (12)
0:1 Тоттенхэм:
10.8% (9)
0:3 Тоттенхэм:
3.6% (3)
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