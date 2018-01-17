Текстовая онлайн трансляция матча Суонси - Ливерпуль

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Стадион: Либерти
Предыдущие игры
Суонси (последние 20 матчей: +4 =4 -12)
- 17.01.2018 Суонси 2:1 Вулверхэмптон К
- 13.01.2018 Ньюкасл 1:1 Суонси ПЛ
- 06.01.2018 Вулверхэмптон 0:0 Суонси К
- 02.01.2018 Суонси 0:2 Тоттенхэм ПЛ
- 30.12.2017 Уотфорд 1:2 Суонси ПЛ
- 26.12.2017 Ливерпуль 5:0 Суонси ПЛ
- 23.12.2017 Суонси 1:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 18.12.2017 Эвертон 3:1 Суонси ПЛ
- 13.12.2017 Суонси 0:4 Манчестер Сити ПЛ
- 09.12.2017 Суонси 1:0 Вест Бромвич ПЛ
- 02.12.2017 Сток Сити 2:1 Суонси ПЛ
- 29.11.2017 Челси 1:0 Суонси ПЛ
- 25.11.2017 Суонси 0:0 Борнмут ПЛ
- 18.11.2017 Бёрнли 2:0 Суонси ПЛ
- 04.11.2017 Суонси 0:1 Брайтон ПЛ
- 28.10.2017 Арсенал 2:1 Суонси ПЛ
- 24.10.2017 Суонси 0:2 Манчестер Юнайтед КЛ
- 21.10.2017 Суонси 1:2 Лестер ПЛ
- 14.10.2017 Суонси 2:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 30.09.2017 Вест Хэм 1:0 Суонси ПЛ
Ливерпуль (последние 20 матчей: +14 =5 -1)
- 14.01.2018 Ливерпуль 4:3 Манчестер Сити ПЛ
- 05.01.2018 Ливерпуль 2:1 Эвертон К
- 01.01.2018 Бёрнли 1:2 Ливерпуль ПЛ
- 30.12.2017 Ливерпуль 2:1 Лестер ПЛ
- 26.12.2017 Ливерпуль 5:0 Суонси ПЛ
- 22.12.2017 Арсенал 3:3 Ливерпуль ПЛ
- 17.12.2017 Борнмут 0:4 Ливерпуль ПЛ
- 13.12.2017 Ливерпуль 0:0 Вест Бромвич ПЛ
- 10.12.2017 Ливерпуль 1:1 Эвертон ПЛ
- 06.12.2017 Ливерпуль 7:0 Спартак Москва ЛЧ
- 02.12.2017 Брайтон 1:5 Ливерпуль ПЛ
- 29.11.2017 Сток Сити 0:3 Ливерпуль ПЛ
- 25.11.2017 Ливерпуль 1:1 Челси ПЛ
- 21.11.2017 Севилья 3:3 Ливерпуль ЛЧ
- 18.11.2017 Ливерпуль 3:0 Саутгемптон ПЛ
- 04.11.2017 Вест Хэм 1:4 Ливерпуль ПЛ
- 01.11.2017 Ливерпуль 3:0 Марибор ЛЧ
- 28.10.2017 Ливерпуль 3:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 22.10.2017 Тоттенхэм 4:1 Ливерпуль ПЛ
- 17.10.2017 Марибор 0:7 Ливерпуль ЛЧ
Последние игры между собой
Суонси: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 8
Ливерпуль: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 4
- 26.12.2017 Ливерпуль 5:0 Суонси Премьер-лига
- 21.01.2017 Ливерпуль 2:3 Суонси Премьер-лига
- 01.10.2016 Суонси 1:2 Ливерпуль Премьер-лига
- 01.05.2016 Суонси 3:1 Ливерпуль Премьер-лига
- 29.11.2015 Ливерпуль 1:0 Суонси Премьер-лига
- 16.03.2015 Суонси 0:1 Ливерпуль Премьер-лига
- 29.12.2014 Ливерпуль 4:1 Суонси Премьер-лига
- 28.10.2014 Ливерпуль 2:1 Суонси Кубок лиги
- 23.02.2014 Ливерпуль 4:3 Суонси Премьер-лига
- 16.09.2013 Суонси 2:2 Ливерпуль Премьер-лига
- 17.02.2013 Ливерпуль 5:0 Суонси Премьер-лига
- 25.11.2012 Суонси 0:0 Ливерпуль Премьер-лига
- 01.11.2012 Ливерпуль 1:3 Суонси Кубок лиги
- 13.05.2012 Суонси 1:0 Ливерпуль Премьер-лига
- 05.11.2011 Ливерпуль 0:0 Суонси Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|23
|20
|2
|1
|67 - 17
|62
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|23
|15
|5
|3
|48 - 16
|50
|3.
|Челси
|Заявка
|23
|14
|5
|4
|41 - 16
|47
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|23
|13
|8
|2
|54 - 28
|47
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|46 - 21
|44
|6.
|Арсенал
|Заявка
|23
|11
|6
|6
|41 - 30
|39
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|19 - 20
|34
|8.
|Лестер
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|34 - 32
|31
|9.
|Эвертон
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|25 - 38
|27
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|33 - 42
|26
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|29 - 41
|25
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|21 - 33
|25
|13.
|Борнмут
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|24 - 35
|24
|14.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|19 - 39
|24
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|21 - 31
|23
|16.
|Брайтон
|Заявка
|23
|5
|8
|10
|17 - 29
|23
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|23 - 34
|21
|18.
|Сток Сити
|Заявка
|23
|5
|5
|13
|23 - 50
|20
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|23
|3
|10
|10
|18 - 30
|19
|20.
|Суонси
|Заявка
|23
|4
|5
|14
|14 - 35
|17
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Текстовая онлайн трансляция матча Суонси - ЛиверпульДо начала игры осталось 2 дня 18 часов 27 минут, которая состоится 22.01.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Суонси - Ливерпуль
Суонси
2% (2)
Ничья:
5% (5)
Ливерпуль
93.1% (94)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 Ливерпуль:
27.7% (28)
1:2 Ливерпуль:
26.7% (27)
1:3 Ливерпуль:
15.8% (16)
0:3 Ливерпуль:
9.9% (10)
0:1 Ливерпуль:
5.9% (6)
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