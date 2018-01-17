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Суонси
 
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Ливерпуль
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Текстовая онлайн трансляция матча Суонси - Ливерпуль

До начала игры осталось 2 дня 18 часов 27 минут, которая состоится 22.01.2018.
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Прогнозы на матч Суонси - Ливерпуль
Суонси
2% (2)
Ничья:
5% (5)
Ливерпуль
93.1% (94)

Вы не участвовали в прогнозе

Ливерпуль:
27.7% (28)
Ливерпуль:
26.7% (27)
Ливерпуль:
15.8% (16)
Ливерпуль:
9.9% (10)
Ливерпуль:
5.9% (6)
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