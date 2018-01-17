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Стадион:
Брайтон
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Брайтон - Челси

До начала игры осталось 2 дня 11 часов 1 минуту, которая состоится 20.01.2018.
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Прогнозы на матч Брайтон - Челси
Брайтон
2.6% (2)
Ничья:
5.3% (4)
Челси
92.1% (70)

Вы не участвовали в прогнозе

Челси:
35.5% (27)
Челси:
27.6% (21)
Челси:
13.2% (10)
Челси:
9.2% (7)
Челси:
3.9% (3)
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