Текстовая онлайн трансляция матча Брайтон - Челси

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Стадион: Фалмер
Предыдущие игры
Брайтон (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 13.01.2018 Вест Бромвич 2:0 Брайтон ПЛ
- 08.01.2018 Брайтон 2:1 Кристал Пэлас К
- 01.01.2018 Брайтон 2:2 Борнмут ПЛ
- 30.12.2017 Ньюкасл 0:0 Брайтон ПЛ
- 26.12.2017 Челси 2:0 Брайтон ПЛ
- 23.12.2017 Брайтон 1:0 Уотфорд ПЛ
- 16.12.2017 Брайтон 0:0 Бёрнли ПЛ
- 13.12.2017 Тоттенхэм 2:0 Брайтон ПЛ
- 09.12.2017 Хаддерсфилд Таун 2:0 Брайтон ПЛ
- 02.12.2017 Брайтон 1:5 Ливерпуль ПЛ
- 28.11.2017 Брайтон 0:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 25.11.2017 Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон ПЛ
- 20.11.2017 Брайтон 2:2 Сток Сити ПЛ
- 04.11.2017 Суонси 0:1 Брайтон ПЛ
- 29.10.2017 Брайтон 1:1 Саутгемптон ПЛ
- 20.10.2017 Вест Хэм 0:3 Брайтон ПЛ
- 15.10.2017 Брайтон 1:1 Эвертон ПЛ
- 01.10.2017 Арсенал 2:0 Брайтон ПЛ
- 24.09.2017 Брайтон 1:0 Ньюкасл ПЛ
- 19.09.2017 Борнмут 1:0 Брайтон КЛ
Челси (последние 20 матчей: +11 =7 -2)
- 13.01.2018 Челси 0:0 Лестер ПЛ
- 10.01.2018 Челси 0:0 Арсенал КЛ
- 06.01.2018 Норвич 0:0 Челси К
- 03.01.2018 Арсенал 2:2 Челси ПЛ
- 30.12.2017 Челси 5:0 Сток Сити ПЛ
- 26.12.2017 Челси 2:0 Брайтон ПЛ
- 23.12.2017 Эвертон 0:0 Челси ПЛ
- 20.12.2017 Челси 2:1 Борнмут КЛ
- 16.12.2017 Челси 1:0 Саутгемптон ПЛ
- 12.12.2017 Хаддерсфилд Таун 1:3 Челси ПЛ
- 09.12.2017 Вест Хэм 1:0 Челси ПЛ
- 05.12.2017 Челси 1:1 Атлетико М ЛЧ
- 02.12.2017 Челси 3:1 Ньюкасл ПЛ
- 29.11.2017 Челси 1:0 Суонси ПЛ
- 25.11.2017 Ливерпуль 1:1 Челси ПЛ
- 22.11.2017 Карабах 0:4 Челси ЛЧ
- 18.11.2017 Вест Бромвич 0:4 Челси ПЛ
- 05.11.2017 Челси 1:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 31.10.2017 Рома 3:0 Челси ЛЧ
- 28.10.2017 Борнмут 0:1 Челси ПЛ
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|23
|20
|2
|1
|67 - 17
|62
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|23
|15
|5
|3
|48 - 16
|50
|3.
|Челси
|Заявка
|23
|14
|5
|4
|41 - 16
|47
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|23
|13
|8
|2
|54 - 28
|47
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|46 - 21
|44
|6.
|Арсенал
|Заявка
|23
|11
|6
|6
|41 - 30
|39
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|19 - 20
|34
|8.
|Лестер
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|34 - 32
|31
|9.
|Эвертон
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|25 - 38
|27
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|33 - 42
|26
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|29 - 41
|25
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|21 - 33
|25
|13.
|Борнмут
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|24 - 35
|24
|14.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|19 - 39
|24
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|21 - 31
|23
|16.
|Брайтон
|Заявка
|23
|5
|8
|10
|17 - 29
|23
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|23 - 34
|21
|18.
|Сток Сити
|Заявка
|23
|5
|5
|13
|23 - 50
|20
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|23
|3
|10
|10
|18 - 30
|19
|20.
|Суонси
|Заявка
|23
|4
|5
|14
|14 - 35
|17
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Текстовая онлайн трансляция матча Брайтон - ЧелсиДо начала игры осталось 2 дня 11 часов 1 минуту, которая состоится 20.01.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Брайтон - Челси
Брайтон
2.6% (2)
Ничья:
5.3% (4)
Челси
92.1% (70)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 Челси:
35.5% (27)
1:2 Челси:
27.6% (21)
0:1 Челси:
13.2% (10)
1:3 Челси:
9.2% (7)
0:3 Челси:
3.9% (3)
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