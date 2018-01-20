Стадион: Cars Jeans Stadium Зрители: 11008
1:1
Конец матча
1:0
23' ГолЙонсен Бьорн
1:1
86' ГолJonathan Opoku
90' Желтая карточкаVito van Crooy
90' Желтая карточкаRoel Janssen
90' Желтая карточкаRalf Seuntjens
Второй тайм
95'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 11008 болельщиков
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
94'
Ральф Сеунтьенс получает желтую карточку за неспортивное поведение
94'
Рул Янссен тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
94'
Рул Янссен из команды ВВВ-Венло играет слишком грубо. Баккер Данни оказался на газоне.
94'
Судья сигнализирует, что Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Майсснер Томас
93'
93'
Иммерс Лекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
92'
Vito van Crooy сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
92'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло опасно и грубо сыграл. Хой Элсон пострадал.
92'
Кастелен Ромео из команды ВВВ-Венло делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
91'
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Jonathan Opoku мяч отрикошетил от ворот
91'
91'
Ральф Сеунтьенс мяч отрикошетил от ворот
91'
90'
Кастелен Ромео из команды ВВВ-Венло делает пас партнеру.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
90'
АДО Ден Хааг совершает вбрасывание на своей половине поля
90'
Баккер Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
89'
Vito van Crooy нанес удар, но тот был заблокирован.
89'
Кастелен Ромео из команды ВВВ-Венло сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
89'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
89'
Судья сигнализирует, что Tristan Dekker из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Хой Элсон
88'
Судья сигнализирует, что Баккер Данни из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Кастелен Ромео
88'
88'
86'
Тай Леннарт сделал результативную передачу.
86'
Г О О О О Л - Jonathan Opoku изменил счет на табло!
86'
ШАНС! Jonathan Opoku вышел один-на-один с голкипером...
86'
Тай Леннарт из команды ВВВ-Венло делает передачу одноклубнику.
86'
Игроки ФК "ВВВ-Венло" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
86'
Иммерс Лекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
85'
Кастелен Ромео из команды ВВВ-Венло играет слишком грубо. Эбюэхи Тайронн оказался на газоне.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
84'
84'
Jonathan Opoku не смог попасть в створ ударом издали
83'
Судья сигнализирует, что Нильс Реселер из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Йонсен Бьорн
83'
83'
Vito van Crooy нанес удар, но промахнулся очень сильно.
83'
Jonathan Opoku из команды ВВВ-Венло делает навес прямо в штрафную.
82'
82'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
82'
82'
Ван Брюген Дамиан из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
82'
81'
Бёгелсдейк Том предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
81'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
80'
Тактическая замена. Shaquille Pinas уходит с поля и его заменяет Майсснер Томас
79'
Судья сигнализирует, что Нильс Реселер из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Йонсен Бьорн
79'
Судья сигнализирует, что Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Vito van Crooy
78'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
78'
Рул Янссен из команды ВВВ-Венло опасно и грубо сыграл. Фалкенбург Эрик пострадал.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
77'
Тактическая замена. Джеролд Промес уходит с поля и его заменяет Кастелен Ромео
76'
76'
Ван Брюген Дамиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
76'
Судья сигнализирует, что Shaquille Pinas из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Jonathan Opoku
76'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
74'
Баккер Данни наказан за толчок Tristan Dekker
74'
Джеролд Промес наказан за толчок Фалкенбург Эрик
72'
71'
Shaquille Pinas выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
ШАНС! Это должен был быть гол. Vito van Crooy упустил отличный шанс, пробив головой в штангу!
70'
Tristan Dekker из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
69'
69'
69'
68'
ШАНС! Йонсен Бьорн нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
68'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
68'
Иммерс Лекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
67'
Тактическая замена. Torino Hunte уходит с поля и его заменяет Jonathan Opoku
67'
Йонсен Бьорн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
67'
Ральф Сеунтьенс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
67'
Иммерс Лекс наказан за толчок Тай Леннарт
66'
Йонсен Бьорн нанес удар головой, но Уннерсталл Ларс спокойно отбил мяч.
66'
Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
66'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг разыграл угловой с левого угла.
66'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
66'
Moreno Rutten получил травму и заменен. Tristan Dekker выходит на поле.
65'
Moreno Rutten на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
64'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
64'
Плохо сыграл Джеролд Промес - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
64'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
63'
Ван Брюген Дамиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
62'
Джеролд Промес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
62'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг делает навес прямо в штрафную.
62'
Отличные скиллы показывает Эбюэхи Тайронн, обводя своих соперников
62'
62'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
61'
61'
Леманс Клинт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг опасно и грубо сыграл. Vito van Crooy пострадал.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
59'
59'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг пробил со штрафного, но очень мимо цели.
59'
Джеролд Промес наказан за толчок Йонсен Бьорн
58'
Рул Янссен из команды ВВВ-Венло опасно и грубо сыграл. Хой Элсон пострадал.
57'
57'
Torino Hunte из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
56'
Судья сигнализирует, что Тай Леннарт из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Бёгелсдейк Том
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
55'
54'
Бекер Шеральдо получил травму и заменен. Хой Элсон выходит на поле.
54'
Ох, нехорошо это выглядит. Бекер Шеральдо получил травму и медбригада забирает его с поля.
54'
Выглядело как неплохой момент. Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
54'
Абденассер Кайати выбил мяч подальше от ворот.
53'
52'
Абденассер Кайати решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
52'
Судья сигнализирует, что Рул Янссен из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Абденассер Кайати
51'
Леманс Клинт бьет со штрафного в створ, но Цвинкелс Роберт держит все под контролем
51'
Эбюэхи Тайронн наказан за толчок Torino Hunte
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
50'
50'
Ван Брюген Дамиан из команды ВВВ-Венло делает неудачный навес.
49'
49'
48'
Ральф Сеунтьенс из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
48'
47'
Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе
47'
47'
Судья сигнализирует, что Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Джеролд Промес
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Рул Янссен из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
46'
Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
46'
Игрок из команды ВВВ-Венло делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
45'
Ральф Сеунтьенс из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
45'
Судья сигнализирует, что Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Леманс Клинт
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
44'
44'
Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
44'
Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло играет в стеночку с партнером по команде. Torino Hunte это был.
41'
40'
40'
Тай Леннарт не смог попасть в створ ударом издали
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
39'
39'
Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
39'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Абденассер Кайати мяча так и не получил
37'
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
34'
Бёгелсдейк Том из команды АДО Ден Хааг хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
34'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
34'
Цвинкелс Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Мейерс Арон наказан за толчок Vito van Crooy
31'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
30'
Бекер Шеральдо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Ван Брюген Дамиан из команды ВВВ-Венло опасно и грубо сыграл. Бекер Шеральдо пострадал.
29'
28'
О, нет. Из многообещающей позиции Torino Hunte из команды ВВВ-Венло наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
28'
Тай Леннарт из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
27'
27'
ШАНС! Ван Брюген Дамиан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
26'
Игрок из команды ВВВ-Венло делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
23'
Баккер Данни сделал результативную передачу.
23'
Г О О О О Л - Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг забил гол! Легко это для такого игрока, как Йонсен Бьорн
23'
Баккер Данни нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
23'
Плохо сыграл Уннерсталл Ларс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
23'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой слева.
23'
Опасность предотвращена - Ван Брюген Дамиан из команды ВВВ-Венло вступил в отбор удачно
22'
Отличные скиллы показывает Мейерс Арон, обводя своих соперников
22'
22'
22'
22'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Иммерс Лекс не смог удачно сыграть.
21'
21'
20'
Судья сигнализирует, что Torino Hunte из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Иммерс Лекс
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
18'
17'
Torino Hunte из команды ВВВ-Венло в офсайде
17'
Судья сигнализирует, что Ван Брюген Дамиан из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Баккер Данни
17'
16'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
16'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло подал угловой слева.
16'
Хороший удар издали нанес Ван Брюген Дамиан, но отличный сейв сделал Цвинкелс Роберт. Угловой.
15'
Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
15'
Ван Брюген Дамиан из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
15'
14'
ШАНС! Йонсен Бьорн нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
14'
Бекер Шеральдо нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Баккер Данни из команды АДО Ден Хааг делает передачу одноклубнику.
14'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
13'
Леманс Клинт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Абденассер Кайати навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
13'
Ральф Сеунтьенс наказан за толчок Абденассер Кайати
12'
Судья сигнализирует, что Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Леманс Клинт
12'
11'
11'
10'
10'
Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
10'
10'
Shaquille Pinas выбил мяч подальше от ворот.
9'
9'
9'
Мейерс Арон выбил мяч подальше от ворот.
8'
6'
Йонсен Бьорн наказан за толчок Moreno Rutten
6'
Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
6'
Йонсен Бьорн нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Отличные скиллы показывает Мейерс Арон, обводя своих соперников
6'
6'
Рул Янссен из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
5'
Хорошую попытку сделал Тай Леннарт. Удар в створ, но вратарь начеку
4'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло делает передачу одноклубнику.
4'
Игроки ФК "ВВВ-Венло" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
4'
Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе
4'
Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
4'
4'
3'
3'
3'
Отличные скиллы показывает Тай Леннарт, обводя своих соперников
2'
2'
Йонсен Бьорн коснулся мяча рукой.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "ВВВ-Венло". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cars Jeans Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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