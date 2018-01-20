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Стадион: Зрители: 11008
АДО Ден Хааг
1:1
Конец матча
ВВВ-Венло
0'
1:0
23' Гол
Йонсен Бьорн
1:1
86' Гол
Jonathan Opoku
90' Желтая карточка
Vito van Crooy
90' Желтая карточка
Roel Janssen
90' Желтая карточка
Ralf Seuntjens
90'+5
Второй тайм
95'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 11008 болельщиков
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Желтая карточка
94'
Ральф Сеунтьенс получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
94'
Рул Янссен тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

Фол, нарушение
94'
Рул Янссен из команды ВВВ-Венло играет слишком грубо. Баккер Данни оказался на газоне.
Фол, нарушение
94'
Судья сигнализирует, что Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Майсснер Томас
93'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Иммерс Лекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
92'
Vito van Crooy сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
92'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло опасно и грубо сыграл. Хой Элсон пострадал.
92'
Кастелен Ромео из команды ВВВ-Венло делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Угловой
91'
Ван Брюген Дамиан из команды ВВВ-Венло подал угловой справа.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Jonathan Opoku мяч отрикошетил от ворот
Угловой
91'
Ван Брюген Дамиан из команды ВВВ-Венло подал угловой справа.
91'
Ральф Сеунтьенс мяч отрикошетил от ворот
91'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Кастелен Ромео из команды ВВВ-Венло делает пас партнеру.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
90'
АДО Ден Хааг совершает вбрасывание на своей половине поля
90'
Баккер Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
90'
Ван Брюген Дамиан из команды ВВВ-Венло подал угловой справа.
89'
Vito van Crooy нанес удар, но тот был заблокирован.
89'
Кастелен Ромео из команды ВВВ-Венло сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
89'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
89'
Судья сигнализирует, что Tristan Dekker из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Хой Элсон
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Баккер Данни из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Кастелен Ромео
88'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
86'
Тай Леннарт сделал результативную передачу.
Описание гола
86'
Г О О О О Л - Jonathan Opoku изменил счет на табло!
86'
ШАНС! Jonathan Opoku вышел один-на-один с голкипером...
86'
Тай Леннарт из команды ВВВ-Венло делает передачу одноклубнику.
86'
Игроки ФК "ВВВ-Венло" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
86'
Иммерс Лекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
85'
Кастелен Ромео из команды ВВВ-Венло играет слишком грубо. Эбюэхи Тайронн оказался на газоне.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
84'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
84'
Jonathan Opoku не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Нильс Реселер из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Йонсен Бьорн
83'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
83'
Vito van Crooy нанес удар, но промахнулся очень сильно.
83'
Jonathan Opoku из команды ВВВ-Венло делает навес прямо в штрафную.
82'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
82'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Ван Брюген Дамиан из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
Угловой
82'
Ван Брюген Дамиан из команды ВВВ-Венло подал угловой справа.
81'
Бёгелсдейк Том предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
81'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
80'
Тактическая замена. Shaquille Pinas уходит с поля и его заменяет Майсснер Томас
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Нильс Реселер из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Йонсен Бьорн
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Vito van Crooy
78'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Фол, нарушение
78'
Рул Янссен из команды ВВВ-Венло опасно и грубо сыграл. Фалкенбург Эрик пострадал.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
77'
Тактическая замена. Джеролд Промес уходит с поля и его заменяет Кастелен Ромео
76'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Ван Брюген Дамиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Shaquille Pinas из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Jonathan Opoku
76'
Уннерсталл Ларс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
74'
Баккер Данни наказан за толчок Tristan Dekker
Фол, нарушение
74'
Джеролд Промес наказан за толчок Фалкенбург Эрик
72'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Shaquille Pinas выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
ШАНС! Это должен был быть гол. Vito van Crooy упустил отличный шанс, пробив головой в штангу!
70'
Tristan Dekker из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
69'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
69'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
68'
ШАНС! Йонсен Бьорн нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
68'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
68'
Иммерс Лекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
68'
Ван Брюген Дамиан из команды ВВВ-Венло подал угловой справа.
67'
Тактическая замена. Torino Hunte уходит с поля и его заменяет Jonathan Opoku
67'
Йонсен Бьорн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
67'
Ральф Сеунтьенс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
67'
Иммерс Лекс наказан за толчок Тай Леннарт
66'
Йонсен Бьорн нанес удар головой, но Уннерсталл Ларс спокойно отбил мяч.
66'
Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
Угловой
66'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг разыграл угловой с левого угла.
66'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
66'
Moreno Rutten получил травму и заменен. Tristan Dekker выходит на поле.
Травма, повреждение
65'
Moreno Rutten на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
64'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
64'
Плохо сыграл Джеролд Промес - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
64'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
63'
Ван Брюген Дамиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
63'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
62'
Джеролд Промес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
62'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг делает навес прямо в штрафную.
62'
Отличные скиллы показывает Эбюэхи Тайронн, обводя своих соперников
62'
Джеролд Промес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
61'
Цвинкелс Роберт взял и забрал мяч на выходе
61'
Леманс Клинт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
60'
Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг опасно и грубо сыграл. Vito van Crooy пострадал.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
59'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
59'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
59'
Джеролд Промес наказан за толчок Йонсен Бьорн
Фол, нарушение
58'
Рул Янссен из команды ВВВ-Венло опасно и грубо сыграл. Хой Элсон пострадал.
57'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Torino Hunte из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Тай Леннарт из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Бёгелсдейк Том
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
55'
Цвинкелс Роберт взял и забрал мяч на выходе
54'
Бекер Шеральдо получил травму и заменен. Хой Элсон выходит на поле.
Травма, повреждение
54'
Ох, нехорошо это выглядит. Бекер Шеральдо получил травму и медбригада забирает его с поля.
54'
Выглядело как неплохой момент. Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
54'
Абденассер Кайати выбил мяч подальше от ворот.
53'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
52'
Абденассер Кайати решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Рул Янссен из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Абденассер Кайати
51'
Леманс Клинт бьет со штрафного в створ, но Цвинкелс Роберт держит все под контролем
Фол, нарушение
51'
Эбюэхи Тайронн наказан за толчок Torino Hunte
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
50'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
50'
Ван Брюген Дамиан из команды ВВВ-Венло делает неудачный навес.
49'
Уннерсталл Ларс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Ральф Сеунтьенс из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
48'
Игрок клуба "ВВВ-Венло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе
47'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Джеролд Промес
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
46'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Рул Янссен из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
46'
Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
46'
Игрок из команды ВВВ-Венло делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
46'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Ральф Сеунтьенс из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Леманс Клинт
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
44'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
44'
Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло играет в стеночку с партнером по команде. Torino Hunte это был.
41'
Игрок клуба "ВВВ-Венло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
40'
Тай Леннарт не смог попасть в створ ударом издали
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
39'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
39'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Абденассер Кайати мяча так и не получил
37'
Цвинкелс Роберт взял и забрал мяч на выходе
35'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
34'
Бёгелсдейк Том из команды АДО Ден Хааг хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
34'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
34'
Цвинкелс Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
33'
Мейерс Арон наказан за толчок Vito van Crooy
31'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
30'
Бекер Шеральдо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
30'
Ван Брюген Дамиан из команды ВВВ-Венло опасно и грубо сыграл. Бекер Шеральдо пострадал.
29'
Цвинкелс Роберт взял и забрал мяч на выходе
28'
О, нет. Из многообещающей позиции Torino Hunte из команды ВВВ-Венло наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
28'
Тай Леннарт из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
27'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
27'
ШАНС! Ван Брюген Дамиан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
26'
Игрок из команды ВВВ-Венло делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
23'
Баккер Данни сделал результативную передачу.
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг забил гол! Легко это для такого игрока, как Йонсен Бьорн
23'
Баккер Данни нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
23'
Плохо сыграл Уннерсталл Ларс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
23'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой слева.
23'
Опасность предотвращена - Ван Брюген Дамиан из команды ВВВ-Венло вступил в отбор удачно
22'
Отличные скиллы показывает Мейерс Арон, обводя своих соперников
22'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Уннерсталл Ларс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
22'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Иммерс Лекс не смог удачно сыграть.
21'
Джеролд Промес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Torino Hunte из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Иммерс Лекс
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
18'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
17'
Torino Hunte из команды ВВВ-Венло в офсайде
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Ван Брюген Дамиан из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Баккер Данни
17'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
16'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
16'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло подал угловой слева.
16'
Хороший удар издали нанес Ван Брюген Дамиан, но отличный сейв сделал Цвинкелс Роберт. Угловой.
15'
Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
15'
Ван Брюген Дамиан из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
15'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
14'
ШАНС! Йонсен Бьорн нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
14'
Бекер Шеральдо нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Баккер Данни из команды АДО Ден Хааг делает передачу одноклубнику.
Угловой
14'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
13'
Леманс Клинт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Абденассер Кайати навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Леманс Клинт
12'
Уннерсталл Ларс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
10'
Джеролд Промес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
10'
Джеролд Промес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Shaquille Pinas выбил мяч подальше от ворот.
9'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Джеролд Промес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Мейерс Арон выбил мяч подальше от ворот.
8'
Уннерсталл Ларс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
6'
Йонсен Бьорн наказан за толчок Moreno Rutten
6'
Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
6'
Йонсен Бьорн нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Отличные скиллы показывает Мейерс Арон, обводя своих соперников
6'
Цвинкелс Роберт взял и забрал мяч на выходе
6'
Рул Янссен из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
5'
Хорошую попытку сделал Тай Леннарт. Удар в створ, но вратарь начеку
4'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло делает передачу одноклубнику.
4'
Игроки ФК "ВВВ-Венло" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
4'
Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе
4'
Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
4'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
3'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
3'
Отличные скиллы показывает Тай Леннарт, обводя своих соперников
2'
Игрок клуба "ВВВ-Венло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
2'
Йонсен Бьорн коснулся мяча рукой.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Игрок клуба "ВВВ-Венло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "ВВВ-Венло". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cars Jeans Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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