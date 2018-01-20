Стадион: МАК3ПАРК Зрители: 13120
1:0
Конец матча
1:0
2' ГолМохтар Юнес
78' Желтая карточкаPhilippe Sandler
90' Желтая карточкаPaolo Fernandes
Второй тайм
94'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
94'
ПЕК Зволле заслуженно побеждает в отличном матче
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
94'
Мохтар Юнес нанес удар, но тот был заблокирован.
94'
Нейланд Стефан из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
94'
93'
Тактическая замена. Саймак Мустафа уходит с поля и его заменяет Баккер Эрик
93'
Paolo Fernandes из команды НАК Бреда предупрежден после нескольких фолов.
93'
Назначен штрафной. Пострадал Биригитти Марк, его свалил Нейланд Стефан.
92'
Судья сигнализирует, что Paolo Fernandes из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Мохтар Юнес
92'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Тактическая замена. Намли Юнес уходит с поля и его заменяет Маринус Ваутер
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
89'
Удивительный сейв сделал Philippe Sandler из команды ПЕК Зволле! А был бы точно гол!
89'
Как он промахнулся? Paolo Fernandes имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
88'
88'
Саймак Мустафа решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
87'
Назначен штрафной. Пострадал Саймак Мустафа, его свалил Bart Meijers.
86'
Судья сигнализирует, что Richelor Sprangers из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Ван Полен Брам
86'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле отдал передачу, которая была заблокирована.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
84'
84'
84'
Мохтар Юнес наказан за толчок Bart Meijers
83'
83'
Paolo Fernandes из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
81'
Richelor Sprangers наказан за толчок Томас Райян
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
80'
79'
Richelor Sprangers из команды НАК Бреда делает навес прямо в штрафную.
79'
Тактическая замена. Ондан Терелл уходит с поля и его заменяет Нейланд Стефан
79'
Тактическая замена. Влут Рай уходит с поля и его заменяет Richelor Sprangers
78'
Philippe Sandler получил желтую карточку от судьи
78'
Philippe Sandler из команды ПЕК Зволле играет слишком грубо. Гарсия Мануэль II оказался на газоне.
78'
Игроки ФК "НАК Бреда" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
77'
Сегодняшная посещаемость составляет 13120 болельщиков
76'
Эхизибуэ Кингсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда подал угловой слева.
76'
Тасенде Хосе имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
76'
Метс Кароль из команды НАК Бреда делает пас партнеру.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
75'
Тактическая замена. Нийхолт Джанлука уходит с поля и его заменяет Метс Кароль
75'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле играет слишком грубо. Нийхолт Джанлука оказался на газоне.
74'
Нийхолт Джанлука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
74'
Игра в одни ворота сейчас. ПЕК Зволле доминирует и владеет мячом
74'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
73'
Судья сигнализирует, что Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Саймак Мустафа
71'
Судья сигнализирует, что Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Paolo Fernandes
71'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
71'
Эмброуз Тьерри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
70'
70'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
70'
Нийхолт Джанлука наказан за толчок Намли Юнес
69'
69'
ШАНС! Марселлис Дирк нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
69'
69'
69'
68'
Тактическая замена. Корте Джованни уходит с поля и его заменяет Paolo Fernandes
67'
Саймак Мустафа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
67'
Саймак Мустафа нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
67'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает отличный кросс...
66'
66'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле играет слишком грубо. Гарсия Мануэль II оказался на газоне.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
64'
ШАНС! Эмброуз Тьерри нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
64'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда делает навес прямо в штрафную.
64'
64'
Деккер Рик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Корте Джованни из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
63'
63'
Как он промахнулся? Ондан Терелл имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
63'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает отличный кросс...
62'
Судья сигнализирует, что Томас Райян из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Влут Рай
61'
61'
61'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
61'
Bart Meijers предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
61'
Марселлис Дирк из команды ПЕК Зволле делает передачу одноклубнику.
61'
Деккер Рик из команды ПЕК Зволле делает отличный кросс...
60'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле разыграл угловой с левого угла.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
60'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
60'
Мари Пабло имел голевой момент, но его удар головой был отражён голкипером.
59'
Гарсия Мануэль II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
59'
Судья сигнализирует, что Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Эль-Алуши Мунир
59'
Ондан Терелл наказан за толчок Мари Пабло
59'
58'
Ондан Терелл нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
58'
58'
58'
58'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
58'
Мохтар Юнес разрезает оборону соперника отличным пасом
57'
Деккер Рик из команды ПЕК Зволле играет слишком грубо. Корте Джованни оказался на газоне.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
55'
Эль-Алуши Мунир не смог попасть в створ ударом издали
54'
54'
Мохтар Юнес имеет отличный шанс забить, но ему каким-то образом ему не удается переправить мяч в сетку ворот!
52'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле в офсайде
52'
51'
51'
Ван Полен Брам не смог попасть в створ ударом издали
51'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
Опасность предотвращена - Томас Райян из команды ПЕК Зволле вступил в отбор удачно
50'
Эмброуз Тьерри из команды НАК Бреда идет с мячом вперед на обострение...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
48'
48'
Эмброуз Тьерри из команды НАК Бреда плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
48'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
47'
Корте Джованни из команды НАК Бреда в офсайде
47'
Эль-Алуши Мунир нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Корте Джованни из команды НАК Бреда делает навес прямо в штрафную.
46'
Саймак Мустафа пробует нанести удар издали, но Биригитти Марк держит все под контролем
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
45'
Эмброуз Тьерри мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
45'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда забрасывает мяч в штрафную.
45'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
43'
Судья сигнализирует, что Эмброуз Тьерри из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Philippe Sandler
42'
Намли Юнес не смог попасть в створ ударом издали
42'
Игроки ФК "ПЕК Зволле" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
41'
41'
41'
Эмброуз Тьерри из команды НАК Бреда плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
41'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда делает пас партнеру.
41'
Судья сигнализирует, что Деккер Рик из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Тасенде Хосе
41'
Ондан Терелл не смог попасть в створ ударом издали
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
40'
39'
39'
38'
38'
37'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает навес прямо в штрафную.
36'
Судья сигнализирует, что Намли Юнес из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Тасенде Хосе
35'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда в офсайде
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
33'
Эль-Алуши Мунир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
33'
32'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле играет в стеночку с партнером по команде. Мохтар Юнес это был.
32'
32'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
32'
31'
Тасенде Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает навес прямо в штрафную.
31'
Отличные скиллы показывает Мохтар Юнес, обводя своих соперников
30'
30'
Марселлис Дирк выбил мяч подальше от ворот.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
29'
29'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда подал угловой справа.
29'
Ван Полен Брам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
29'
Судья сигнализирует, что Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Гарсия Мануэль II
29'
Отличные скиллы показывает Гарсия Мануэль II, обводя своих соперников
28'
28'
Томас Райян выбил мяч подальше от ворот.
27'
27'
Намли Юнес нанес удар, но промахнулся очень сильно.
27'
26'
Мохтар Юнес не смог попасть в створ ударом издали
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
25'
Отличный пас сделал Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
24'
23'
22'
Саймак Мустафа решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
22'
Судья сигнализирует, что Нийхолт Джанлука из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Саймак Мустафа
21'
21'
21'
20'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле делает навес прямо в штрафную.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
19'
19'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
19'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле отдал передачу, которая была заблокирована.
18'
18'
Намли Юнес не смог попасть в створ ударом издали
18'
Мохтар Юнес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Безумный фол. Fabian Sporkslede грубо играет против соперника. Пострадал Мохтар Юнес
16'
16'
Шанс! Эмброуз Тьерри из команды НАК Бреда пробил головой, но мимо
16'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда подал угловой справа.
16'
Ван Полен Брам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Нийхолт Джанлука из команды НАК Бреда подал угловой слева.
15'
Эхизибуэ Кингсли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
15'
14'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
13'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
12'
11'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
10'
Ондан Терелл нанес удар, но промахнулся очень сильно.
10'
Судья сигнализирует, что Влут Рай из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Эхизибуэ Кингсли
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
9'
Ондан Терелл нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Плохо сыграл Биригитти Марк - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
9'
9'
9'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
8'
8'
Корте Джованни из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
8'
Ондан Терелл из команды ПЕК Зволле толкнул локтем оппонента. Это Мари Пабло заработал фол
8'
7'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
7'
7'
Гарсия Мануэль II разрезает оборону соперника отличным пасом
7'
7'
6'
ПЕК Зволле нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
6'
Саймак Мустафа пробует нанести удар издали, но Биригитти Марк держит все под контролем
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
5'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле забрасывает мяч в штрафную.
4'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле разыграл угловой с левого угла.
4'
Fabian Sporkslede предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...
3'
Фантастический гол, где все сам сделал Мохтар Юнес!
2'
Саймак Мустафа сделал результативную передачу.
2'
Г О О О О Л - Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле переиграл вратаря дальним ударом!
1'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "НАК Бреда". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MAC3PARK Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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