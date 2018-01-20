Стадион: Гелредом Зрители: 15363
1:0
13' Гол в свои воротаХег Даниэль
1:1
37' ГолВан Амерсфоорт Пелле
62' Желтая карточкаСереро Тулани
Второй тайм
94'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
93'
Эдегор Мартин из команды Херенвен играет слишком грубо. Брюнс Томас оказался на газоне.
93'
Влап Михел нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
93'
Сегодняшная посещаемость составляет 15363 болельщиков
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
88'
Ван Берген Митчелл из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
88'
Влап Михел наказан за толчок Сереро Тулани
87'
Миазга Мэтт наказан за толчок Бюлтхейс Дэйв
87'
86'
Тактическая замена. Ван Амерсфоорт Пелле уходит с поля и его заменяет Влап Михел
86'
Хег Даниэль наказан за толчок Брюнс Томас
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
85'
85'
Гучаннеджад Реза наказан за толчок Миазга Мэтт
84'
Хансен Мартин взял и забрал мяч на выходе
84'
84'
Тактическая замена. Схарс Стейн уходит с поля и его заменяет Jordy Bruijn
82'
82'
ШАНС! Дабо Фанкати нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
82'
Близко! Брюнс Томас нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
82'
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
80'
Как он промахнулся? Ван Берген Митчелл имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
80'
Отличные скиллы показывает Ван Берген Митчелл, обводя своих соперников
80'
Ван Берген Митчелл из команды Витесс идет с мячом вперед на обострение...
80'
Игроки ФК "Витесс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
80'
79'
Зенели Арбер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
79'
Дабо Фанкати наказан за толчок Зенели Арбер
79'
Кашия Гурам наказан за толчок Хег Даниэль
78'
Брюнс Томас из команды Витесс подал угловой справа.
78'
Kik Pierie предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
77'
Брюнс Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
77'
Судья сигнализирует, что Кобаяси Юки из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Брюнс Томас
76'
76'
Рашица Милот из команды Витесс делает неудачный навес.
75'
Гучаннеджад Реза наказан за толчок Матавж Тим
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
74'
73'
Тактическая замена. Верман Хенк уходит с поля и его заменяет Гучаннеджад Реза
73'
Тактическая замена. Линссен Брайн уходит с поля и его заменяет Ван Берген Митчелл
73'
Маунт Мэйсон из команды Витесс пробил со штрафного, но очень мимо цели.
72'
Судья сигнализирует, что Denzel Dumfries из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Маунт Мэйсон
70'
Матавж Тим из команды Витесс делает неудачный навес.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
69'
Ван Амерсфоорт Пелле наказан за толчок Дабо Фанкати
69'
Хорошую попытку сделал Рашица Милот. Удар в створ, но вратарь начеку
68'
Рашица Милот из команды Витесс идет с мячом вперед на обострение...
67'
65'
Дабо Фанкати из команды Витесс отдал передачу, которая была заблокирована.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
65'
65'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
65'
Эдегор Мартин из команды Херенвен подал угловой справа.
65'
Denzel Dumfries из команды Херенвен отдал передачу, которая была заблокирована.
65'
Отличные скиллы показывает Denzel Dumfries, обводя своих соперников
64'
Судья сигнализирует, что Брюнс Томас из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Эдегор Мартин
62'
Сереро Тулани получает желтую карточку за неспортивное поведение
62'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
62'
Ван Амерсфоорт Пелле наказан за толчок Файе Лассана
61'
61'
61'
Эдегор Мартин из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
61'
Эдегор Мартин из команды Херенвен подал угловой слева.
61'
Матавж Тим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
60'
Эдегор Мартин из команды Херенвен подал угловой слева.
60'
Миазга Мэтт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
60'
Пасвер Ремко не дал случится голу! Верман Хенк должен был забивать, но Пасвер Ремко сделал отличный сейв
60'
ШАНС! Верман Хенк вышел один-на-один с голкипером...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
59'
Матавж Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Эдегор Мартин из команды Херенвен подал угловой справа.
59'
Дабо Фанкати предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
58'
Матавж Тим нанес удар, но промахнулся очень сильно.
57'
Кобаяси Юки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Рашица Милот из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
57'
Верман Хенк наказан за толчок Миазга Мэтт
56'
55'
ШАНС! Матавж Тим нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
55'
Рашица Милот из команды Витесс делает пас партнеру.
55'
Рашица Милот из команды Витесс идет с мячом вперед на обострение...
55'
Denzel Dumfries из команды Херенвен играет слишком грубо. Файе Лассана оказался на газоне.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
54'
Эдегор Мартин из команды Херенвен разыграл угловой с левого угла.
54'
Дабо Фанкати предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
53'
ШАНС! Матавж Тим нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
52'
Судья сигнализирует, что Миазга Мэтт из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Схарс Стейн
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
50'
50'
Шанс! Матавж Тим из команды Витесс пробил головой, но мимо
50'
49'
Судья сигнализирует, что Kik Pierie из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Рашица Милот
49'
Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля
47'
Рашица Милот из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Верман Хенк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
46'
Бюлтхейс Дэйв предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Судья сигнализирует, что Схарс Стейн из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Сереро Тулани
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
44'
44'
44'
44'
43'
Файе Лассана из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
43'
42'
Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля
40'
Линссен Брайн наказан за толчок Denzel Dumfries
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
40'
Ван Амерсфоорт Пелле наказан за толчок Рашица Милот
39'
Отличный гол забил Ван Амерсфоорт Пелле
37'
Г О О О О Л - Отличный удар Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен. Классный гол!
37'
Пасвер Ремко из команды Витесс хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
37'
ШАНС! Верман Хенк вышел один-на-один с голкипером...
37'
Верман Хенк из команды Херенвен в офсайде
36'
Судья сигнализирует, что Матавж Тим из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Схарс Стейн
35'
35'
Как он промахнулся? Маунт Мэйсон имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
35'
Отличные скиллы показывает Маунт Мэйсон, обводя своих соперников
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
35'
Рашица Милот из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
Маунт Мэйсон не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
34'
Маунт Мэйсон из команды Витесс идет с мячом вперед на обострение...
34'
Матавж Тим из команды Витесс увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
34'
Зенели Арбер из команды Херенвен в офсайде
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
31'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
31'
Матавж Тим из команды Витесс толкнул локтем оппонента. Это Denzel Dumfries заработал фол
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
27'
27'
Игрок из команды Херенвен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
25'
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
25'
Брюнс Томас мяч отрикошетил от ворот
24'
Отличный пас сделал Маунт Мэйсон из команды Витесс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
24'
Судья сигнализирует, что Бюлтхейс Дэйв из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Сереро Тулани
21'
Хег Даниэль наказан за толчок Матавж Тим
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
20'
Брюнс Томас из команды Витесс играет слишком грубо. Кобаяси Юки оказался на газоне.
19'
17'
Вратарь парирует удар, который нанес Рашица Милот, и мяч снова в игре
17'
Рашица Милот из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
Верман Хенк из команды Херенвен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
16'
Линссен Брайн из команды Витесс сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
16'
15'
Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе
15'
Игрок из команды Херенвен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
13'
Г О О О О Л - Хег Даниэль уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
13'
Маунт Мэйсон из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
9'
9'
ШАНС! Эдегор Мартин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
9'
Судья сигнализирует, что Брюнс Томас из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Эдегор Мартин
7'
7'
Дабо Фанкати из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
5'
5'
Шанс! Миазга Мэтт из команды Витесс пробил головой, но мимо
5'
4'
Судья сигнализирует, что Denzel Dumfries из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Файе Лассана
4'
3'
3'
Бюлтхейс Дэйв наказан за толчок Маунт Мэйсон
3'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
2'
Матавж Тим мяч отрикошетил от ворот
1'
Судья сигнализирует, что Маунт Мэйсон из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Схарс Стейн
1'
Линссен Брайн наказан за толчок Верман Хенк
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Херенвен". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gelredome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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