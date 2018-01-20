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Стадион: Зрители: 15363
Витесс
1:1
Конец матча
Херенвен
0'
1:0
13' Гол в свои ворота
Хег Даниэль
1:1
37' Гол
Ван Амерсфоорт Пелле
62' Желтая карточка
Сереро Тулани
90'+4
Второй тайм
94'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
93'
Эдегор Мартин из команды Херенвен играет слишком грубо. Брюнс Томас оказался на газоне.
93'
Влап Михел нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
93'
Сегодняшная посещаемость составляет 15363 болельщиков

91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
88'
Ван Берген Митчелл из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
88'
Влап Михел наказан за толчок Сереро Тулани
Фол, нарушение
87'
Миазга Мэтт наказан за толчок Бюлтхейс Дэйв
87'
Игрок из команды Витесс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
86'
Тактическая замена. Ван Амерсфоорт Пелле уходит с поля и его заменяет Влап Михел
Фол, нарушение
86'
Хег Даниэль наказан за толчок Брюнс Томас
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
85'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
85'
Гучаннеджад Реза наказан за толчок Миазга Мэтт
84'
Хансен Мартин взял и забрал мяч на выходе
84'
Игрок из команды Витесс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
84'
Тактическая замена. Схарс Стейн уходит с поля и его заменяет Jordy Bruijn
82'
Удар от ворот произведет Херенвен
82'
ШАНС! Дабо Фанкати нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
82'
Близко! Брюнс Томас нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
82'
Игрок из команды Витесс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
80'
Удар от ворот произведет Витесс
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
80'
Как он промахнулся? Ван Берген Митчелл имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
80'
Отличные скиллы показывает Ван Берген Митчелл, обводя своих соперников
80'
Ван Берген Митчелл из команды Витесс идет с мячом вперед на обострение...
80'
Игроки ФК "Витесс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
80'
Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Зенели Арбер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
79'
Дабо Фанкати наказан за толчок Зенели Арбер
Фол, нарушение
79'
Кашия Гурам наказан за толчок Хег Даниэль
Угловой
78'
Брюнс Томас из команды Витесс подал угловой справа.
78'
Kik Pierie предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
77'
Брюнс Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Кобаяси Юки из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Брюнс Томас
76'
Удар от ворот произведет Херенвен
76'
Рашица Милот из команды Витесс делает неудачный навес.
Фол, нарушение
75'
Гучаннеджад Реза наказан за толчок Матавж Тим
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
74'
Удар от ворот произведет Херенвен
73'
Тактическая замена. Верман Хенк уходит с поля и его заменяет Гучаннеджад Реза
73'
Тактическая замена. Линссен Брайн уходит с поля и его заменяет Ван Берген Митчелл
73'
Маунт Мэйсон из команды Витесс пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Denzel Dumfries из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Маунт Мэйсон
70'
Матавж Тим из команды Витесс делает неудачный навес.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
69'
Хорошую попытку сделал Рашица Милот. Удар в створ, но вратарь начеку
68'
Рашица Милот из команды Витесс идет с мячом вперед на обострение...
67'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Дабо Фанкати из команды Витесс отдал передачу, которая была заблокирована.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
65'
Удар от ворот произведет Витесс
65'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
65'
Эдегор Мартин из команды Херенвен подал угловой справа.
65'
Denzel Dumfries из команды Херенвен отдал передачу, которая была заблокирована.
65'
Отличные скиллы показывает Denzel Dumfries, обводя своих соперников
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Брюнс Томас из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Эдегор Мартин
Желтая карточка
62'
Сереро Тулани получает желтую карточку за неспортивное поведение
62'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
61'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Эдегор Мартин из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
Угловой
61'
Эдегор Мартин из команды Херенвен подал угловой слева.
61'
Матавж Тим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
60'
Эдегор Мартин из команды Херенвен подал угловой слева.
60'
Миазга Мэтт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
60'
Пасвер Ремко не дал случится голу! Верман Хенк должен был забивать, но Пасвер Ремко сделал отличный сейв
60'
ШАНС! Верман Хенк вышел один-на-один с голкипером...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
59'
Матавж Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
59'
Эдегор Мартин из команды Херенвен подал угловой справа.
59'
Дабо Фанкати предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
58'
Матавж Тим нанес удар, но промахнулся очень сильно.
57'
Кобаяси Юки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Рашица Милот из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
57'
Верман Хенк наказан за толчок Миазга Мэтт
56'
Удар от ворот произведет Херенвен
55'
ШАНС! Матавж Тим нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
55'
Рашица Милот из команды Витесс делает пас партнеру.
55'
Рашица Милот из команды Витесс идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
55'
Denzel Dumfries из команды Херенвен играет слишком грубо. Файе Лассана оказался на газоне.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Угловой
54'
Эдегор Мартин из команды Херенвен разыграл угловой с левого угла.
54'
Дабо Фанкати предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Удар от ворот произведет Херенвен
53'
ШАНС! Матавж Тим нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Миазга Мэтт из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Схарс Стейн
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
50'
Удар от ворот произведет Херенвен
50'
Шанс! Матавж Тим из команды Витесс пробил головой, но мимо
50'
Маунт Мэйсон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Kik Pierie из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Рашица Милот
49'
Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля
47'
Рашица Милот из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Верман Хенк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Маунт Мэйсон из команды Витесс подал угловой справа.
46'
Бюлтхейс Дэйв предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Схарс Стейн из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Сереро Тулани
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
44'
Kik Pierie выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Игрок из команды Витесс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
44'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Kik Pierie выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Файе Лассана из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
43'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля
Фол, нарушение
40'
Линссен Брайн наказан за толчок Denzel Dumfries
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
39'
Отличный гол забил Ван Амерсфоорт Пелле
Описание гола
37'
Г О О О О Л - Отличный удар Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен. Классный гол!
37'
Пасвер Ремко из команды Витесс хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
37'
ШАНС! Верман Хенк вышел один-на-один с голкипером...
Офсайд
37'
Верман Хенк из команды Херенвен в офсайде
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Матавж Тим из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Схарс Стейн
35'
Удар от ворот произведет Херенвен
35'
Как он промахнулся? Маунт Мэйсон имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
35'
Отличные скиллы показывает Маунт Мэйсон, обводя своих соперников
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
35'
Рашица Милот из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
Маунт Мэйсон не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
34'
Маунт Мэйсон из команды Витесс идет с мячом вперед на обострение...
34'
Матавж Тим из команды Витесс увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
Офсайд
34'
Зенели Арбер из команды Херенвен в офсайде
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
31'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
31'
Матавж Тим из команды Витесс толкнул локтем оппонента. Это Denzel Dumfries заработал фол
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
27'
Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Игрок из команды Херенвен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
25'
Kik Pierie выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Маунт Мэйсон из команды Витесс подал угловой справа.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
25'
Брюнс Томас мяч отрикошетил от ворот
24'
Отличный пас сделал Маунт Мэйсон из команды Витесс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Бюлтхейс Дэйв из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Сереро Тулани
Фол, нарушение
21'
Хег Даниэль наказан за толчок Матавж Тим
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
20'
Брюнс Томас из команды Витесс играет слишком грубо. Кобаяси Юки оказался на газоне.
19'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Вратарь парирует удар, который нанес Рашица Милот, и мяч снова в игре
17'
Рашица Милот из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
Верман Хенк из команды Херенвен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
16'
Линссен Брайн из команды Витесс сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
16'
Игрок из команды Витесс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
15'
Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе
15'
Игрок из команды Херенвен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Описание гола
13'
Г О О О О Л - Хег Даниэль уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
13'
Маунт Мэйсон из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
9'
Удар от ворот произведет Витесс
9'
ШАНС! Эдегор Мартин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Брюнс Томас из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Эдегор Мартин
7'
Удар от ворот произведет Херенвен
7'
Дабо Фанкати из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
5'
Удар от ворот произведет Херенвен
5'
Шанс! Миазга Мэтт из команды Витесс пробил головой, но мимо
5'
Маунт Мэйсон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Denzel Dumfries из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Файе Лассана
4'
Kik Pierie выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Маунт Мэйсон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
3'
Бюлтхейс Дэйв наказан за толчок Маунт Мэйсон
3'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
3'
Маунт Мэйсон из команды Витесс подал угловой справа.
2'
Матавж Тим мяч отрикошетил от ворот
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Маунт Мэйсон из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Схарс Стейн
Фол, нарушение
1'
Линссен Брайн наказан за толчок Верман Хенк
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Херенвен". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gelredome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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