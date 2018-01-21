Стадион: Спарта Зрители: 10224
2:3
Конец матча
1:0
3' Гол в свои воротаMilan Massop
1:1
5' ГолМессауд Али
18' Желтая карточкаJulian Chabot
30' Желтая карточкаКарами Халид
33' Желтая карточкаLoris Brogno
2:1
43' ПенальтиLoris Brogno
44' Желтая карточкаВан Дёйнен Майк
2:2
45' ГолМессауд Али
66' Желтая карточкаДе Вейс Йорди
84' Желтая карточкаФишер Сандер
2:3
85' ГолАноур Хадоуир
88' Желтая карточкаSherel Floranus
Второй тайм
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
92'
Игроки ФК "Эксельсиор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
92'
Thomas Verhaar наказан за толчок Де Вейс Йорди
91'
91'
Julian Chabot из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
91'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Ragnar Ache из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
90'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
90'
90'
Тактическая замена. Брюинс Луиджи уходит с поля и его заменяет Фас Ваут
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
90'
89'
Тактическая замена. Элберс Стэнли уходит с поля и его заменяет Вермёлен Кевин
88'
Аноур Хадоуир из команды Эксельсиор разыграл угловой с правого угла.
88'
Аноур Хадоуир из команды Эксельсиор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
88'
Sherel Floranus получил желтую карточку от судьи
87'
Sherel Floranus наказан за толчок Ван Дёйнен Майк
87'
Игроки ФК "Эксельсиор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
87'
87'
Deroy Duarte из команды Спарта Роттердам забрасывает мяч в штрафную.
87'
87'
Deroy Duarte из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
87'
86'
85'
Г О О О О Л Аноур Хадоуир закручивает штрафной в сетку! Великолепно
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
84'
Фишер Сандер получил желтую карточку от судьи
84'
Фишер Сандер из команды Спарта Роттердам играет слишком грубо. Элберс Стэнли оказался на газоне.
83'
83'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
83'
Тео Звартед из команды Эксельсиор сделал отличный сейв!
83'
Вратарь парирует удар, который нанес Deroy Duarte, и мяч снова в игре
82'
Thomas Verhaar из команды Спарта Роттердам делает пас партнеру.
82'
Deroy Duarte из команды Спарта Роттердам делает пас партнеру.
82'
Тактическая замена. Аханнах Софьян уходит с поля и его заменяет Thomas Verhaar
82'
Тактическая замена. Фрайдей Фред уходит с поля и его заменяет Ragnar Ache
81'
Julian Chabot выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Milan Massop из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
80'
Хорошую попытку сделал Сануси Райан. Удар в створ, но вратарь начеку
80'
Deroy Duarte нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
79'
79'
Deroy Duarte нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Deroy Duarte из команды Спарта Роттердам делает навес прямо в штрафную.
79'
Хольст Фредерик из команды Спарта Роттердам делает пас партнеру.
77'
Тактическая замена. Мессауд Али уходит с поля и его заменяет Аноур Хадоуир
77'
Deroy Duarte из команды Спарта Роттердам пасует в штрафную, но Тео Звартед выходит и ловит мяч.
76'
76'
ШАНС! Элберс Стэнли нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
76'
Де Вейс Йорди из команды Эксельсиор забрасывает мяч в штрафную.
76'
75'
75'
Milan Massop из команды Эксельсиор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
73'
71'
Тео Звартед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Аханнах Софьян из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
71'
Де Вейс Йорди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
71'
71'
Фортеш Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
70'
70'
70'
Deroy Duarte из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
69'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
69'
Аханнах Софьян из команды Спарта Роттердам идет с мячом вперед на обострение...
68'
Вратарь парирует удар, который нанес Deroy Duarte, и мяч снова в игре
67'
Тактическая замена. Ilias Alhalft уходит с поля и его заменяет Deroy Duarte
67'
67'
Шанс! Фрайдей Фред из команды Спарта Роттердам пробил головой, но мимо
67'
Сануси Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
Де Вейс Йорди получил желтую карточку от судьи
66'
Судья сигнализирует, что Де Вейс Йорди из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Loris Brogno
65'
65'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
65'
Судья сигнализирует, что Ilias Alhalft из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Milan Massop
64'
ШАНС! Элберс Стэнли нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
64'
Мессауд Али из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
64'
64'
Карами Халид из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
63'
63'
Карами Халид из команды Эксельсиор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
62'
После дальнего удара, который нанес Сануси Райан мяч отбит вратарем
62'
62'
Julian Chabot из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
61'
61'
Ilias Alhalft из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
60'
Ilias Alhalft из команды Спарта Роттердам подал угловой справа.
60'
Фрайдей Фред из команды Спарта Роттердам отдал передачу, которая была заблокирована.
60'
59'
Фрайдей Фред не смог попасть в створ ударом издали
59'
Тео Звартед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
58'
58'
58'
57'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
57'
57'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
55'
54'
53'
Судья свистит. Сануси Райан атаковал сзади соперника. Это Мессауд Али заработал своей команде штрафной
53'
Судья свистит. Фортеш Джеффри атаковал сзади соперника. Это Аханнах Софьян заработал своей команде штрафной
51'
Фрайдей Фред наказан за толчок Карами Халид
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
49'
Тео Звартед взял и забрал мяч на выходе
49'
Sherel Floranus из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Ilias Alhalft из команды Спарта Роттердам отдал передачу, которая была заблокирована.
47'
Игроки ФК "Спарта Роттердам" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Элберс Стэнли сделал результативную передачу.
45'
Г О О О О Л - Мессауд Али изменил счет на табло!
45'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
45'
Плохо сыграл Julian Chabot - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
45'
Файк Хишам из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
45'
45'
Julian Chabot выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
45'
44'
Ван Дёйнен Майк получил желтую карточку от судьи
44'
Судья свистит. Ван Дёйнен Майк атаковал сзади соперника. Это Хольст Фредерик заработал своей команде штрафной
43'
Г О О О О Л - Loris Brogno из команды Спарта Роттердам забивает с точки!
42'
ПЕНАЛЬТИ! - Milan Massop дергает за футболку соперника (это был Julian Chabot) и рефери назначает пенальти!
42'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам пробил со штрафного, мяч срикошетил и оказался в штрафной площадке
41'
Milan Massop коснулся мяча рукой.
40'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор в офсайде
40'
Хорошую попытку сделал Фрайдей Фред. Удар в створ, но вратарь начеку
40'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам делает пас партнеру.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
40'
39'
Loris Brogno нанес удар, но промахнулся очень сильно.
39'
39'
Аханнах Софьян из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
39'
Аханнах Софьян из команды Спарта Роттердам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам отдал передачу, которая была заблокирована.
38'
Игроки ФК "Спарта Роттердам" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
38'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
37'
37'
Сануси Райан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
36'
Судья сигнализирует, что Файк Хишам из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Аханнах Софьян
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
35'
Хольст Фредерик из команды Спарта Роттердам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
35'
35'
Судья сигнализирует, что Карами Халид из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Loris Brogno
34'
Мессауд Али из команды Эксельсиор играет слишком грубо. Kenneth Dougal оказался на газоне.
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
33'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
33'
Loris Brogno получил желтую карточку от судьи
33'
Судья сигнализирует, что Loris Brogno из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Карами Халид
31'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор в офсайде
31'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
30'
Карами Халид получил желтую карточку от судьи
30'
Карами Халид из команды Эксельсиор опасно и грубо сыграл. Ilias Alhalft пострадал.
29'
29'
Loris Brogno не смог попасть в створ ударом издали
28'
28'
Файк Хишам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
28'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам опасно и грубо сыграл. Файк Хишам пострадал.
26'
Sherel Floranus коснулся мяча рукой.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
25'
Roy Kortsmit взял и забрал мяч на выходе
25'
Де Вейс Йорди из команды Эксельсиор делает неудачный навес.
23'
Фрайдей Фред нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
23'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
23'
22'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
22'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
22'
Судья свистит. Брюинс Луиджи атаковал сзади соперника. Это Сануси Райан заработал своей команде штрафной
21'
21'
21'
21'
Ilias Alhalft из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
21'
Аханнах Софьян нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
20'
Карами Халид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
19'
Судья сигнализирует, что Мессауд Али из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Фишер Сандер
19'
19'
Файк Хишам решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
18'
Julian Chabot получил желтую карточку от судьи
18'
Julian Chabot из команды Спарта Роттердам играет слишком грубо. Ван Дёйнен Майк оказался на газоне.
16'
Элберс Стэнли наказан за толчок Julian Chabot
15'
Брюинс Луиджи наказан за толчок Сануси Райан
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
14'
14'
Файк Хишам не смог попасть в створ ударом издали
13'
Судья сигнализирует, что Sherel Floranus из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Фортеш Джеффри
13'
12'
12'
11'
Судья свистит. Аханнах Софьян атаковал сзади соперника. Это Брюинс Луиджи заработал своей команде штрафной
11'
10'
Sherel Floranus из команды Спарта Роттердам подал угловой справа.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
10'
Де Вейс Йорди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
9'
Карами Халид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
9'
Элберс Стэнли нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
7'
5'
Ван Дёйнен Майк сделал результативную передачу.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
5'
Г О О О О Л - Мессауд Али изменил счет на табло!
5'
О, нет. Из многообещающей позиции Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
5'
После штрафного удара,который нанес Файк Хишам мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
5'
Судья сигнализирует, что Сануси Райан из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Ван Дёйнен Майк
3'
Г О О О О Л - Milan Massop уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
3'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
2'
Карами Халид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
Хольст Фредерик из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
2'
Судья сигнализирует, что Матей Юрген из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Сануси Райан
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Судья сигнализирует, что Мессауд Али из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Julian Chabot
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эксельсиор". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sparta Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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