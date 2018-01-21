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Стадион: Зрители: 10224
Спарта Роттердам
2:3
Конец матча
Эксельсиор
0'
1:0
3' Гол в свои ворота
Milan Massop
1:1
5' Гол
Мессауд Али
18' Желтая карточка
Julian Chabot
30' Желтая карточка
Карами Халид
33' Желтая карточка
Loris Brogno
2:1
43' Пенальти
Loris Brogno
44' Желтая карточка
Ван Дёйнен Майк
2:2
45' Гол
Мессауд Али
66' Желтая карточка
Де Вейс Йорди
84' Желтая карточка
Фишер Сандер
2:3
85' Гол
Аноур Хадоуир
88' Желтая карточка
Sherel Floranus
90'+4
Второй тайм
Свисток
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Игроки ФК "Эксельсиор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
92'
Thomas Verhaar наказан за толчок Де Вейс Йорди
91'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Julian Chabot из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...

91'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Ragnar Ache из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
90'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
90'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
Тактическая замена. Брюинс Луиджи уходит с поля и его заменяет Фас Ваут
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
90'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Тактическая замена. Элберс Стэнли уходит с поля и его заменяет Вермёлен Кевин
Угловой
88'
Аноур Хадоуир из команды Эксельсиор разыграл угловой с правого угла.
88'
Аноур Хадоуир из команды Эксельсиор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Желтая карточка
88'
Sherel Floranus получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
87'
Sherel Floranus наказан за толчок Ван Дёйнен Майк
87'
Игроки ФК "Эксельсиор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
87'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Deroy Duarte из команды Спарта Роттердам забрасывает мяч в штрафную.
87'
Де Вейс Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Deroy Duarte из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
87'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
Описание гола
85'
Г О О О О Л Аноур Хадоуир закручивает штрафной в сетку! Великолепно
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Желтая карточка
84'
Фишер Сандер получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
84'
Фишер Сандер из команды Спарта Роттердам играет слишком грубо. Элберс Стэнли оказался на газоне.
83'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
83'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
83'
Тео Звартед из команды Эксельсиор сделал отличный сейв!
83'
Вратарь парирует удар, который нанес Deroy Duarte, и мяч снова в игре
82'
Thomas Verhaar из команды Спарта Роттердам делает пас партнеру.
82'
Deroy Duarte из команды Спарта Роттердам делает пас партнеру.
82'
Тактическая замена. Аханнах Софьян уходит с поля и его заменяет Thomas Verhaar
82'
Тактическая замена. Фрайдей Фред уходит с поля и его заменяет Ragnar Ache
81'
Julian Chabot выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Milan Massop из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
80'
Хорошую попытку сделал Сануси Райан. Удар в створ, но вратарь начеку
80'
Deroy Duarte нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
79'
Аханнах Софьян из команды Спарта Роттердам подал угловой справа.
79'
Deroy Duarte нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Deroy Duarte из команды Спарта Роттердам делает навес прямо в штрафную.
79'
Хольст Фредерик из команды Спарта Роттердам делает пас партнеру.
77'
Тактическая замена. Мессауд Али уходит с поля и его заменяет Аноур Хадоуир
77'
Deroy Duarte из команды Спарта Роттердам пасует в штрафную, но Тео Звартед выходит и ловит мяч.
76'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
76'
ШАНС! Элберс Стэнли нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
76'
Де Вейс Йорди из команды Эксельсиор забрасывает мяч в штрафную.
76'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
75'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор подал угловой слева.
75'
Milan Massop из команды Эксельсиор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
73'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
71'
Тео Звартед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
71'
Аханнах Софьян из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
71'
Де Вейс Йорди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
71'
Аханнах Софьян из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
71'
Фортеш Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
70'
Аханнах Софьян из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
70'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
70'
Deroy Duarte из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
69'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
69'
Аханнах Софьян из команды Спарта Роттердам идет с мячом вперед на обострение...
68'
Вратарь парирует удар, который нанес Deroy Duarte, и мяч снова в игре
67'
Тактическая замена. Ilias Alhalft уходит с поля и его заменяет Deroy Duarte
67'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
67'
Шанс! Фрайдей Фред из команды Спарта Роттердам пробил головой, но мимо
67'
Сануси Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
66'
Де Вейс Йорди получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Де Вейс Йорди из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Loris Brogno
65'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Ilias Alhalft из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Milan Massop
64'
ШАНС! Элберс Стэнли нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
64'
Мессауд Али из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
64'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Карами Халид из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
63'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Карами Халид из команды Эксельсиор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
62'
После дальнего удара, который нанес Сануси Райан мяч отбит вратарем
62'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Julian Chabot из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
61'
Де Вейс Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Ilias Alhalft из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
61'
Де Вейс Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Угловой
60'
Ilias Alhalft из команды Спарта Роттердам подал угловой справа.
60'
Фрайдей Фред из команды Спарта Роттердам отдал передачу, которая была заблокирована.
60'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
59'
Фрайдей Фред не смог попасть в створ ударом издали
59'
Тео Звартед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
58'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
57'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
57'
Де Вейс Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
55'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
53'
Судья свистит. Сануси Райан атаковал сзади соперника. Это Мессауд Али заработал своей команде штрафной
Фол, нарушение
53'
Судья свистит. Фортеш Джеффри атаковал сзади соперника. Это Аханнах Софьян заработал своей команде штрафной
Фол, нарушение
51'
Фрайдей Фред наказан за толчок Карами Халид
51'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
49'
Тео Звартед взял и забрал мяч на выходе
49'
Sherel Floranus из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Ilias Alhalft из команды Спарта Роттердам отдал передачу, которая была заблокирована.
47'
Игроки ФК "Спарта Роттердам" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Элберс Стэнли сделал результативную передачу.
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Мессауд Али изменил счет на табло!
45'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
45'
Плохо сыграл Julian Chabot - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
45'
Файк Хишам из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
45'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
Julian Chabot выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
45'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор подал угловой слева.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
45'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
44'
Ван Дёйнен Майк получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
44'
Судья свистит. Ван Дёйнен Майк атаковал сзади соперника. Это Хольст Фредерик заработал своей команде штрафной
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Loris Brogno из команды Спарта Роттердам забивает с точки!
Фол, нарушение
42'
ПЕНАЛЬТИ! - Milan Massop дергает за футболку соперника (это был Julian Chabot) и рефери назначает пенальти!
42'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам пробил со штрафного, мяч срикошетил и оказался в штрафной площадке
Фол, нарушение
41'
Milan Massop коснулся мяча рукой.
Офсайд
40'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор в офсайде
40'
Хорошую попытку сделал Фрайдей Фред. Удар в створ, но вратарь начеку
40'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам делает пас партнеру.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
40'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
39'
Loris Brogno нанес удар, но промахнулся очень сильно.
39'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
39'
Аханнах Софьян из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
39'
Аханнах Софьян из команды Спарта Роттердам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам отдал передачу, которая была заблокирована.
38'
Игроки ФК "Спарта Роттердам" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
38'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
37'
Сануси Райан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Файк Хишам из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Аханнах Софьян
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
35'
Хольст Фредерик из команды Спарта Роттердам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Аханнах Софьян из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Карами Халид из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Loris Brogno
Фол, нарушение
34'
Мессауд Али из команды Эксельсиор играет слишком грубо. Kenneth Dougal оказался на газоне.
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
33'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Желтая карточка
33'
Loris Brogno получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Loris Brogno из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Карами Халид
Офсайд
31'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор в офсайде
31'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Желтая карточка
30'
Карами Халид получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
30'
Карами Халид из команды Эксельсиор опасно и грубо сыграл. Ilias Alhalft пострадал.
29'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
29'
Loris Brogno не смог попасть в створ ударом издали
28'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Файк Хишам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
28'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам опасно и грубо сыграл. Файк Хишам пострадал.
Фол, нарушение
26'
Sherel Floranus коснулся мяча рукой.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
25'
Roy Kortsmit взял и забрал мяч на выходе
25'
Де Вейс Йорди из команды Эксельсиор делает неудачный навес.
23'
Фрайдей Фред нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
23'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
23'
Аханнах Софьян из команды Спарта Роттердам подал угловой справа.
22'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
22'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
22'
Судья свистит. Брюинс Луиджи атаковал сзади соперника. Это Сануси Райан заработал своей команде штрафной
21'
Де Вейс Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Аханнах Софьян из команды Спарта Роттердам подал угловой справа.
21'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Ilias Alhalft из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
21'
Аханнах Софьян нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
20'
Карами Халид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Аханнах Софьян из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Мессауд Али из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Фишер Сандер
19'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
19'
Файк Хишам решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Желтая карточка
18'
Julian Chabot получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
18'
Julian Chabot из команды Спарта Роттердам играет слишком грубо. Ван Дёйнен Майк оказался на газоне.
Фол, нарушение
16'
Элберс Стэнли наказан за толчок Julian Chabot
Фол, нарушение
15'
Брюинс Луиджи наказан за толчок Сануси Райан
15'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
14'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
14'
Файк Хишам не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Sherel Floranus из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Фортеш Джеффри
13'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
12'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
Угловой
12'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор подал угловой слева.
Фол, нарушение
11'
Судья свистит. Аханнах Софьян атаковал сзади соперника. Это Брюинс Луиджи заработал своей команде штрафной
11'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
10'
Sherel Floranus из команды Спарта Роттердам подал угловой справа.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
10'
Де Вейс Йорди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
10'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
9'
Карами Халид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
9'
Элберс Стэнли нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
5'
Ван Дёйнен Майк сделал результативную передачу.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Описание гола
5'
Г О О О О Л - Мессауд Али изменил счет на табло!
5'
О, нет. Из многообещающей позиции Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
5'
После штрафного удара,который нанес Файк Хишам мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Сануси Райан из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Ван Дёйнен Майк
Описание гола
3'
Г О О О О Л - Milan Massop уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Угловой
3'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
2'
Карами Халид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
Хольст Фредерик из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Матей Юрген из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Сануси Райан
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Мессауд Али из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Julian Chabot
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эксельсиор". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sparta Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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