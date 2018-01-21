Второй тайм

93' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Игрок клуба " Эксельсиор " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

92' Игроки ФК " Эксельсиор " начинают контратаку, будет интересно, думаю.

91' Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Julian Chabot из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...

91' Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' [3] - столько добавил арбитр времени.

91' Ragnar Ache из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...

90' Игрок клуба " Спарта Роттердам " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

90' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.

90' Игрок клуба " Эксельсиор " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

88' Sherel Floranus получил желтую карточку от судьи

87' Игроки ФК " Эксельсиор " начинают контратаку, будет интересно, думаю.

87' Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Де Вейс Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Г О О О О Л Аноур Хадоуир закручивает штрафной в сетку! Великолепно

85' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.

84' Фишер Сандер получил желтую карточку от судьи

83' Удар от ворот произведет Эксельсиор

83' Вратарь парирует удар, который нанес Deroy Duarte , и мяч снова в игре

82' Тактическая замена. Фрайдей Фред уходит с поля и его заменяет Ragnar Ache

81' Julian Chabot выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.

80' Хорошую попытку сделал Сануси Райан . Удар в створ, но вратарь начеку

79' Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' ШАНС! Элберс Стэнли нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

76' Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.

73' Удар от ворот произведет Эксельсиор

71' Тео Звартед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Фортеш Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.

70' Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Вратарь парирует удар, который нанес Deroy Duarte , и мяч снова в игре

67' Удар от ворот произведет Эксельсиор

67' Сануси Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

65' Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.

64' ШАНС! Элберс Стэнли нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

64' Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Игрок клуба " Эксельсиор " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

62' После дальнего удара, который нанес Сануси Райан мяч отбит вратарем

62' Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Julian Chabot из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...

61' Де Вейс Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Де Вейс Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.

60' Удар от ворот произведет Эксельсиор

59' Фрайдей Фред не смог попасть в створ ударом издали

59' Тео Звартед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Игрок клуба " Эксельсиор " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

58' Игрок клуба " Спарта Роттердам " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

58' Удар от ворот произведет Эксельсиор

57' Де Вейс Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.

55' Игрок клуба " Спарта Роттердам " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

54' Игрок клуба " Спарта Роттердам " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

51' Игрок клуба " Спарта Роттердам " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

50' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.

49' Тео Звартед взял и забрал мяч на выходе

49' Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.