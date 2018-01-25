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2017-2018
Стадион: Ян Брейдель
1:0
5' ГолВанакен Ханс
2:0
8' ГолВормер Руд
16' Желтая карточкаЛомбертс Николас
2:1
48' ГолZinho Gano
3:1
51' ГолДиаби Абдулай
3:2
90' ГолАкпала Джозеф
90' Желтая карточкаВоссен Йелле
90' Желтая карточкаГабулов Владимир
|
5'
1:0
8'
2:0
16'
48'
2:1
51'
3:1
90'
3:2
90'
90'
Состав команд
21
Коолс
Дион
25
Вормер
Руд
20
Ванакен
Ханс
27
Капон
Брехт
15
Жали
Андиле
93
Zinho
Gano
Брюгге 3-4-1-2
- Основной состав
- 1 Габулов Владимир Вратарь
- 5 Пулен Бенуа Защитник
- 44 Мехеле Брандон Защитник
- 35 Декарли Сауло Защитник
- 21 Коолс Дион Полузащитник
- 25 Вормер Руд Полузащитник
- 6 Класи Йорди Полузащитник
- 17 Лимбомбе Антони Полузащитник
- 20 Ванакен Ханс Полузащитник
- 7 Уэсли Мораес Нападающий
- 10 Диаби Абдулай Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Фермеер Кеннет Вратарь
- 14 Томечак Иван Полузащитник
- 30 Накамба Марвелус Полузащитник
- 40 Ванлерберг Жорди Полузащитник
- 8 Рафаэлов Лиор Нападающий
- 42 Бонавентуре Деннис Нападающий
- 9 Воссен Йелле Нападающий
- Главный тренер: Леко Иван
Остенде 5-3-2
- Основной состав
- 28 Дютуа Виллиам Вратарь
- 27 Капон Брехт Защитник
- 4 Боссартс Матиас Защитник
- 6 Ломбертс Николас Защитник
- 16 Бьелика Александер Защитник
- 33 Томашевич Зарко Защитник
- 15 Жали Андиле Полузащитник
- 7 Сиани Себастьен Полузащитник
- 55 Фернандо Матос Полузащитник
- 93 Zinho Gano Нападающий
- 11 Мусона Ноуледж Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Mike Van Hamel Вратарь
- 24 Резаян Рамин Полузащитник
- 36 Hasan Ozkan III Полузащитник
- 12 Банда Эммануэль Полузащитник
- 10 Беррье Франк Полузащитник
- 9 Живкович Рицхайро Нападающий
- 17 Акпала Джозеф Нападающий
- Главный тренер: Adnan Custovic
Предыдущие игры
Брюгге (последние 20 матчей: +16 =3 -1)
- 21.01.2018 Ройал Антверпен 2:2 Брюгге ПДА
- 16.01.2018 Брюгге 5:1 Шарлеруа К
- 10.01.2018 Гронинген 1:2 Брюгге ТМК
- 26.12.2017 Брюгге 4:2 Мускрон-Перювельз ПДА
- 20.12.2017 Мехелен 0:3 Брюгге ПДА
- 17.12.2017 Брюгге 5:0 Андерлехт ПДА
- 10.12.2017 Брюгге 3:1 Локерен ПДА
- 03.12.2017 Эйпен 2:2 Брюгге ПДА
- 30.11.2017 Зульте-Варегем 2:3 Брюгге К
- 26.11.2017 Брюгге 3:2 Зульте-Варегем ПДА
- 19.11.2017 Брюгге 3:0 Васланд-Беверен ПДА
- 05.11.2017 Андерлехт 0:0 Брюгге ПДА
- 29.10.2017 Брюгге 4:1 Сент-Трюйден ПДА
- 25.10.2017 Генк 2:0 Брюгге ПДА
- 22.10.2017 Брюгге 1:0 Ройал Антверпен ПДА
- 15.10.2017 Остенде 2:3 Брюгге ПДА
- 01.10.2017 Брюгге 2:1 Гент ПДА
- 24.09.2017 Шарлеруа 1:2 Брюгге ПДА
- 20.09.2017 Рузеларе 1:5 Брюгге К
- 15.09.2017 Брюгге 2:0 Мехелен ПДА
Остенде (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 20.01.2018 Остенде 2:1 Кортрейк ПДА
- 16.01.2018 Остенде 1:2 Генк ПДА
- 10.01.2018 Эрцгебирге Ауэ 0:2 Остенде ТМК
- 08.01.2018 Остенде 2:5 Штуттгарт ТМК
- 22.12.2017 Васланд-Беверен 1:3 Остенде ПДА
- 15.12.2017 Мускрон-Перювельз 1:0 Остенде ПДА
- 12.12.2017 Остенде 2:3 Стандард К
- 09.12.2017 Остенде 0:1 Мехелен ПДА
- 01.12.2017 Шарлеруа 1:1 Остенде ПДА
- 28.11.2017 Остенде 2:0 Сент-Трюйден К
- 25.11.2017 Остенде 1:0 Эйпен ПДА
- 18.11.2017 Стандард 0:0 Остенде ПДА
- 05.11.2017 Остенде 4:2 Зульте-Варегем ПДА
- 28.10.2017 Локерен 0:3 Остенде ПДА
- 24.10.2017 Остенде 3:0 Шарлеруа ПДА
- 21.10.2017 Сент-Трюйден 1:0 Остенде ПДА
- 15.10.2017 Остенде 2:3 Брюгге ПДА
- 30.09.2017 Кортрейк 1:2 Остенде ПДА
- 23.09.2017 Генк 1:1 Остенде ПДА
- 20.09.2017 Остенде 3:1 Юнион Сент-Жилуаз К
Последние игры между собой
Брюгге: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 2
Остенде: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 11
- 15.10.2017 Остенде 2:3 Брюгге Первый дивизион А
- 18.05.2017 Остенде 2:1 Брюгге Лига Про. Плей-офф. Чемпионская группа
- 26.04.2017 Брюгге 3:1 Остенде Лига Про. Плей-офф. Чемпионская группа
- 03.12.2016 Брюгге 2:0 Остенде Лига Про
- 05.08.2016 Остенде 1:0 Брюгге Лига Про
- 22.05.2016 Брюгге 2:2 Остенде Лига Про
- 02.04.2016 Остенде 0:1 Брюгге Лига Про
- 14.02.2016 Остенде 0:2 Брюгге Лига Про
- 18.10.2015 Брюгге 1:0 Остенде Лига Про
- 30.01.2015 Брюгге 2:0 Остенде Лига Жюпиле
- 28.09.2014 Остенде 2:2 Брюгге Лига Жюпиле
- 30.11.2013 Брюгге 2:0 Остенде Лига Жюпиле
- 04.08.2013 Остенде 1:2 Брюгге Лига Жюпиле
- 07.07.2010 Остенде 0:3 Брюгге Товарищеские матчи. Сборные
- 06.07.2008 Остенде 1:2 Брюгге Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|23
|18
|3
|2
|58 - 23
|57
|2.
|Шарлеруа
|23
|13
|6
|4
|39 - 21
|45
|3.
|Андерлехт
|23
|13
|5
|5
|34 - 28
|44
|4.
|Гент
|23
|10
|6
|7
|31 - 19
|36
|5.
|Ройал Антверпен
|23
|9
|9
|5
|33 - 27
|36
|6.
|Сент-Трюйден
|23
|8
|8
|7
|27 - 32
|32
|7.
|Генк
|23
|7
|9
|7
|31 - 30
|30
|8.
|Васланд-Беверен
|23
|8
|5
|10
|42 - 40
|29
|9.
|Кортрейк
|23
|8
|5
|10
|32 - 36
|29
|10.
|Стандард
|23
|7
|8
|8
|25 - 29
|29
|11.
|Зульте-Варегем
|23
|8
|2
|13
|35 - 41
|26
|12.
|Мускрон-Перювельз
|23
|7
|5
|11
|29 - 41
|26
|13.
|Остенде
|23
|7
|4
|12
|30 - 32
|25
|14.
|Локерен
|23
|6
|6
|11
|25 - 36
|24
|15.
|Эйпен
|23
|4
|7
|12
|30 - 48
|19
|16.
|Мехелен
|23
|4
|6
|13
|21 - 39
|18
Второй тайм
90'
Габулов Владимир получил желтую карточку от судьи
90'
Воссен Йелле получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Акпала Джозеф бьет в цель!
83'
Остенде делает замену. Бьелика Александер уходит с поля, а Акпала Джозеф выходит на его замену.
78'
Остенде делает замену. Мусона Ноуледж уходит с поля, а Беррье Франк выходит на его замену.
77'
Брюгге делает замену. Класи Йорди уходит с поля, а Накамба Марвелус выходит на его замену.
60'
Брюгге делает замену. Диаби Абдулай уходит с поля, а Воссен Йелле выходит на его замену.
51'
Г О О О О Л - Диаби Абдулай бьет в цель!
48'
Г О О О О Л - Zinho Gano бьет в цель!
46'
Брюгге делает замену. Пулен Бенуа уходит с поля, а Томечак Иван выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Остенде делает замену. Боссартс Матиас уходит с поля, а Живкович Рицхайро выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
16'
Ломбертс Николас получил желтую карточку от судьи
8'
Г О О О О Л - Вормер Руд бьет в цель!
5'
Г О О О О Л - Ванакен Ханс бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jan Breydel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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