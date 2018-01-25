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  5. Первый дивизион А
2017-2018
Стадион:
Брюгге
3:2
Конец матча
Остенде
0'
1:0
5' Гол
Ванакен Ханс
2:0
8' Гол
Вормер Руд
16' Желтая карточка
Ломбертс Николас
2:1
48' Гол
Zinho Gano
3:1
51' Гол
Диаби Абдулай
3:2
90' Гол
Акпала Джозеф
90' Желтая карточка
Воссен Йелле
90' Желтая карточка
Габулов Владимир
90'+4
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Габулов Владимир получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
90'
Воссен Йелле получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Акпала Джозеф бьет в цель!
83'
Остенде делает замену. Бьелика Александер уходит с поля, а Акпала Джозеф выходит на его замену.
78'
Остенде делает замену. Мусона Ноуледж уходит с поля, а Беррье Франк выходит на его замену.

77'
Брюгге делает замену. Класи Йорди уходит с поля, а Накамба Марвелус выходит на его замену.
60'
Брюгге делает замену. Диаби Абдулай уходит с поля, а Воссен Йелле выходит на его замену.
Описание гола
51'
Г О О О О Л - Диаби Абдулай бьет в цель!
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Zinho Gano бьет в цель!
46'
Брюгге делает замену. Пулен Бенуа уходит с поля, а Томечак Иван выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Остенде делает замену. Боссартс Матиас уходит с поля, а Живкович Рицхайро выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
16'
Ломбертс Николас получил желтую карточку от судьи
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Вормер Руд бьет в цель!
Описание гола
5'
Г О О О О Л - Ванакен Ханс бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jan Breydel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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