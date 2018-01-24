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2017-2018
Стадион: Босуил
1:1
Конец матча
5' Желтая карточкаБута Аурелиу
24' Желтая карточкаКоррин Александр
0:1
34' ГолЯремчук Роман
1:1
45' ГолЛимбомбе Сталлоне
45' Желтая карточкаЯремчук Роман
67' Желтая карточкаЯтабаре Самбу
73' Желтая карточкаВерстрате Биргер
84' Желтая карточкаБронн Дилан
88' Желтая карточкаБолат Синан
|
5'
24'
34'
0:1
45'
1:1
45'
67'
73'
84'
88'
Состав команд
30
Бута
Аурелиу
19
Овусу
Вильям
58
Уларе
Обби
32
Фокет
Томас
22
Бронн
Дилан
21
Асаре
Нана
31
Кубо
Юя
18
Калу
Сэмьюэл
14
Янга
Рангело
Ройал Антверпен 4-4-2
- Основной состав
- 1 Болат Синан Вратарь
- 30 Бута Аурелиу Защитник
- 16 Баяль-Салль Мустафа Защитник
- 2 Матеус Лейте Защитник
- 37 Ван Дамм Йелле Защитник
- 9 Лимбомбе Сталлоне Полузащитник
- 60 Ятабаре Самбу Полузащитник
- 25 Коррин Александр Полузащитник
- 20 Хайреманс Джеффри Полузащитник
- 19 Овусу Вильям Нападающий
- 58 Уларе Обби Нападающий
- Запасные игроки
- 89 Дебатти Кевин Вратарь
- 29 Назарина Егор Полузащитник
- 99 Питройпа Джонатан Полузащитник
- 18 Гандри Надер Полузащитник
- 10 Абран Ромен Полузащитник
- 7 Джаади Реда Полузащитник
- 98 Менди Лоран
- Главный тренер: Ласло Болони
Гент 4-2-3-1
- Основной состав
- 91 Калинич Ловре Вратарь
- 32 Фокет Томас Защитник
- 22 Бронн Дилан Защитник
- 2 Жиго Самуэль Защитник
- 21 Асаре Нана Защитник
- 6 Верстрате Биргер Полузащитник
- 23 Андрияшевич Франко Полузащитник
- 17 Яремчук Роман Полузащитник
- 31 Кубо Юя Полузащитник
- 18 Калу Сэмьюэл Полузащитник
- 14 Янга Рангело Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Тулен Янник Вратарь
- 4 Рустед Сигурд Защитник
- 33 Верстрате Луи Полузащитник
- 9 Силла Мамаду II Нападающий
- 24 Nicolas Raskin
- 7 Giorgi Chakvetadze
- 28 Aboubakary Koita
- Главный тренер: Вандерхаге Ив
Предыдущие игры
Ройал Антверпен (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 21.01.2018 Ройал Антверпен 2:2 Брюгге ПДА
- 11.01.2018 Ройал Антверпен 4:0 Торревьеха ТМК
- 10.01.2018 Хайденхайм 3:1 Ройал Антверпен ТМК
- 27.12.2017 Сент-Трюйден 0:3 Ройал Антверпен ПДА
- 21.12.2017 Ройал Антверпен 1:2 Локерен ПДА
- 17.12.2017 Зульте-Варегем 1:2 Ройал Антверпен ПДА
- 09.12.2017 Ройал Антверпен 1:0 Мускрон-Перювельз ПДА
- 03.12.2017 Стандард 1:1 Ройал Антверпен ПДА
- 29.11.2017 Кортрейк 4:2 Ройал Антверпен К
- 25.11.2017 Ройал Антверпен 0:0 Мехелен ПДА
- 18.11.2017 Эйпен 0:1 Ройал Антверпен ПДА
- 05.11.2017 Ройал Антверпен 1:3 Шарлеруа ПДА
- 29.10.2017 Мускрон-Перювельз 2:2 Ройал Антверпен ПДА
- 26.10.2017 Ройал Антверпен 0:0 Стандард ПДА
- 22.10.2017 Брюгге 1:0 Ройал Антверпен ПДА
- 15.10.2017 Ройал Антверпен 3:0 Зульте-Варегем ПДА
- 30.09.2017 Васланд-Беверен 3:0 Ройал Антверпен ПДА
- 22.09.2017 Ройал Антверпен 3:0 Кортрейк ПДА
- 19.09.2017 Ройал Антверпен 2:0 Льерс К
- 16.09.2017 Локерен 1:1 Ройал Антверпен ПДА
Гент (последние 20 матчей: +12 =2 -6)
- 21.01.2018 Гент 3:0 Локерен ПДА
- 10.01.2018 Унион Берлин 3:1 Гент ТМК
- 09.01.2018 Нюрнберг 0:1 Гент ТМК
- 26.12.2017 Андерлехт 1:0 Гент ПДА
- 21.12.2017 Гент 1:0 Шарлеруа ПДА
- 16.12.2017 Стандард 0:0 Гент ПДА
- 12.12.2017 Кортрейк 4:1 Гент К
- 09.12.2017 Гент 2:1 Кортрейк ПДА
- 03.12.2017 Зульте-Варегем 0:1 Гент ПДА
- 29.11.2017 Гент 2:1 Локерен К
- 24.11.2017 Гент 3:1 Мускрон-Перювельз ПДА
- 19.11.2017 Локерен 0:3 Гент ПДА
- 03.11.2017 Гент 1:0 Стандард ПДА
- 27.10.2017 Шарлеруа 2:1 Гент ПДА
- 24.10.2017 Гент 3:0 Эйпен ПДА
- 21.10.2017 Кортрейк 1:1 Гент ПДА
- 14.10.2017 Гент 2:0 Васланд-Беверен ПДА
- 01.10.2017 Брюгге 2:1 Гент ПДА
- 24.09.2017 Гент 0:1 Зульте-Варегем ПДА
- 20.09.2017 Гел 2:3 Гент К
Последние игры между собой
Ройал Антверпен: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Гент: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 06.08.2017 Гент 0:1 Ройал Антверпен Первый дивизион А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|22
|17
|3
|2
|55 - 21
|54
|2.
|Шарлеруа
|23
|13
|6
|4
|39 - 21
|45
|3.
|Андерлехт
|23
|13
|5
|5
|34 - 28
|44
|4.
|Гент
|23
|10
|6
|7
|31 - 19
|36
|5.
|Ройал Антверпен
|23
|9
|9
|5
|33 - 27
|36
|6.
|Сент-Трюйден
|23
|8
|8
|7
|27 - 32
|32
|7.
|Генк
|23
|7
|9
|7
|31 - 30
|30
|8.
|Васланд-Беверен
|23
|8
|5
|10
|42 - 40
|29
|9.
|Кортрейк
|23
|8
|5
|10
|32 - 36
|29
|10.
|Стандард
|23
|7
|8
|8
|25 - 29
|29
|11.
|Зульте-Варегем
|23
|8
|2
|13
|35 - 41
|26
|12.
|Мускрон-Перювельз
|23
|7
|5
|11
|29 - 41
|26
|13.
|Остенде
|22
|7
|4
|11
|28 - 29
|25
|14.
|Локерен
|23
|6
|6
|11
|25 - 36
|24
|15.
|Эйпен
|23
|4
|7
|12
|30 - 48
|19
|16.
|Мехелен
|23
|4
|6
|13
|21 - 39
|18
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Болат Синан получил желтую карточку от судьи
84'
Бронн Дилан получил желтую карточку от судьи
81'
Гент делает замену. Яремчук Роман уходит с поля, а Силла Мамаду II выходит на его замену.
81'
Ройал Антверпен делает замену. Лимбомбе Сталлоне уходит с поля, а Джаади Реда выходит на его замену.
73'
Верстрате Биргер получил желтую карточку от судьи
69'
Гент делает замену. Янга Рангело уходит с поля, а Giorgi Chakvetadze выходит на его замену.
68'
Ройал Антверпен делает замену. Уларе Обби уходит с поля, а Абран Ромен выходит на его замену.
67'
Ятабаре Самбу получил желтую карточку от судьи
62'
Ройал Антверпен делает замену. Хайреманс Джеффри уходит с поля, а Питройпа Джонатан выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Гент делает замену. Асаре Нана уходит с поля, а Рустед Сигурд выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Яремчук Роман получил желтую карточку от судьи
45'
Г О О О О Л - Лимбомбе Сталлоне бьет в цель!
34'
Г О О О О Л - Яремчук Роман бьет в цель!
24'
Коррин Александр получил желтую карточку от судьи
5'
Бута Аурелиу получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bosuil Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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