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  5. Первый дивизион А
2017-2018
Стадион:
Ройал Антверпен
1:1
Конец матча
Гент
0'
5' Желтая карточка
Бута Аурелиу
24' Желтая карточка
Коррин Александр
0:1
34' Гол
Яремчук Роман
1:1
45' Гол
Лимбомбе Сталлоне
45' Желтая карточка
Яремчук Роман
67' Желтая карточка
Ятабаре Самбу
73' Желтая карточка
Верстрате Биргер
84' Желтая карточка
Бронн Дилан
88' Желтая карточка
Болат Синан
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
88'
Болат Синан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
84'
Бронн Дилан получил желтую карточку от судьи
81'
Гент делает замену. Яремчук Роман уходит с поля, а Силла Мамаду II выходит на его замену.
81'
Ройал Антверпен делает замену. Лимбомбе Сталлоне уходит с поля, а Джаади Реда выходит на его замену.
Желтая карточка
73'
Верстрате Биргер получил желтую карточку от судьи

69'
Гент делает замену. Янга Рангело уходит с поля, а Giorgi Chakvetadze выходит на его замену.
68'
Ройал Антверпен делает замену. Уларе Обби уходит с поля, а Абран Ромен выходит на его замену.
Желтая карточка
67'
Ятабаре Самбу получил желтую карточку от судьи
62'
Ройал Антверпен делает замену. Хайреманс Джеффри уходит с поля, а Питройпа Джонатан выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Гент делает замену. Асаре Нана уходит с поля, а Рустед Сигурд выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Яремчук Роман получил желтую карточку от судьи
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Лимбомбе Сталлоне бьет в цель!
Описание гола
34'
Г О О О О Л - Яремчук Роман бьет в цель!
Желтая карточка
24'
Коррин Александр получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
5'
Бута Аурелиу получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bosuil Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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